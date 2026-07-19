A BAFTA diákdíj nyertesei között vannak fiatal filmesek Spanyolországból, Franciaországból, Kínából és Amerikából

A Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia 22. BAFTA diákdíjának nyertesei között spanyol, francia, kínai és egyesült államokbeli fiatal filmesek is vannak – derült ki a péntek esti Los Angeles-i ünnepségen, amelynek házigazdája Elle Osili Wood volt a műsorvezető, és olyan műsorvezetők vettek részt, mint a színész/producer, Asif Ali, a színész/producer, Gimlimmers, Gimlimmers, filmvezető, és a filmvezető. Kathryn Busby és Niels Swinkels.

A BAFTA Student Awards a világ minden tájáról érkező kreatív tehetségeket ünnepli a filmek, játékok és magával ragadó történetmesélés terén. Az idei év díjazottjait a világ egyetemei több mint 600 pályaműve közül választotta ki a zsűri, amelynek tagjai: Joel Kim Booster színész/író, Laura Karpman zeneszerző, Smriti Mundhra dokumentumfilmes, Nico Santos színész/komikus és Heather Callow.

„Továbbra is inspirál bennünket a hallgatói munka eredetisége és ambíciója a világ minden tájáról” – mondta Courtney LaBarge Bell, a BAFTA észak-amerikai ügyvezető igazgatója. „Ezek a projektek minden évben megemelik a lécet a történetmesélés terén filmeken, játékokon és magával ragadó médián keresztül, és tükrözik a jövőt hajtó kreatív energiát. Büszkék vagyunk arra, hogy olyan platformot biztosítunk, amely elismeri ezt a tehetséget, és segíti karrierjük következő szakaszát.”

Íme a 2026-os BAFTA Student Award nyerteseinek listája…

ALBERT R. „CUBBY” BROKKOLI ZSÜRI KÜLÖNDÍJA

Harag

Fran Moreno Blanco, Santi Pujol Amat

Escola Superior de Cinema és Audiovisuals de Catalunya, Spanyolország

ANIMÁCIÓHOZ (BEADÓ: CRUNCHYROLL)

Géz

Noran Fikri Alezabi, Nicholas Arujah, Xinyue Ma, Yulin Yue, Xiaonan Zhou

Gobelinek, Franciaország

DOKUMENTUMFILMEKHEZ (AZ ESPN BOLD BEMUTATÓJA)

Idegenek Földünkön

Zane Karram, Kelsey Oliver

Kaliforniai Egyetem, Berkeley, Egyesült Államok

ÉLŐ AKCIÓHOZ

A hullámok suttogása

Patricia Xu

Pekingi Filmakadémia, Kína

JÁTÉKOKHOZ

Candellum

Eva Martinello, Mattéo Gomez

Isart Digital, Franciaország