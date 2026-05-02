A Guest List bemutatja a 'Something Real' című debütáló albumot, amely egy érzelmes kislemezzel a You Should Care

A Guest List bejelentette debütáló albumát, a 'Something Real'-t, amelynek célja, hogy megörökítsen „valami értelmeset” egy viharos világban. Nézze meg alább a békés vezető kislemezt, a „You Should Care”-t, valamint az új turnédátumokat.

A bejelentésre azt követően került sor, hogy a manchesteri öt darab az elmúlt 18 hónapban egyre nagyobb lendületet kapott: tavaly ledobták a „When The Lights Are Out” című debütáló EP-jüket, turnéztak a Blossoms és az Inhaler társaságában, és 2026 elején indultak az Egyesült Királyságban.

Most megerősítették a várva várt debütáló albumukat, és úgy írták le, hogy egyszerre megragadja a zűrzavart és a kételyeket, de egyben a remény pillanatait is keresi.

A „Something Real” megjelenése augusztus 28-án várható (itt előrendelheti), és ma (május 1-én) a zenekar leadta az új, gyengéd kislemezt, a 'You Should Care'-t is.

„Fehér tér/ Olyan zsibbadtság van közöttünk, mint egy fal/ Van egy igazság, amivel nem nézhetsz szembe” – kukorékol Cai Alty frontember a nyitóversben, amit egy egyenletes, atmoszférikus gitárriff támogat.

Az instrumentálisok ezután fokozatosan kezdenek épülni, amíg a dal el nem éri szívhez szóló refrénjét: „Törődni kell veled”.

A „Something Real”-t Norvégiában vették fel Matias Tellezzel, a producere pedig részben a The Coral-s James Skelly volt. A 12 dalból a The Guest List a mentális egészség, az éghajlatváltozás és a családon belüli erőszak fontos témái között egyensúlyoz a sebezhetőség és a rugalmasság pillanataival.

„Az albumon alapvetően azt mondjuk: „fiatalok vagyunk, össze vagyunk zavarodva, mint te – hogyan kerültünk ide?” – magyarázta a frontember. „Arról van szó, hogy megpróbálunk valami értelmeset találni egy olyan világban, amelyet gyakran elsöprőnek érzünk.”

A 'Something Real' című kislemez is szerepelni fog rajta, amely februárban esett ki, és a banda a „trollok, kommentrobotok, algoritmusok és bejelentők” ellen tűzte ki célját.

A múlt hónapban a manchesteri indie sztárok randevúztak az Egyesült Királyságban, ma pedig megerősítették eddigi legnagyobb turnéjukat, amely idén novemberben kezdődik.

A dátumok az Isle Of Wight, a Reading & Leeds és a Boardmasters fesztiválokon való megjelenés után következnek, és kiegészítik a már tervezett európai főműsoraikat, amelyek októberben indulnak. Látogassa meg itt jegyekért és további információkért.

A Vendéglisták 2026-os fő turnéjának dátumai:

OKTÓBER

21 – Brüsszel, Botanique

23 – Rotterdam, a tárcsa bal oldalán

24 – Rotterdam, a tárcsa bal oldalán

25 – Köln, Artheater

27 – Berlin, Berlin

28 – Hamburg, Turmzimmer

29 – Utrecht, Ekko

31. – Párizs, Supersonic Records

NOVEMBER

17 – Newcastle, The Grove

19 – Glasgow, Szent Lukács

20 – Birmingham, O2 Institute 2

21 – Oxford, O2 Academy 2

22 – Southampton, Papillion

24 – London, Scala

25 – Leeds, Project House

26 – Bristol, gyapjú