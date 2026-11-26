A BBC Radio 1 Big Weekend 2027-es kiadása jövő nyáron Brightonban lesz.

Az elmúlt években a műsorszolgáltató zászlóshajójának fesztiválja Lana Del Reyt Hullba hozta, Taylor Swift Norwichban, Sabrina Carpenter Lutonban, Ed Sheeran Coventryben és még sok más. A nyár elején Zara Larsson és Olivia Dean vezette a 2026-os kiadást, amelyre a sunderlandi Herrington Country Parkban került sor.

Ma reggel (november 26-án, csütörtökön) Greg James a Radio 1 Breakfast műsorában elárulta, hogy a 2027-es kiadást május 28. és 30. között tartják a brightoni Preston Parkban.

„Ha a Rádió 1 egy hely lenne, az Brighton lenne. Elképesztő zenei örökséggel rendelkezik, szereti a különböző embereket összehozni, és szeretné biztosítani, hogy a szórakozás legyen az elsőbbség” – osztotta meg. „Valójában hülyeség, hogy ilyen sokáig tart, amíg ott csináltunk egy Nagy Hétvégét. Elnézést érte.”

A BBC Brighton & Hove városi tanácsával együtt dolgozik a 80 000 fős fesztivál megrendezésében, és gondoskodik arról, hogy az a lehető legbiztonságosabb és leginkluzívabb legyen a vendégek számára.

„A Rádió 1 Big Weekendje óriási része annak, amit állomásként csinálunk, ünnepeljük a zene legjavát, és lehetőséget ad a közönségnek, hogy élőben lássa a legizgalmasabb és legszélesebb körű művészeket, valamint új és feltörekvő tehetségeket fedezzen fel” – nyilatkozta Aled Haydn Jones, a Radio 1 vezetője. „Nagyon izgatottak vagyunk a fesztiválon egy újabb ragyogó hétvége.”

Bella Sankey, a Brighton & Hove városi tanácsának vezetője így nyilatkozott: „Brighton & Hove hihetetlen zenei és kulturális színtérrel rendelkezik, így tökéletes otthont adunk a Radio 1 Big Weekendjének. Ez a zenei világ legnagyobb neveit hozza magával több ezer rajongóval együtt, igazi kirakatot adva a városnak, és lendületet adva a helyi vállalkozásoknak.

„Alig várjuk, hogy mindenkit üdvözölhessünk egy emlékezetes hétvégére.”

További információk a Big Weekend 2027-ről, beleértve a felállást és a jegyek részleteit, a következő hónapokban kerülnek bejelentésre. Szokás szerint a fesztivál jövő évi kiadását élőben közvetítik, a legfontosabb események pedig elérhetőek lesznek az iPlayeren és a BBC Sounds-on.

Olivia Dean és Zara Larsson mellett a 2026-os esemény további nagy nevei között szerepelt a CMAT, Niall Horan, Lola Young, Louis Tomlinson, a Nothing But Thieves, Ellie Goulding, az Julia Migenes Cover egykori sztárja, horsegiirL és mások.