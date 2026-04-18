A 2026-os Record Store Day alkalmával a rajongók a boltokba özönlenek a limitált kiadásokért, exkluzív Taylor Swift és Slipknot lemezekkel.

Ma (április 18-án) 19. alkalommal tért vissza a Record Store Day, és a rajongók már a korai óráktól sorban állnak, hogy a helyi, független lemezboltjaik különleges kiadásaihoz hozzáférjenek.

Az idei éves rendezvényen néhány hatalmas név különleges, egyszeri gyűjthető bakeliteket és kazettákat ad ki, például Charli XCX, Muse, Suede, David Bowie, The Cure, KPop DémonvadászokParamore és még sok más exkluzív kiadást megosztó.

Olyan művészek, mint a The Snuts és Nilüfer Yanya, valamint a Fleetwood Mac, a Divorce, a Primal Scream és a Bring Me The Horizon, azok közé tartoznak, akik egyszeri rekordokat döntöttek az RSD jótékonysági partnerének, a War Childnek a javára.

CMAT, Gigi Perez, Air, HAIM, Olivia Dean, PinkPantheress, RAYE, Rose Gray, Self Esteem, Sleep Token, The Last Dinner Party és Wolf Alice is részt vesz ebben az évben.

A több mint 300 egyesült királyságbeli és ír lemezbolt és több ezer független kiskereskedő mellett világszerte számos exkluzív, fizikai kiadványt bocsátottak a rajongók rendelkezésére, érkezési sorrendben.

Ahogy az lenni szokott, a mai esemény már ma kora reggel hatalmas számú rajongót hozott az Egyesült Királyság lemezboltjaiba, és néhányan még 24 órával a boltok nyitása előtt is tábort ütöttek, kempingszékekkel és teásüvegekkel felfegyverkezve.

Minden készen áll a nyitásra reggel 8 órakor. A sor a leghosszabb, amit láttunk. Remek napnak nézünk elébe. pic.twitter.com/JZ2Ti1vZ9i — Kaleidoscope Records (@KaleidoscopeRe2) 2026. április 18

🎉 NYITVA VAGYUNK A 2026-OS LEMEZÜZLET NAPJÁN 🎉 több száz limitált kiadás, egyszeri és régóta várt újrakiadás, kizárólag a hagyományos lemezboltokban kapható. pic.twitter.com/zEkSmt7lvT — Bankett rekordok (@BanquetRecords) 2026. április 18

A sorok elkezdődtek… és már kevesebb 24 óra van hátra #RSD26 ! 🚶🏻‍♀️🚶‍♂️🚶🏻‍♀️🚶‍♂️ Hol ünnepelsz holnap? 📸@RockBoxRecords @TheBeatandTrack

Heathen Chemistry Records pic.twitter.com/2jdUnF67HQ — Record Store Day UK (@RSDUK) 2026. április 17

sorban állás kezdődött egy helyi boltban a környékemen. megadva ez a haver ezt csinálja minden RSD-n 😭 pic.twitter.com/yj4rXlzruM — vik ❤️‍🔥 látja a BTS-t (@vinylswift89) 2026. április 17

A Swifties teljes erővel megjelent, mindezt egy exkluzív új, lila-kék színű 'Showgirl' kislemez, 'Elizabeth Taylor' lenyomása után. A „7” színére, valamint a dal szövegére bólintva egy boldog rajongó X-nek azt mondta, hogy olyan boldogok voltak, hogy kézbe kapták, hogy „ibolyára sírnák a szemüket”.

A Charli XCX rajongók a 'Party 4U'-t is követték egy hét hüvelykes kislemezen, és sokan arról számoltak be, hogy nehéz volt ma reggel másolatokat találni. „ma van az RSD, a Vinteden pedig már kozmikus áron repülnek a polcokról Taylor, Charli XCX és mások bakelitjei” – írta az egyik az X-en. „Szó szerint az emberek tegnap reggel óta állnak ott sorban, és esélyük sem lesz megszerezni álmai lemezüket, mert valaki úgy döntött, hogy többet vesz, és felteszi a Vintedre.”

Annak a lánynak, aki elkapta tőlem a Charli bakelitjét, majd kiabált velem, amikor órákkal előtted értem az rsd-hez, remélem elégedett vagy magaddal. — Klára megkínzott költő (@Klara_Bow13) 2026. április 18

dzisiaj jest RSD i na vinted już śmigają winyle Taylor, Charli XCX i inne za kosmiczne ceny że on kupi więcej i wystawi na vinted 😭 — Oliwia | FUTTTURA🛸 (@olivvvciaiam) 2026. április 18

az RSD vonalam már az utcán van, és még 12 óra sincs… ó, Taylor a hatásod pic.twitter.com/Bswx3gt6Z0 — Zach keserédes 👣 (@foundsynk) 2026. április 18

BOLDOG #RSD2026 EVE!!!!! 💜 Alig várom, hogy hozzáadhassam az RSD kollekciómhoz az Elizabeth Taylor 7”-es bakelitjét!!! @taylornation13 pic.twitter.com/imBogcyvkT — hannah 🩷 (@hiss_swift_hiss) 2026. április 17

A mai #RSD szállítás. Charli XCX, Jesus and Mary Chain, Todd Rundgren Runt, Simply Red, Sisters of Mercy és Ike White. Holnap 8:00-tól leszünk nyitva. A kiadások érkezési sorrendben jelennek meg. Mindenkit szeretettel várok holnap. pic.twitter.com/vixqOX6iTk — Kaleidoscope Records (@KaleidoscopeRe2) 2026. április 17

Ideje bemutatni a Charli XCX, Laufey, Olivia Dean és Tate McRae RSD-kiadásokat 💙 Szerezd meg az összes lányt a Record Store Day-n ezen a szombaton, április 18-án a Newbury Comicsnál!#rekordtárnap #vinyl #newburycomics #laufey #charlixcx pic.twitter.com/X8yguB8c1l — Newbury Comics (@newburycomics) 2026. április 14

A spektrum másik végén a Slipknot-rajongók tömegesen jöttek ki, hogy rávegyék a kezüket a „Nézz ki az ablakon” című filmre. A kísérleti, „Radiohead hangulatú” album ma megérkezett bakelitlemezen, és 2300 példányra korlátozódik.

Megjelenése azután történt, hogy Clown ütőhangszeres (valódi nevén Shawn Crahan) tavaly év végén azt mondta a rajongóknak, hogy „bízzanak benne”, hogy „2026 az az év”, amikor megérkezik. A 2008-ban rögzített nagylemezt többször is elhalasztották, mióta 2019 körül nyilvánosságra kerültek a részletek.

Az egyik rajongó odament X-hez, hogy megmutassa a sikerét, és megjegyezte, hogy különösen örültek, hogy megkapták a Slipknot „majdnem mitikus 'Look Outside Your Window'-ját”. Egy másik a lemezboltokban megforduló puszta számra bólintva ezt írta: „Ez az első RSD-m, nem tudtam, hogy ez ennyire komoly. Például, hogy miért táborozunk 24 órával azelőtt…”

Boldog #RecordStoreDay Csodálatos húzás idén, beleértve a szomszédos Slipknot szinte mitikus „Look Outside Your Window”-t 🔥 Várom, hogy később megpörgessük ezeket pic.twitter.com/qMVPXbjkqs — Spooky Jacko RE Requiemet játszik (@AshesToAshxs) 2026. április 18

ez az első rsd-m, nem tudtam, hogy ez ilyen komoly — emily ⎕ SAW HAYLEY (@bfiaflemily) 2026. április 18

A lemezboltok idei napja az elmúlt 20 év legmagasabb szintű bakelit-eladásaival érkezik. A Digital Entertainment and Retail Association jelentése szerint a bakelitlemezek piaca értékben 18,6 százalékkal nőtt, tavaly több mint 7,5 millió lemezt adtak el, ami 238 millió GBP bevételt jelent.