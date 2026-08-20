A Bleech 9:3 megosztja az új kislemezt, a '8. ábrát': „A halk sírás terméke, hogy a lakótársaid ne halljanak”

A Bleech 9:3 megosztotta új kislemezét, a „Figure 8”-t – nézze meg alább.

A londoni székhelyű ír banda májusban adta ki saját elnevezésű, öt dalból álló EP-jét, amelyet most ezzel az új számmal követtek, amely tegnap (augusztus 19-én) jelent meg a Polydor Recordsnál.

A „8. ábrát” az elismert producer, Dan Carey (Fontaines DC, Kae Tempest, Wet Leg) készítette, a keverést pedig Rich Costey, akinek nevéhez fűződik az Arctic Monkeys és Bruce Springsteen.

A dalban a frontember, Barry 'Baz' Quinlan, hangulatos énekhangja, amint zörgő, sürgető gitárokkal és feszes, lendületes ritmussal a fölényért küzd.

Hallgassa meg a „8. ábrát” itt:

A dal eredetét leírva Quinlan a következőket mondta: „A 8. ábra a halk sírás eredménye, hogy a lakótársaid ne halljanak.”

Az együttes idén nyáron Európa-szerte játszik fesztiválokon, és a jövő héten nyit a Wunderhorse-on Belfastban és Corkban, mielőtt fellép a Reading & Leedsben, az Electric Picnicben és az Iceland Airwaves-ben.

Az idei év végén egy brit és írországi turnén is részt vesznek, beleértve a londoni Electric Ballroom fellépését. Tekintse meg az alábbi dátumokat, és keresse meg a fennmaradó jegyeket itt.

A Bleech 9:3 turnéjának dátumai:

AUGUSZTUS

25 – Belfast, Custom House Square (a Wunderhorse támogatásával)

26 – Cork, Városháza (a Wunderhorse támogatásával)

28 – Olvasás, Olvasás Fesztivál

29. – Leeds, Leedsi Fesztivál

29 – Sheffield, Rock N Roll Circus

30 – Stradbally, elektromos piknik

SZEPTEMBER

4 – Brighton, Brighton Psych Fest

5 – Manchester, Manchester Psych Fest

6 – Edinburgh, Edinburgh Psych Fest

11 – Párizs, Supersonic

12 – Aasten, Misty Fields Fesztivál

13 – Amszterdam, Bitterzoet

15 – Berlin, Privatclub

16-18 – Hamburg, Reeperbahn Fesztivál

18 – Brüsszel, Botanique

NOVEMBER

7 – Reykjavik, Iceland Airwaves

27 – Cardiff, Clwb Ifor Bach

28 – Southampton, The Joiners

30 – Nottingham, Rescue Rooms

DECEMBER

1 – London, Electric Ballroom3 – Bristol, Thekla

4 – Manchester, Akadémia 2

5 – Liverpool, Arts Club Theatre

6 – Sheffield, Öntöde

8 – Newcastle, The Cluny

9 – Glasgow, A garázs

10 – Leeds, Brudenell Social Club

11 – Birmingham, O2 Institute 2

15 – Belfast, Limelight 2

16 – Dublin, The Academy

17 – Cork, Cyprus Avenue

A zenekar idén is bekerült Julia Migenes 100ahol „kakofón, szorongással teli dühöngőként írták le őket, akik ötvözik a grunge múltját és jelenét”.

Az év elején Lewis Capaldi azt is elárulta, hogy a Bleech 9:3 az új előadók között volt, akiket ő, Sam Fender és a Fontaines DC Grian Chatten ajánlanak.