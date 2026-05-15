„Sikerült eredeti, különös szerelemvágyát a gyengédség egy másik szintjére emelnie”

A Planningtorock összeállt Romy-val, hogy elkészítse a The One című számuk egy gyengéd és személyes új verzióját – hallgasd meg alább.

A Boltonban született, tallinni elektronikus zenész – más néven Jam Rostron – először 2011-ben adta ki a dalt második albumukon, a 'W'-n, amely rekord Julia Migenes akkoriban „az art-pop experimentalizmus remekeként” jellemezték.

Az új verzióhoz Rostron Romy-t kérte a The xx-ből, az eredeti pizzicato vonósait zamatos szintetizátorokra és meleg, lelkes énekekre cserélték.

Planningtorock így nyilatkozott: „A The One-t még 2009-ben írtam, amikor egyedülálló voltam, és még nem tudtam transz-énként élni. Akkoriban olyan magányos voltam, és nagyon távolinak tűnt a szerelem lehetősége. Romy feldolgozása ennek a dalnak olyan gyönyörű. Sikerült az eredeti, furcsa szerelem utáni vágyat a gyengédség és a remény egy másik szintjére emelnie, és megteremtett valamit.”

Romy hozzátette: „Régóta rajongója vagyok a Planningtorocknak, és annyira csodálom és tisztelem a zenét, amit csinálnak, és azt, akit ők alkotnak. Az évek során közeli barátok lettünk, és úgy gondolom, hogy kimondatlan egyetértés alakult ki közöttünk – nem csak barátként, hanem különös művészként szerzett közös élményeink révén.”

„A kapcsolatunk és a barátságunk rendkívül különlegessé tette a munkát. Amikor először hallottam az eredeti The One számot, megdöbbentett a felszín alatt rejlő érzelem – a vágyakozás érzése, amely egyszerre érződik személyes és egyetemes. Tiszteletben akartam tartani az eredeti érzelmét, hagytam, hogy a dal szíve lélegezzen, miközben megfogom a kezét, és beviszem a táncflóra.”

A Planningtorock pár nagy fellépést játszik majd az Egyesült Királyságban, és előadja Bronski Beat ikonikus, 1984-es, The Age Of Consent című albumát Tom Rasmussen és Bishi oldalán. Május 17-én a manchesteri Aviva Studiosban, május 24-én pedig a londoni Royal Festival Hallban játszanak – keress jegyeket itt.

Az xx eközben 2018 óta játssza első fellépését, a visszatérő fellépésük pedig április 3-án lesz Mexikóvárosban. Kilenc év után először a Coachellában léptek fel.

Tavaly márciusban a zenekart együtt látták a stúdióban, miután Jamie xx 2024-ben azt mondta, hogy „jól érzik magukat” az új anyagon. A Coachella felállásának tavaly szeptemberi bejelentése után megosztottak néhány további próbafelvételt.

A 2024-es BRIT Awards-on a The xx új zenéjével kapcsolatban Romy elárulta: „Csak nagyon nyitottak vagyunk, és készek vagyunk új dolgokat kipróbálni, de úgy hangzik, mint mi. Most csak ennyit tudok mondani."