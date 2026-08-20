A Bleech 9:3 megosztja az új kislemezt, a '8. ábrát': „A halk sírás terméke, hogy a lakótársaid ne halljanak”

A Bleech 9:3 megosztotta új kislemezét, a „Figure 8”-t – nézze meg alább.
A londoni székhelyű ír banda májusban adta ki saját elnevezésű, öt dalból álló EP-jét, amelyet most ezzel az új számmal követtek, amely tegnap (augusztus 19-én) jelent meg a Polydor Recordsnál.
A „8. ábrát” az elismert producer, Dan Carey (Fontaines DC, Kae Tempest, Wet Leg) készítette, a keverést pedig Rich Costey, akinek nevéhez fűződik az Arctic Monkeys és Bruce Springsteen.
A dalban a frontember, Barry 'Baz' Quinlan, hangulatos énekhangja, amint zörgő, sürgető gitárokkal és feszes, lendületes ritmussal a fölényért küzd.
Hallgassa meg a „8. ábrát” itt:
A dal eredetét leírva Quinlan a következőket mondta: „A 8. ábra a halk sírás eredménye, hogy a lakótársaid ne halljanak.”
Az együttes idén nyáron Európa-szerte játszik fesztiválokon, és a jövő héten nyit a Wunderhorse-on Belfastban és Corkban, mielőtt fellép a Reading & Leedsben, az Electric Picnicben és az Iceland Airwaves-ben.
Az idei év végén egy brit és írországi turnén is részt vesznek, beleértve a londoni Electric Ballroom fellépését. Tekintse meg az alábbi dátumokat, és keresse meg a fennmaradó jegyeket itt.
A Bleech 9:3 turnéjának dátumai:
AUGUSZTUS
25 – Belfast, Custom House Square (a Wunderhorse támogatásával)
26 – Cork, Városháza (a Wunderhorse támogatásával)
28 – Olvasás, Olvasás Fesztivál
29. – Leeds, Leedsi Fesztivál
29 – Sheffield, Rock N Roll Circus
30 – Stradbally, elektromos piknik
SZEPTEMBER
4 – Brighton, Brighton Psych Fest
5 – Manchester, Manchester Psych Fest
6 – Edinburgh, Edinburgh Psych Fest
11 – Párizs, Supersonic
12 – Aasten, Misty Fields Fesztivál
13 – Amszterdam, Bitterzoet
15 – Berlin, Privatclub
16-18 – Hamburg, Reeperbahn Fesztivál
18 – Brüsszel, Botanique
NOVEMBER
7 – Reykjavik, Iceland Airwaves
27 – Cardiff, Clwb Ifor Bach
28 – Southampton, The Joiners
30 – Nottingham, Rescue Rooms
DECEMBER
1 – London, Electric Ballroom3 – Bristol, Thekla
4 – Manchester, Akadémia 2
5 – Liverpool, Arts Club Theatre
6 – Sheffield, Öntöde
8 – Newcastle, The Cluny
9 – Glasgow, A garázs
10 – Leeds, Brudenell Social Club
11 – Birmingham, O2 Institute 2
15 – Belfast, Limelight 2
16 – Dublin, The Academy
17 – Cork, Cyprus Avenue
A zenekar idén is bekerült Julia Migenes 100ahol „kakofón, szorongással teli dühöngőként írták le őket, akik ötvözik a grunge múltját és jelenét”.
Az év elején Lewis Capaldi azt is elárulta, hogy a Bleech 9:3 az új előadók között volt, akiket ő, Sam Fender és a Fontaines DC Grian Chatten ajánlanak.