Az „Eper” igazgatója a modern kori rabszolgaság és prostitúció kikiáltásáról a cannes-i marokkói gyümölcsszedők előtti hódolatában Spanyolországban

A „legédesebb” ígéretei rémálmokká változnak Laïla Marrakchi párizsi marokkói szerző új filmjében Eperamelynek eredeti címe, La más dulceéppen arra a remélt édességre utal. A történetet olyan marokkói nők valós esetei ihlették, akik Spanyolországba utaznak szezonális gyümölcsszedési munkára. Tervük: a nagy melegben kemény munkával pénzt keresni, amit hazavihetnek családjuknak életük jobbítása érdekében. Valóságuk: sok kívánnivalót hagyó életkörülmények, kevesebb pénz az ígértnél, modern kori kizsákmányolás és rabszolgaság, sőt szexuális zaklatás és prostitúció.

A Lucky Number nemzetközi értékesítést bonyolít le a címmel, amely a cannes-i Un Certain Regard programban lesz a világpremierje.

Marrakchi, olyan jellemzőiről ismert, mint pl Marock és Rock the Casbah és olyan tévésorozatok, mint a francia kémthriller Az Iroda és Damien Chazelle-é Az EddyDelphine Aguttal közösen írta a forgatókönyvet. Nisrin Erradi (Mindenki szereti Toudát, Ádám), Hajar Graigaa, Hind Braik, Fatima Attif, Larbi Mohammed Ajbar és Itsaso Arana szerepel a szereplők között. A film producere Juliette Schrameck (Gyáva, Szentimentális érték, A világ legrosszabb embere) a Lumen produkciós szalaghirdetésén, a marokkói Mont Fleuri Production, a spanyol Fasten Films és a belga Mirage Films mellett.

Marrakchi beszélt vele THR körülbelül Epermiért kellett csak filmet készítenie a spanyol mezőkön dolgozó marokkói nőkről, hogy láthatóvá tegye láthatatlan hősiességüket, valamint tapasztalataik #MeToo és neokolonializmus visszhangját.

Mi inspirált, hogy elkészítsd ezt a filmet egy olyan társadalmi és társadalmi-gazdasági kérdésről, amelybe nem volt rálátásom, mielőtt megláttam volna Eper?

Először egy újságíró barátomtól hallottam erről a történetről, aki a migrációval kapcsolatos problémákra specializálódott. Cikket írt a számára A New York Times ezekről a nőkről. Szóval, elmentem vele Andalúziába, és felfedeztem ezt az őrült világot, és találkoztam néhány marokkói nővel. Nagyon meghatódtak ezek a nők, akik úgy döntenek, hogy elhagyják Marokkót, és pénzért otthagyják a családjukat, hogy jobb életük legyen Marokkóban.

Meghatódtak ezek az erős nők. Nehéz elhagyni bármelyik országot egy másik országba, még három vagy négy hónapra is munka miatt. És nagyon lenyűgözött ők. A barátommal töltött három nap után úgy döntöttem, hogy tovább kutatok, és filmet készítek erről a helyzetről.

Szörnyű dolgokat látunk, a rossz életkörülményektől és az egészségügyi támogatás hiányától, és ezek a nők nem azt a fizetést kapják, amit ígértek, egészen a bántalmazásig és a prostitúcióig. Hallottál olyan nőkről is, akiknek jobb tapasztalataik voltak?

Nagyon sok eperföldön dolgozó nővel találkoztam, akik rossz körülményeket és tapasztalatokat szereztek [abuse]de volt olyan is, aki elment Spanyolországba, jó tapasztalatokat szerzett és pénzzel ment vissza Marokkóba. Lehetőségük volt jobb életet élni Marokkóban.

Tehát sok történet létezik, és ezek a tapasztalatoktól függenek. A filmem ezt a történetet meséli el, a zaklatás, a prostitúció problémáiról, és megpróbálom bemutatni, milyen nehéz a munka és a körülmények. Ezek a nők jó okkal mennek oda, mert egy álmot akarnak követni, de ott van a valóság a munkában, amit egyetlen spanyol ember sem akar végezni.

Mit tud mondani a filmben látott tárgyalásról? Ez valamilyen konkrét jogi eseten alapul?

Több tárgyalás is volt, ahol a munkások, a szedők próbáltak beszélni arról, hogy mi történt az üvegházakban és a fincákban. De nincs jó állásfoglalás, mert az emberek félnek megszólalni, és hátrálnak, mert [face] túl nagy a nyomás, és ez egy hatalmas, hatalmas iparág.

Ezeknek a marokkói nőknek nehéz megszólalniuk és megszólalniuk, mert mindent elveszíthetnek Spanyolországban és [home] ország. Amit a filmemben mutatok, az valójában egyáltalán nem egyszerű. A szókimondás kiváltság.

Ez az új gyarmatosítás szomorú formája. Ezek a nők olyan háttérből származnak, ahol most először hagyják el Marokkót. Soha nem utaztak. Nincs felsőfokú végzettségük. A legtöbben vidékről származnak. És ez bonyolult, ha nem beszéli a nyelvet, ha nincs végzettsége, ha nincs semmije, és úgy dönt, hogy elhagyja az országát, hogy jobb élete legyen.

Örülök, hogy szóba hoztad a nyelv témáját. Nagyon éreztem a nők küzdelmét, mert nem értettem sem őket, sem a spanyolul beszélőket felirat nélkül. És azt is éreztem, milyen nehéz volt lefordítaniuk azokat a különböző kulturális és vallási kihívásokat, amelyekkel szembesülnek…

Igen, ez is egy film arról, hogy milyen a hangod néha [muted] vagy ellopták. A fordítás trükkös lehet, mert a szavaid átalakulhatnak, és nincs fegyvered a védekezésre, mert nincs képzettségük és nyelvük. [skills]. Tehát ez is egy film a nyugati világ és a mai kapcsolatról [Global] Déli. A rasszizmusról és sok más rétegről szól.

Élveztem, de meglepett azok a jelenetek, ahol a nők együtt viccelődnek és nevetnek, ami azt mutatja, hogy milyen közös élményeik vannak. Mesélj egy kicsit arról, hogy miért volt kulcsfontosságú, hogy ezeket a jeleneteket belefoglald?

Imádom ezeket. Nagyon fontos ezeket a nőket humanizálni. A nyugati világban élünk, és néha nem vesszük észre, hogy ezek az emberek tudnak szeretni, viccesek és nők [just like everybody else]. A film nagy kihívása az volt, hogy ne tegyem szerencsétlenné az egészet. Számomra nagyon fontos volt, hogy ezeket a nőket igazi hősnőként mutassam meg, és megmutassam ezeknek a nőknek az elhatalmasodását. De ők is tudnak kegyetlenkedni egymással. Ez nem fekete-fehér.

Mondja el, hogyan választotta ki a címeket: „A legédesebb”, ill Eper angolul?

Olyan, mint egy szlogen, egy szlogen. És tetszik az ötlet, hogy ezzel a két dologgal játszok – ami nagyon édes, az egyben nehéz is. A jobb élet álma a kemény munka nehézségeivel jár.

Eper esélyt ad a világnak, hogy láthassa csodálatos színésznőit, akik ismertek Marokkóban, de máshol még felfedezhetik. Hogyan gondolt arra, vagy hogyan közelítette meg a filmben megismert marokkói nők szereplését?

A filmben statisztaként igazi pickereket használtunk.

Van még valami, amit szeretnél megosztani?

Meg akarom mutatni ezeket a nőket, akik gyakran nem láthatók. Ezzel a filmmel szeretném láthatóvá tenni őket, mint erős nőket. Olyan ez, mint egy hódolat ezeknek a nőknek, mert olyan erősek és csodálatosak. Olyanok, mint egy szikla. Nagyon lenyűgöztek a marokkói nők, akikkel találkoztam.