A 2027-es megjelenés előtt a Legend of Zelda film csapata ünnepel

A Zelda legendája Hétfőn Sin Cityben érintették, a Sony pedig a közelgő videojáték adaptációval ugratott a stúdió CinemaCon bemutatóján.

Novemberben jelentek meg Wes Ball rendező élőszereplős filmjének első megjelenésű képei, és a CinemaConon, a Sony mozgóképcsoportjának elnöke, Sanford Panitch bejelentette, hogy a film a közelmúltban fejezte be a főfotózást. A Sony nem árult el új képeket vagy részleteket arról a funkcióról, amely a Nintendo legendáját, Shigeru Miyamoto-t és Avi Arad-ot tartja producerként.

„Nemrég fejeztük be a gyártást a Nintendón A Zelda legendája – talán minden idők legkedveltebb játék franchise-ján alapul, amelyből négy évtized alatt több mint 180 millió példányt adtak el” – mondta Panitch. „Maga az alkotó, Miyamoto készítette Avi Araddal együtt, a rendező pedig Wes Ball, akinek a legutóbbi A majmok bolygója film kasszasiker volt.”

A végrehajtó így folytatta: „A filmet 2027. május 7-én mutatják be világszerte. Mi és a rajongók légiója nem tudunk várni. A videojáték-adaptációk továbbra is jelentős hangsúlyt kapnak számunkra.”

Ez az adaptáció a Sony és a Nintendo összefogásából származik, és 2027. május 7-én jelenik meg. Ball, a filmrendező A majmok bolygójának királysága és a Labirintusfutó trilógia, rendezi; fiatal színészek, Bo Bragason (a BBC One-ban játszott szerepeiről ismert Három lány és A móló) és Benjamin Evan Ainsworth (Pinokkió, A Bly-kastély kísértete) a varázslatos Zelda hercegnő, illetve a kardforgató Link szerepében.

A Nintendo az utóbbi években egyre inkább bekerül a színházi térbe, egészen sikeres eredményekkel; 2023-as A Super Mario Bros. film elérte az 1,36 milliárd dollárt világszerte, míg a folytatás A Super Mario Galaxy filmA hónap elején megjelent, világszerte már 600 000 dollár felett van. Zelda a Nintendo egyik fő franchise-ja, és az évek során próbálkoztak korábbi adaptációkkal, de semmi sem szilárdult meg, amíg a Sony 2023-ban bejelentette a film fejlesztését.

A CinemaConnak, a mozitulajdonosok és a hollywoodi stúdiók éves összejövetelének a Cinema United, korábban a Színháztulajdonosok Országos Szövetsége ad otthont Las Vegasban. Az idei kiadás április 13-tól 16-ig tart.