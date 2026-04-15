Kiderült a KISS Las Vegas-i avatarshowjának indulási dátuma – „új dalokkal”

A KISS Las Vegas-i avatarshow-jának indulási dátumát nyilvánosságra hozták, és úgy tűnik, hogy a műsorok „új dalokat” fognak tartalmazni.

A búcsúturnéjuk utolsó bemutatóján a Madison Square Gardenben 2023 decemberében a banda megosztotta, hogy „új korszakuk” élő show-kat fog tartalmazni, ahol digitális avatárjaik váltják fel őket. A hologramok is debütáltak azon a koncerten, ahol a „God Gave Rock And Roll To You”-t adták elő, miután az igazi banda elhagyta a színpadot.

Nem sokkal később Gene Simmons azt mondta, hogy az avatarok „javulni fognak” egy kevésbé lelkes nyilvános reakció után, és elmondta, hogy „mintegy 200 millió” dollárt fektettek be a technológiába.

A műsorok produkcióját a Pophouse Entertainment, az ABBA elismert „Voyage” című műsora mögött álló cég fogja felügyelni, amely úttörő volt a digitális avatartechnológiában, és nemrég ünnepelte négymilliomodik látogatóját Londonban.

Most, egy interjúban Pollstar MagazinSimmons és Paul Stanley elmondta, hogy a bemutatót a tervek szerint 2028-ban kezdik Las Vegasban. Ez lesz a Pophouse első amerikai bemutatója.

Simmons azt mondta: „Ezek lesznek az ikonikus arcfigurák, a Démon, a Starchild és így tovább. Rajtad múlik, hogy kit szeretnél ebbe a felállásba helyezni.”

Arra a kérdésre válaszolva, hogy milyen dalok fognak szerepelni, Stanley azt mondta, hogy „az évek során minden klasszikust és néhány meglepetést tartalmaz majd”, Simmons pedig hozzátette, hogy „mindent megkapsz, és új dalokat is”, amelyeket „mi írtunk”.

Ez egy kis késést jelent ahhoz az idővonalhoz képest, amelyet a zenekar eredetileg lehetségesnek javasolt. Nem sokkal a Madison Square Garden debütálása után a KISS megosztott egy teaser klipet, amely arról szólt, hogy mikor láthatják a rajongók az avatárjukat. „50 év hosszú idő, és hogy mit hoz a jövő, az már kialakulóban van” – olvasható a feliratban, a videóban pedig hozzátette: „2027 jön egy show”.

2024 novemberében Stanley azt mondta, hogy a show olyan lesz, mint „a Cirque Du Soleil találkozik a Star Wars-szal és egy KISS-koncerttel”, és azt állította, hogy az avatárok „azonosak” lesznek velük.

Más hírek szerint a múlt hónapban Vinnie Vincent, a KISS ex-gitárosa megvédte új albumát „csak master formátumban” 2 millió dollárért, néhány hónappal azután, hogy egy limitált kiadású kislemezét 225 dollárért adta el.