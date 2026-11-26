Catherine Hardwicke, aki 2008-ban volt a kormányzója Szürkületakár kristálygömbje is lehetett a vámpíros romantikus film forgatásán.

Miután a hónap elején kiderült, hogy Robert Pattinsont – aki a kasszasiker franchise-ban Edward Cullen szerepét szerezte meg – új James Bondként választották ki, a rajongók gyorsan rámutattak, hogy Szürkület közel két évtizeddel ezelőtt megjósolta a 007-es castingját.

A film egy pontján Eric's (Justin Chon alakítja) megvitatja a bál témáját, és azt mondja: „Szerencsejáték, szmoking és Bond, James Bond”, közvetlenül azelőtt, hogy a kamera egy vigyorgó Edwardra vág, aki nyájasan néz ki egy napszemüvegben.

Egy friss interjúban a A Kyle Buchanan ShowHardwicke felidézte, hogyan keletkezett ez a sor és a jelenet. – Valószínűleg láttátok már az interneten, hogy hol van ez [Twilight] jelenet, ahol ő [Eric] azt mondja: „Bond, James Bond”, majd vágtunk Robhoz – mondta. „Ez volt az az egyetlen jelenet, amikor úgy voltam vele, hogy „tegyük fel a napszemüveget aznap”, ő pedig kiszállt a kocsiból, és olyan elnézően nézett ki, hogy ihlette a „Bond, James Bond” sort.

A rendező hozzátette, hogy Chon „valahogy reklámozta, és nagyon klassz volt, mert úgy gondoltuk, hogy úgy néz ki, mint James Bond. Szóval azt hiszem, a jövőt látjuk.”

Gyorsan előre 2026-ra, és az új 007-es filmet irányító Denis Villeneuve, valamint Amy Pascal és David Heyman producerek nyilvánvalóan úgy gondolták, hogy Pattinson is úgy néz ki, mint Bond. A Primetime A színész átveszi az ikonikus szerepet Daniel Craigtől, aki 2021-ben fejezte be szereplését Nincs idő meghalni.

Hardwicke azt is megosztotta, hogy reagált a hírre, miszerint Pattinson a „gyilkos bőréből” a gyilkolás jogosítványává válik.

„Majdnem kiestem az ágyamból” – viccelődött a pillanatról, amikor megtudta a szereposztást. „Csak nem hittem volna, hogy miatta fogják őt választani A Batman és olyan híres, és szeretik megszerezni az ismeretlent [actor]. Szóval majdnem kiestem az ágyból, és ez ugyanaz az ágy, mint Rob és Kristen [Stewart, who played Bella Swan in Twilight] először vettek részt a meghallgatáson, és megcsinálták a csókjelenetüket. Szóval kicsit bizarr volt. És ő [Pattinson] Kiesett az ágyból, amikor a meghallgatáson részt vett, és a padlón landolt, szóval nagyon klassz volt.”

Hardwicke folytatta a dicséretet A Batman színész tehetségét, hozzátéve: „Intenzív és érdekes, és sok minden történik benne. Furcsa és eredeti. Nem illik a formához. Nem fél őrült szart mondani, ez az, amit szeretek benne.”

Amikor A Hollywood Reporter 2023-ban utolérte Hardwicke-ot, az első 15. évfordulója előtt Szürkület filmben nyitotta meg azt a kihívást, hogy megtalálja a megfelelő színészt Edward szerepére. Azt mondta, a színészek, akik kezdetben meghallgatásra kerültek, „nem úgy néztek ki, mintha majdnem 100 éve éltek volna, és ez az egész mély, lelki szorongás, egzisztenciális válság. Nem éreztek ilyen lelkesedést.”

Azonban miután Stewart és Pattinson elolvasta a kémiát, a rendező tudta, hogy ő az, mert érezte „az elektromosságot” közöttük.