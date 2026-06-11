Thom Yorke Shakespeare-je találkozik a Radiohead Hamlet Hail To The Thief című darabjával Londonban.

Thom Yorke Shakespeare-meets-Radiohead színpadi darabja Hamlet Üdvözlet a tolvajnak még idén Londonba tart.

A műsor a Radiohead 2003-as „Hail To The Thief” című albumán alapul, és Yorke, valamint a Tony és Olivier-díjas rendezők, Steven Hoggett és Christine Jones együttműködéseként jött létre.

Shakespeare kortárs adaptációja HamletYorke pedig személyesen dolgozta át és hangszerelte az album dalait több mint 20 zenészből és színészből álló szereplőgárdának, akik minden előadás alatt élőben adják elő a zenét a színpadon.

A világpremierje a manchesteri Aviva Studiosban volt tavaly áprilisban, majd nyáron átköltözött a stratfordi Royal Shakespeare Színházba. Most megerősítették, hogy először tart Londonba.

Hamlet Üdvözlet a tolvajnak Idén október 31-én nyílik meg a Barbican Színházban, és 2027. január 23-ig tart. A jegyek június 26-án délelőtt 10 órától kezdődnek, és megtalálhatja a sajátját. itt.

Yorke így nyilatkozott: „Arra készülök, hogy végre elhozzam a Hamlet Hail to The Thief című filmet Londonba és minden hely Barbakánjába! Lenyűgöző és nagyon furcsa számomra, hogy ez hogyan kelt életre és hogyan működött. Amikor idővel felfedte magát, megdöbbentem, hiszen még soha nem volt részem ilyen élményben. Örülök, hogy ilyen szélesebb közönség láthatja.”

Jones hozzátette: „Sorúnak tűnik, hogy ezt a brutális darabot behozzuk a Barbican brutalista terébe. Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy újra összeállhatok ezekkel a kimerítő munkatársakkal, és továbbvihetem munkánkat. Mind a darab, mind az album továbbra is sürgetően szól a görcsös világhoz, amelyben találkozunk. Számomra ezen a projekten való munka az egyik módja annak, hogy megtaláljam a talajt magam alatt.”

Az eredeti szereplők visszatérnek a Barbican-futásra, Samuel Blenkinnel (Idegen: Föld, Fekete tükör) Hamlet, Ami Tredrea Ophelia, Paul Hilton Claudius és Claudia Harrison Gertrude szerepében. Alby Baldwin, Brandon Grace, Felipe Pacheco, Romaya Weaver és Marienella Phillips is visszatér.

A szinopszis a Hamlet Üdvözlet a tolvajnak így szól: „Elsinore megfigyelő állammá vált, és polgárai vérében hektikus futások. Hamlet Üdvözlet a tolvajnak Hamlet és Ophelia ráébredése a dániai hazugságokra és korrupcióra, amelyet fokozatosan feltárnak a szellemek és a zene. Paranoia uralkodik, és senkit sem kímél meg a tragikus feltárás.”

A projekt létrejöttéről szólva Yorke kifejtette: „Nem iratkozom fel a szinkron dologra. Tudod, az Óz varázslója és a „Hold sötét oldala”; megnézel egy filmet, lehalkítod a hangot, ráteszsz egy másik hangsávot és kiderül valami. De nyilván az első reakcióm az volt, hogy ez van Hamletezért szent, érinthetetlen. Nem teheted. De az ötlet nem ment el. Egy kis magot ültetett a fejembe.”

A projekt egy élő album megjelenéséhez is vezetett tavaly, miután Yorke a műsor összeállítása közben néhány élő felvételt kért a Radiohead 'Hail To The Thief' című dalából.

„Megdöbbentett a játékmódunk mögött meghúzódó energia” – mondta a felvételekről. „Alig ismertem fel minket, és ez segített megtalálni a továbbvezető utat. Úgy döntöttünk, hogy ezeket az élő felvételeket összekeverjük és kiadjuk (őrültség lett volna magunknak megtartani). Nagyon katartikus folyamat volt. Nagyon reméljük, hogy tetszeni fognak.”

A Radiohead a 2016-os 'A Moon Shaped Pool' óta nem adott ki albumot, de tavaly egy jól sikerült visszatérő turnét játszottak. Ed O'Brien gitáros, aki a múlt hónapban kiadta a Blue Morpho című szólóalbumát, nemrég elmondta. Julia Migenes hogy „nem is beszéltek” új album készítéséről.