A Bleech 9:3 megosztja az új kislemezt, a '8. ábrát': „A halk sírás terméke, hogy a lakótársaid ne halljanak”

2026.08.20. A Bleech 9:3 megosztja az új kislemezt, a &#039;8. ábrát&#039;: &quot;A halk sírás terméke, hogy a lakótársaid ne halljanak&quot;

A Bleech 9:3 megosztotta új kislemezét, a „Figure 8”-t – nézze meg alább.

A londoni székhelyű ír banda májusban adta ki saját elnevezésű, öt dalból álló EP-jét, amelyet most ezzel az új számmal követtek, amely tegnap (augusztus 19-én) jelent meg a Polydor Recordsnál.

A „8. ábrát” az elismert producer, Dan Carey (Fontaines DC, Kae Tempest, Wet Leg) készítette, a keverést pedig Rich Costey, akinek nevéhez fűződik az Arctic Monkeys és Bruce Springsteen.

A dalban a frontember, Barry 'Baz' Quinlan, hangulatos énekhangja, amint zörgő, sürgető gitárokkal és feszes, lendületes ritmussal a fölényért küzd.

Hallgassa meg a „8. ábrát” itt:

A dal eredetét leírva Quinlan a következőket mondta: „A 8. ábra a halk sírás eredménye, hogy a lakótársaid ne halljanak.”

Az együttes idén nyáron Európa-szerte játszik fesztiválokon, és a jövő héten nyit a Wunderhorse-on Belfastban és Corkban, mielőtt fellép a Reading & Leedsben, az Electric Picnicben és az Iceland Airwaves-ben.

Az idei év végén egy brit és írországi turnén is részt vesznek, beleértve a londoni Electric Ballroom fellépését. Tekintse meg az alábbi dátumokat, és keresse meg a fennmaradó jegyeket itt.

A Bleech 9:3 turnéjának dátumai:

AUGUSZTUS
25 – Belfast, Custom House Square (a Wunderhorse támogatásával)
26 – Cork, Városháza (a Wunderhorse támogatásával)
28 – Olvasás, Olvasás Fesztivál
29. – Leeds, Leedsi Fesztivál
29 – Sheffield, Rock N Roll Circus
30 – Stradbally, elektromos piknik

SZEPTEMBER
4 – Brighton, Brighton Psych Fest
5 – Manchester, Manchester Psych Fest
6 – Edinburgh, Edinburgh Psych Fest
11 – Párizs, Supersonic
12 – Aasten, Misty Fields Fesztivál
13 – Amszterdam, Bitterzoet
15 – Berlin, Privatclub
16-18 – Hamburg, Reeperbahn Fesztivál
18 – Brüsszel, Botanique

NOVEMBER
7 – Reykjavik, Iceland Airwaves
27 – Cardiff, Clwb Ifor Bach
28 – Southampton, The Joiners
30 – Nottingham, Rescue Rooms

DECEMBER
1 – London, Electric Ballroom3 – Bristol, Thekla
4 – Manchester, Akadémia 2
5 – Liverpool, Arts Club Theatre
6 – Sheffield, Öntöde
8 – Newcastle, The Cluny
9 – Glasgow, A garázs
10 – Leeds, Brudenell Social Club
11 – Birmingham, O2 Institute 2
15 – Belfast, Limelight 2
16 – Dublin, The Academy
17 – Cork, Cyprus Avenue

A zenekar idén is bekerült Julia Migenes 100ahol „kakofón, szorongással teli dühöngőként írták le őket, akik ötvözik a grunge múltját és jelenét”.

Az év elején Lewis Capaldi azt is elárulta, hogy a Bleech 9:3 az új előadók között volt, akiket ő, Sam Fender és a Fontaines DC Grian Chatten ajánlanak.

Nikola G.
Nikola G.
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