A 2026-os Eurovíziós Dalfesztivált a bolgár Dara nyerte a „Bangaranga” című dalával.

Ma este (május 16-án) a bécsi Wiener Stadthalle-ban 70. alkalommal rendezték meg a műsort, miután Ausztria győzött a 2025-ös versenyen JJ Wasted Love című dalával.

Az esemény nem volt ellentmondásoktól mentes, Izrael részvétele ismét megosztónak bizonyult, az ország Noah Bettan pedig kis híján elvitte a trófeát, így a második helyen végzett. Amikor kihirdették a magas pontszámukat, hallatszott a nevetés a teremben.

Ez Bulgária első győzelme, a 27 éves Dara rappel és bhangrával szomszédos „Bangaranga” című számával a zsűri és a közönségszavazás élére került. Tekintse meg előadását itt:

Az Egyesült Királyság pályaműve – a Look Mum No Computer „Eins, Zwei, Drei” című alkotása – a tabella végén a 25. helyen végzett, mindössze egy pontot szerzett a zsűri pontszámaiból, és nullát a közönségtől. A YouTuber és elektronikus zenész, valódi nevén Sam Battle, a Zibra indie zenekar egykori frontembere, és arról ismert, hogy nem szokványos anyagokból készült hangszereket épít és játszik.

Az idei megmérettetés ismét vitákkal telinek bizonyult: több ország – Írország, Hollandia, Szlovénia, Izland és Spanyolország – bojkottálta az eseményt, tiltakozva Izrael bevonása ellen, annak ellenére, hogy a nemzet katonai akciót indított Gázában.

A hét eleji elődöntőben az Irael indulója, Noam Bettan vegyes visszhangot kapott a közönségtől: egyesek éljeneztek az énekesnőt, míg mások kiabáltak és Izrael-ellenes szlogeneket kiabáltak. Az előadás alatt különösen egy személyt lehetett hallani, aki azt mondta: „Állítsd meg a népirtást”.

A műsor házigazdája, az ORF osztrák műsorszolgáltató előre megerősítette, hogy nem fogja cenzúrázni a tömeg negatív reakcióit egyetlen résztvevőre sem.

Az Amnesty International a hét elején felszólította Izraelt a versenyből való felfüggesztésre, és bírálta az EBU-t, amiért nem függesztette fel az országot, mint ahogy azt Oroszországgal tette 2022-ben az Ukrajnával fennálló konfliktus miatt.

Agnès Callamard, az Amnesty International főtitkára szerint az, hogy az Európai Műsorszolgáltatók Szövetségének (EBU) kudarca nem függesztette fel Izraelt az Eurovízióról, ahogyan azt Oroszországgal is tette, gyávaság, és a nyilvánvaló kettős mérce szemléltetése.

„Ahelyett, hogy világos üzenetet küldene, hogy Izraelnek ára van a palesztin nép ellen elkövetett atrocitásoknak, az EBU megadta Izraelnek a nemzetközi színteret annak ellenére, hogy továbbra is népirtást, törvénytelen megszállást és apartheidet követ el Gázában. Az EBU elárulja az Eurovíziós Dalfesztivál értékeit, amelyek közé tartozik a szólásszabadság és a diszkrimináció.”

Izrael többször is visszautasította a népirtással kapcsolatos vádakat, és tagadja, hogy bármilyen háborús bűnt követett volna el, fenntartva, hogy műveletei törvényes önvédelmi cselekményeknek minősülnek, miután a Hamász 2023. október 7-én a Nova Zenei Fesztiválon izraeli állampolgárokat támadott, és amelyben több mint 1100 ember meghalt, és 250-et túszként ejtettek.

Izraelt a No Music For Genocide is nyomás alá helyezte, amely több mint 1100 kulturális dolgozó és művész által aláírt nyílt levelet adott ki, amelyben felszólította a rajongókat, hogy bojkottálják az idei Eurovíziót, hacsak Izraelt nem tiltják el a részvételtől.

A nyílt levelet először április 21-én osztották meg, és Brian Eno, Massive Attack, Paloma Faith, Paul Weller, Kneecap, Hot Chip, Of Monsters and Men, IDLES, Primal Scream, Sigur Rós, Young Fathers, Mogwai, Black Country New Road, Erika de Casier, Dry Holnalsha, Dry Holnaldh, Óri Holnaldh, Óriás Attack aláírása szerepelt benne. Nemahsis, Macklemore, Roger Waters, Peter Gabriel, Vacations, Smerz, számos korábbi Eurovíziós döntős stb.

Az RTÉ ír műsorszolgáltató ma este az Eurovízió helyett Ted atya Eurovíziós témájú epizódját adta le.

Olyan jelentések is megjelentek, amelyek azt állítják, hogy az izraeli kormány „jól szervezett kampányt” szervezett, hogy az Eurovíziós Dalfesztivált „puha hatalom” eszközként használja.

Eközben Boy George szerepelt a San Marinóban Senhit mellett, de nem sikerült bejutniuk a döntőbe.