Faye Dunaway és Nicola Peltz Beckham a Kinéo Awards kitüntetettjei között a Velencei Filmfesztiválon

A Kinéo Awards a jövő hónapban, az olaszországi Velencében ünnepli a 25. évfordulóját.

Az ünnepségen a legendás hollywoodi sztárt és az Oscar-díjas Faye Dunaway-t tisztelik életműdíjjal több évtizedes munkájáért és egy önéletrajzzal, amely magában foglalja Bonnie és Clyde, Hálózat, Kínai negyed, Mommie Dearest és több. Nicola Peltz Beckham feltörekvő csillagot kapott színésznői, produceri és kezdő filmrendezői munkájáért.

A kitüntetett program ismét egyesíti Beckhamet és Dunawayt, miután együtt dolgoztak a készülő független műsoron Primaamely Alessandro Morelli és Luca Morelli testvérek játékrendezői debütálását jelenti. Beckham írt, rendezett és játszott Lola. 20 éves múltra visszatekintő önéletrajzában szerepek is szerepelnek The Last Airbender, Transformers: Age of Extinction, Bates Motel, Nyaralás, Üdvözöljük a Chippendales-ben és A Szépség.

A ceremóniát – amelyre a Casa Cinema Giovaniban kerül sor, majd szeptember 5-én a Hotel Ca' Sagredoonban egy zártkörű vacsorával – Rosetta Sannelli, a Kinéo Kulturális Egyesület elnöke tervezte, és 2002-ben indult. A Kulturális Örökség Minisztériumával együttműködve mutatják be, és a Velencei Filmfesztivál ideje alatt kerül sor, bár nincs közvetlen kapcsolata a nemzetközi fesztivállal.

Az ügy házigazdája Tatiana Luter és Marcello Foti színésznő, utóbbi a Centro Sperimentale delle Arti Contemporanee igazgatója és a CSC – Nemzetközi Diákfilmfesztivál kommunikációs vezetője. A program reflektorfénybe kerül Eleonora Lastrucci divattervező, aki meglepetésszerűen tiszteleg egy filmsztár előtt az egyik haute couture alkotásán keresztül. A szertartást a WAMI, a Consorzio di Tutela della DOC Prosecco és a velencei My.Organics hajápoló márka segíti.

A legjobb női mellékszereplő díját Maria Gifuni kapja, míg a legjobb női főszereplő díját Chiara Francini, az olasz színtér egyik legkedveltebb és legsokoldalúbb előadója jutalmazza.

A televíziós és streaming sorozatoknak szentelt szekcióért a díjat Raniero Monaco di Lapio kapja, míg Sara Lazzaro kapja a legjobb színésznőnek járó díjat a Call My Agent Italia 3-ban nyújtott alakításáért, a La legge di Lidia Poët 3-ban nyújtott újabb sikeres évadot követően.

További kitüntetettek közé tartozik Paul Thomas Anderson Oscar-díja is Egyik csata a másik után a legjobb nemzetközi film, Chiara Francini a legjobb színésznő, Maria Gifuni a legjobb női mellékszereplő, Raniero Monaco di Lapio a legjobb sorozatszínész, Sara Lazzaro a legjobb sorozatszínésznő, Paolo Calvano a legjobb gyereksztár, és Vacsora Dantéval legjobb rövidfilmnek. A Kinéo Awards a török ​​sztárt, Alp Navruzt és a mexikói Oka Ginert is erősebb megvilágításba helyezi a nemzetközi moziban.

„A MiBAC-nál 2002-ben alapított Kinéo-díj alapításának 25. évfordulója alkalmából nem csak egy fontos mérföldkövet szeretnénk megünnepelni, hanem egy olyan út folytonosságát is, amely során a mozi és az audiovizuális szektor mellett fejlődtünk” – mondta Sannelli.