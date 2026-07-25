A Telluride Film Fest egyik sátorhelyszínét jelentősen megrongálta a villámárvíz, de a Fest úgy gondolja, hogy a munka ünnepének hétvégéjén már működőképes lesz

A Colorado állambeli Telluride városa, amely a Sziklás-hegységben, a San Juan-hegység tövében található, nem ismeretlenek számára a hirtelen áradások. A területet múlt péntek délután hirtelen lezúduló felhőszakadás azonban szokatlanul erős volt, és több sárcsuszamlást is okozott, amely otthonokat és vállalkozásokat zúdított meg. „Elég intenzív nap volt” – mondja John Bennett, a Telluride-i tűzvédelmi körzet vezetője A Hollywood Reporter.

A leginkább érintett építmények közé tartozik a Michael D. Palm Színház, a város első számú előadóművészeti helyszíne. A 30 000 négyzetméteres, 667 férőhelyes helyszín, amely a Telluride Középiskola és a Telluride középiskola épületeihez kapcsolódik, iskolai színdarabok és diplomaosztók, szakmai koncertek és egyéb külső rendezvények lebonyolítására szolgál – beleértve minden munkanap hétvégéjét, a Telluride Filmfesztivált, amely a legmagasabb digitális hangrendszert és széles képernyős formátumot használja a digitális hangrendszerhez és a széles képernyős térhez. vetítések.

A TFPD szerint, amely nyilatkozatot és fotókat osztott meg Facebook-oldalán, a Telluride Középiskola egyik tisztviselője péntek este felhívta a TFPD-t, miután felfedezte, hogy víz ömlött a tenyérbe egy sérült rakodóajtón keresztül. Mire a stáb a helyszínre érkezett, valahol 3-4 méter víz és sár gyűlt össze a színházteremben, elnyelve az összes földszinti ülést, és a megemelt színpad magasságába emelkedett.

Susan Lilly, a TFPD nyilvános információs tisztje elmondja THR hogy a TFPD felmérte a helyszínt sürgős életbiztonsági aggodalmak miatt, például feszültség alatt álló elektromos vezetékek a medencevíz közelében, majd átadta a Telluride iskolai körzetnek. Órákon belül az iskolai körzet tisztviselői több tucat embert hoztak be a Servpro takarító és helyreállítási cégtől, akik tömlők segítségével szippantották ki a vizet a Palm főbejáratán a parkolóba.

Reális, hogy a Palm lakható lesz, mire a Telluride Filmfesztivál szeptember 4-én, kevesebb mint hat hét múlva elkezdődik? „Katasztrófa volt ott” – kesergett Lilly – a Palm Arts, egy helyi művészeti szervezet valóban elkezdett adományokat kérni a lakosságtól, „hogy segítsen helyreállítani és újjáépíteni ezt a kincses gyülekezőhelyet”. De a tankerület és a filmfesztivál együtt dolgozik, és mindent megtesz annak érdekében, hogy addigra működőképes legyen. Valójában az a remény, hogy a Palm két hétig újra megnyílik előtt a filmfesztivál, a Camp Alderwild EDM fesztivál ideje alatt, amely évente érkezik a városba.

„Azon a napon tudtunk az árvízről” – mondja Julie Huntsinger, a Telluride Filmfesztivál vezetője THR. „Szuper szorosan együttműködünk a tankerülettel, és bízunk az ő képviseletükben, hogy a fesztiválra időben elkészülnek a dolgok. Tudjuk, hogy van még olyan munka, amit a fesztivál után is folytatniuk kell, de bízunk benne, hogy a munkák ünnepének hétvégéjére a Pálma darabjai a helyükre kerülnek.” Kuncogva hozzátette: – És kérlek, ne ess újrahogy egy újabb remek filmfesztiválunk legyen!”

John Pandolfót, a Telluride School District felügyelőjét és Nicole Hattlert, a Palm Arts ügyvezető igazgatóját nem tudták elérni.