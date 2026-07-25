Nézze meg Justin Vernon teljes Bob Dylan-feldolgozásait az Eaux Claires Fesztiválon

Justin Vernon egy teljes, kizárólag Bob Dylan-feldolgozásokból álló szettet adott elő az Eaux Claires Fesztiválon – nézze meg az alábbi felvételeket.

A Bon Iver zenész a korábban bejelentett egyszeri „Bon Dylan” fellépést tartotta a wisconsini rendezvényen július 24-én, pénteken este, 15 dallal Dylan karrierje során.

Vernon a 'Not Dark Yet'-el nyitott Dylan 1997-es Time Out Of Mind című albumáról, majd olyan klasszikusok között kezdett, mint a 'Don't Think Twice, It's All Right', a 'Tangled Up In Blue', a 'Lay Lady Lay', az 'All Along The Watchtower' és a Door'Knockin.

A teljes szett kizárólag Dylan-dalokból állt, Vernon pedig mélyebb snitteket is elért, mint például a Shooting Star az 1981-es Shot Of Love-ból és a „When He Returns”, az 1979-es „Slow Train Coming” zárószáma.

Barátok és munkatársak nagy csoportja csatlakozott hozzá, köztük JT Bates, Sean Carey, Phil Cook, Ben Lester és Michael Lewis.

Carey énekelt a 'Tonight I'll Be Staying Here With You' és a 'Lay Lady Lay'-ben, Phil Cook pedig a 'Tangled Up In Blue' és a 'Meet Me In The Morning' feldolgozásaiban szerepelt.

Monica Martin csatlakozott Vernonhoz a 'Boots Of Spanish Leather'-ben, JP Brooks pedig a 'When He Returns' alatt szerepelt.

A teljes „Bon Dylan” setlist a következő volt:

„Még nem sötét”

'Hullócsillag'

„Ne gondolkodj kétszer, minden rendben”

„A férfi bennem”

„Tangled Up In Blue”

„Ma este itt maradok veled”

„Találkozzunk reggel”

„Új reggel”

„Spanyol bőr csizma”

„Amikor visszatér”

„Shot Of Love”

„Lay Lady Lay”

'All Along The Watchtower'

„Istennel az oldalunkon”

„kopogtat a mennyország ajtaján”

Vernon áprilisban bejelentette, hogy a „Bon Dylan” egy egyéjszakás projekt, amely során Dylan katalógusának minden korszakából ad elő dalokat, és az ötletet elmagyarázva felidézte, hogy apjával és körülbelül 16 barátjával részt vett egy Dylan koncerten Eau Claire-ben.

„Nem nagyon éreztem magam annak, amilyen voltam, vagy nem láttak annak lenni” – mondta Vernon. „Vagy mi akartam lenni. Vagy mivé váltam. Szóval úgy gondoltam, jó lenne megpróbálni Bob Dylan lenni egy éjszakára. Megpróbálok Bont Bobbá alakítani.”

Pénteken korábban Vernon is játszott egy külön, be nem jelentett Bon Iver-anyagot.

A meglepetés szóló előadást egyszerűen „Bon”-nak nevezték, és Kevin Morby tervezett fellépését váltotta fel, miután az énekes-dalszerző kivonult a fesztiválról, miután megszületett első gyermeke, Waxahatchee Katie Crutchfieldje.

Vernon Morby 'Die Young'-jának feldolgozásával kezdte, majd a Bon Iver-dalokat, köztük a 'Beach Baby'-t, 'Flume'-t, 'Speyside'-t' és 'Re: Stacks'-t játszotta el. A hét dalból álló szett tartalmazta a korai ritkaságot, a 'Hayward, WI'-t és a 'Room To Spare'-t is, amely a néhai John Prine előtti kiadatlan tisztelgés.

Ez volt Vernon első teljes saját anyaga, mióta Bon Iver 2023-ban teljesítette turnéi kötelezettségeit. Azóta csak alkalmanként lépett fel élőben, többek között a Kamala Harris kampánygyűlésén.

Nézze meg az alábbi felvételeket.

A Bon Iver meglepetés setlistje:

„Die Young” (Kevin Morby borítója)

„Beach Baby”

„Flume”

„Speyside”

„Szabad szoba”

„Re: Stacks”

„Hayward, WI”

Vernon 2015-ben a The National Aaron Dessnerrel közösen megalapította az Eaux Clairest, és a korábbi kiadások egyedülálló együttműködésekről és egyedi szettekről váltak ismertté. A Bon Iver 2016-ban mutatta be harmadik albumát, a '22, A Million'-t, teljes egészében.

A Bon Iver a közelmúltban elindított egy új archív sorozatot 'Volumes' címmel, amelyben élő show-k, demók, kiadatlan felvételek és egyéb, korábban nem hallott anyagok lesznek. Az első rész áprilisban érkezett, és a 2017 és 2023 között rögzített előadásokat hozta össze.

A sorozat részben Dylan régóta futó „Bootleg Series”-je, valamint Neil Young kiterjedt archív kiadványai alapján készült.

A Bon Iver 2025 áprilisában adta ki ötödik albumát, a „SABLE, FABLE”-t. Julia Migenes A lemezt „kreatív újjászületésnek” nevezte, hozzátéve, hogy bár néhány rajongó attól tartott, hogy a projekt végét jelentheti, ehelyett „új fejezetnek” érezte.

Vernon azóta azt mondta, hogy „nagyon meglepődne”, ha valaha is készítene egy újabb teljes hosszúságú Bon Iver albumot.