Az amerikai filmesek hamarosan megtekinthetik Kína 2026 legnagyobb alvóslágerét. Kedves TeA mindössze 2 millió dollárból készült, de tavasszal és nyáron közel 300 millió dollárt bevételt hozó családi dráma szeptember 4-én debütál egyes észak-amerikai mozikban, a Well Go USA speciális kiadó jóvoltából. Az indie forgalmazó és partnerei csütörtökön kiadták a film első amerikai előzetesét (lásd lent).

A szerelem és a hűség több generációs története, Kedves Te társírója és rendezője Lan Hongchun, és a kisebbségi teochew nyelven szól. A főszerepben szinte teljesen nem professzionális színészek alkotják, élükön Li Sitong, egy 22 éves pénzügyi végzettségű, előzetes kredit nélkül, a fiatal nő a film rejtélyének középpontjában. A film nyelvét és helyszínét Chaoshanból, a keleti Guangdong tartomány Shantou, Chaozhou és Jieyang városai körüli sarkából meríti, amelynek teocsu nyelvű közösségei migránsok millióit küldték Délkelet-Ázsiába a 19. és 20. században.

A történet egy adósságokkal küszködő unokát követ nyomon, aki Thaiföldre utazik a „milliomos” nagypapa keresésére, aki a háború idején távozott, de soha többé nem tért vissza – csak azért, hogy megtudja, a férfi már rég halott, és hogy a leveleket és hazautalásokat, amelyeket a nagymamája több évtizeden át kapott, egy nagylelkű idegen küldte. Lan elmondta, hogy három évet töltött interjúkkal több mint 120 idős chaoshani lakossal és migránssal, és a cselekmény nagy részét az ő beszámolóikból merítették. A film mellékszereplői közé tartozik Wang Yantong, Wu Shaoqing, Zheng Runqi és Wang Xiaohui.

A Kínában április 30-án, csekély feltűnéssel bemutatott film mindössze 550 000 dollárig (3,8 millió RMB) indult, több, sokkal sztárosabb cím alá temetve, amelyeket Kína mozgalmas május elsejei ünnepi hétvégéjén is bemutattak. De a szóbeszéd hamar átvette az uralmat. A film végül május 10-re az 1. helyre kúszott fel, és több mint 20 egymást követő napig ott is maradt, megelőzve a helyi krimit. TávlatpontHong Kong franchise folytatása Hidegháború 1994 és a 20th Century Studios Az ördög Pradát visel 2amelyek mindegyike ugyanazt a hétvégét nyitotta meg, sokkal nagyobb marketingkampányokkal a hátuk mögött. Megérintett közönség Kedves Tea szerelemről és az áldozatvállalásról szóló szívmelengető története 9,3-ra emelte pontszámát a Douban áttekintő oldalon, ami több mint egy évtizede a legmagasabb osztályzat a kínai kiadáson. Csak a kínai újév sújtotta Pegazus 3 (600 millió dollár) és Stephen Chow-é Kung Fu foci (338 millió dollár) többet kerestek Kínában idén.

„Megtiszteltetés számunkra, hogy elhozhattuk Kedves Te az észak-amerikai közönség számára a Kínában elért rendkívüli sikert követően” – mondta Doris Pfardrescher, a Well Go USA Entertainment elnök-vezérigazgatója. „Lan Hongchun egy mélyen megindító történetet dolgozott ki a családról, az áldozatvállalásról és az emberi kedvesség tartós erejéről, amely átrezonálja a kultúrákat. Tudjuk, hogy a közönséget el fogja ragadni az érzelmes őszintesége és a felejthetetlen előadások.”

Kedves Te készítette Luo Zhanhong, Xie Ying, Zheng Xuanxuan és Lin Guoming. Lan Leng Yanggal és Zheng Xuanxuannal közösen írta a forgatókönyvet.

A film észak-amerikai premierjét a New York-i Ázsiai Filmfesztiválon tartották júliusban.