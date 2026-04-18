2026.04.18. A 2026-os Record Store Day alkalmával a rajongók a boltokba özönlenek a limitált kiadásokért, exkluzív Taylor Swift és Slipknot lemezekkel.

Ma (április 18-án) 19. alkalommal tért vissza a Record Store Day, és a rajongók már a korai óráktól sorban állnak, hogy a helyi, független lemezboltjaik különleges kiadásaihoz hozzáférjenek.

Az idei éves rendezvényen néhány hatalmas név különleges, egyszeri gyűjthető bakeliteket és kazettákat ad ki, például Charli XCX, Muse, Suede, David Bowie, The Cure, KPop DémonvadászokParamore és még sok más exkluzív kiadást megosztó.

Olyan művészek, mint a The Snuts és Nilüfer Yanya, valamint a Fleetwood Mac, a Divorce, a Primal Scream és a Bring Me The Horizon, azok közé tartoznak, akik egyszeri rekordokat döntöttek az RSD jótékonysági partnerének, a War Childnek a javára.

CMAT, Gigi Perez, Air, HAIM, Olivia Dean, PinkPantheress, RAYE, Rose Gray, Self Esteem, Sleep Token, The Last Dinner Party és Wolf Alice is részt vesz ebben az évben.

A több mint 300 egyesült királyságbeli és ír lemezbolt és több ezer független kiskereskedő mellett világszerte számos exkluzív, fizikai kiadványt bocsátottak a rajongók rendelkezésére, érkezési sorrendben.

Ahogy az lenni szokott, a mai esemény már ma kora reggel hatalmas számú rajongót hozott az Egyesült Királyság lemezboltjaiba, és néhányan még 24 órával a boltok nyitása előtt is tábort ütöttek, kempingszékekkel és teásüvegekkel felfegyverkezve.

A Swifties teljes erővel megjelent, mindezt egy exkluzív új, lila-kék színű 'Showgirl' kislemez, 'Elizabeth Taylor' lenyomása után. A „7” színére, valamint a dal szövegére bólintva egy boldog rajongó X-nek azt mondta, hogy olyan boldogok voltak, hogy kézbe kapták, hogy „ibolyára sírnák a szemüket”.

A Charli XCX rajongók a 'Party 4U'-t is követték egy hét hüvelykes kislemezen, és sokan arról számoltak be, hogy nehéz volt ma reggel másolatokat találni. „ma van az RSD, a Vinteden pedig már kozmikus áron repülnek a polcokról Taylor, Charli XCX és mások bakelitjei” – írta az egyik az X-en. „Szó szerint az emberek tegnap reggel óta állnak ott sorban, és esélyük sem lesz megszerezni álmai lemezüket, mert valaki úgy döntött, hogy többet vesz, és felteszi a Vintedre.”

A spektrum másik végén a Slipknot-rajongók tömegesen jöttek ki, hogy rávegyék a kezüket a „Nézz ki az ablakon” című filmre. A kísérleti, „Radiohead hangulatú” album ma megérkezett bakelitlemezen, és 2300 példányra korlátozódik.

Megjelenése azután történt, hogy Clown ütőhangszeres (valódi nevén Shawn Crahan) tavaly év végén azt mondta a rajongóknak, hogy „bízzanak benne”, hogy „2026 az az év”, amikor megérkezik. A 2008-ban rögzített nagylemezt többször is elhalasztották, mióta 2019 körül nyilvánosságra kerültek a részletek.

Az egyik rajongó odament X-hez, hogy megmutassa a sikerét, és megjegyezte, hogy különösen örültek, hogy megkapták a Slipknot „majdnem mitikus 'Look Outside Your Window'-ját”. Egy másik a lemezboltokban megforduló puszta számra bólintva ezt írta: „Ez az első RSD-m, nem tudtam, hogy ez ennyire komoly. Például, hogy miért táborozunk 24 órával azelőtt…”

A lemezboltok idei napja az elmúlt 20 év legmagasabb szintű bakelit-eladásaival érkezik. A Digital Entertainment and Retail Association jelentése szerint a bakelitlemezek piaca értékben 18,6 százalékkal nőtt, tavaly több mint 7,5 millió lemezt adtak el, ami 238 millió GBP bevételt jelent.

Nikola G.
