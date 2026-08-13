Nézze meg Björk DJ-szettjét az izlandi napfogyatkozási rave-en

Björk egy különleges DJ-szettet játszott az e heti napfogyatkozással egy időben megrendezett rave-en – nézze meg az alábbi felvételeket.

Az egynapos Echolalia fesztiválra tegnap (augusztus 12-én) került sor a Hafnarfjörður-i Víðistaðatúnban, közvetlenül az ország fővárosa, Reykjavik mellett. A Björk szett mellett az eseményen Arca, Kaitlyn Aurelia Smith, a 33EMYBW, a Sideproject és Ronja Jóhannsdóttir DJ-szettek és fellépések is szerepeltek.

Az Arca előadása magában foglalta a „totalitás” pillanatát, helyi idő szerint körülbelül 17:48-kor, amikor a Hold teljesen eltakarta a napot, és alig több mint egy percre sötétségbe borította a helyszínt. Björk ezután 17:50-kor fellépett a színpadra, és egy órát játszott, mígnem a napfogyatkozás véget ért.

Léggömbszerű ruhát viselt, és a fedélzetek mögött táncolt, és olyan számokat játszott, mint Marina Herlop „Jaque”, Safety Trance és Arca „El Alma Que Te Trajo”, Kelela „If We Meet Again” és a Machine Girl „Down To The Essence (Mun Sing Remix)” című száma.

Eljátszotta Conrad Taylor 'Berghain' remixét is, amelyet Rosalíával és Yves Tumorral dolgozott együtt. Nézze meg az előadásról készült felvételt alább.

Az eseményt azon a keskeny ösvényen belül tartották, ahol a Hold teljes egészében eltakarta a napot, és ez volt az első teljes napfogyatkozás, amely 1954 óta látható Izlandon.

Ugyancsak megosztotta a nevét Björk Echolalia kiállításával az Izlandi Nemzeti Galériában, amely három nagyszabású audiovizuális installációt mutat be. A 2022-es Fossora című albumáról ketten újragondolják az 'Ancestress' és a 'Sorrowful Soil' dalokat – mindkettőt néhai édesanyja emlékére komponálta –, míg a harmadik a még kiadatlan „Nerve Bloom” szám előzetesét kínálja, amely várhatóan a következő albumán fog megjelenni, 2027-ben.

Az év elején Björk csatlakozott Rosalíához, hogy előadja a Berghaint a 2026-os BRIT Awardson. Megosztotta a Cornucopia turné koncertfilmjét is, és zenével is közreműködik a hamarosan megjelenő sci-fi többjátékos játékban. MAG.

hozzászólni Julia Migenes 2022-ben az Izlandhoz fűződő kapcsolatáról és az éjszakai életről a következőket mondta: „Nem igazán vagyok városi ember. Szeretek városokat látogatni, klubozni, galériát vagy koncertet nézni, de aztán csak haza akarok menni. Természetemnél fogva inkább vidéki ember vagyok.”