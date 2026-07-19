A CD-eladások növekedése meghaladja a bakeliteket az Egyesült Államokban 2026 első felében

A CD-eladások 16 százalékkal nőttek az Egyesült Államokban 2026 első felében, jelentősen meghaladva a bakelitlemezek növekedését.

Az új adatok a Luminate szórakoztató adatszolgáltató cég 2026-os évközi jelentéséből derültek ki, amely szerint január és június vége között 16,3 millió CD-t adtak el országszerte.

Összehasonlításképpen a bakelit eladások szerényebb mértékben, 2,4 százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához képest. A két formátum közül azonban továbbra is a lemezek a legnépszerűbbek, 21,8 millió bakelitlemezt adtak el ugyanebben az időszakban. Körülbelül 205 000 kazettát is vásároltak.

A CD-k, lemezek és kazetták együttes értékesítése 7,8 százalékkal, mintegy 38,2 millió darabra nőtt az év első felében.

A Luminate a CD-eladások gyors növekedésének nagy részét a „gyűjteményépítésnek” és az „árak hozzáférhetőségének”, valamint a K-pop megjelenéseinek erős ütemtervének és a BTS nagysikerű visszatérő albumának, az „ARIRANG”-nak tulajdonította.

Az album 516 000 fizikai példányban kelt el az Egyesült Államokban a nyitóhéten, ebből 208 000 bakelit – ez a legnagyobb heti bakelit eladások száma egy csoportnál azóta, hogy a Luminate 1991-ben elkezdte elektronikusan nyomon követni a vásárlásokat.

A K-pop albumokat gyakran több változatban árulják, exkluzív fotókártyákkal, poszterekkel, könyvekkel és egyéb tárgyakkal, ami arra ösztönzi a rajongókat, hogy építsenek gyűjteményeket és vásároljanak több példányt ugyanabból a lemezből.

A növekedést azonban nem kizárólag a BTS vagy a tágabb K-pop piac vezérelte. Amikor az összes K-pop eladást eltávolították az adatokból, az Egyesült Államokban a CD-vásárlások még mindig 6,7 százalékkal nőttek 2025 első feléhez képest.

Az eredmények arra utalnak, hogy a fiatalabb rajongók egyre inkább megfizethető áruként és gyűjthető tárgyként kezelik a CD-ket, nem pedig egyszerűen zenehallgatási módként.

A jelentés szerint a Z generációs és évezredes CD-t vásárló fogyasztók körülbelül fele nem rendelkezik CD-lejátszóval.

A fizikai újjáéledés a folyamatos streaming növekedéssel párhuzamosan megy végbe, nem pedig a digitális hallgatást. Az Egyesült Államokban lekérhető audio streamek száma 4,8 százalékkal, 732,7 milliárdra nőtt az év első felében, míg a globális adatfolyamok száma 9,8 százalékkal, 2,8 billióra nőtt.

Az év elején Harry Styles Kiss All The Time című darabja. A Disco, Occasionally 2026 eddigi legnagyobb példányszámban eladott bakelitlemeze az Egyesült Királyságban, április közepéig 69 000 példányban kelt el.

Ezt követte Olivia Dean „The Art Of Loving”, Gorillaz „The Mountain”, a War Child „Help(2)” jótékonysági albuma és a Fleetwood Mac „Rumours” című száma.

RAYE „Hol van a férjem!” vezette a megfelelő bakelitlemezlistát, megelőzve Taylor Swift „The Fate Of Ophelia” és „Opalite”, valamint Sam Fender és Olivia Dean „Rein Me In” című számát.

A zenefogyasztás folyamatos növekedése ellenére továbbra is kérdéses, hogy az iparág megnövekedett bevételéből mennyi jut el a dolgozó művészekhez.

A Zenészek Szakszervezete továbbra is hivatkozik a brit Zenészek Összeírásának megállapításaira, amelyek szerint a zenei munkából származó átlagos éves bevétel 20 700 font, miközben a hivatásos zenészek 43 százaléka kevesebb, mint 14 000 fontot keres zenével.