Zayn Malik lemondja az amerikai turnét, és a kórházi kezelést követően levágja a brit dátumokat

Zayn Malik lemondta az összes közelgő egyesült államokbeli randevúját és számos brit koncertjét a közelgő „Konnakol” turnéján, miután egy nem részletezett betegség miatt kórházba került.

A One Direction egykori tagja pénteken (május 1-én) egy Instagram Story-ban jelentette be 21 korábban tervezett műsor törlését, beleértve a teljes amerikai futamot is. „Még egy pillantást kellett vetnem az előttünk álló hónapokra vonatkozó menetrendemre, és csökkentenem kell a Konnakol Tour bemutatóinak számát” – írta tegnap.

„Biztos akarok lenni arról, hogy még mindig kiszálljak, és minél többen láthassak benneteket. Nagyon várom, hogy játszhassam nektek ezeket a műsorokat, és remélem, hamarosan láthatom a többieket is a világban.”

A „What I Am” énekes a „Konnokal” megjelenésének napján (április 17.) került kórházba, és azt mondta a rajongóknak, hogy „váratlanul felépült” egy meg nem határozott betegségből.

A kórházi ágyon fekve, monitorokkal és infúzióval körülvett fotót tett közzé, megköszönte a rajongók „szeretetét és támogatását”, és dicsérte „az összes hihetetlen kórházi személyzetet (orvosokat), nővéreket, kardiológusokat, vezetőséget, adminisztrátort és mindenkit, aki segített az úton és továbbra is”.

Mielőtt csökkentette volna a KONNAKOL Tour bemutatóinak számát, ZAYN kórházba került, és kénytelen volt lemondani a szabadulási hét eseményeit.

Ez visszhangozza azt az üzenetet, amelyet pénteken osztott meg Instagram Story-jában, ahol ismét megköszönte a rajongók támogatását az új album megjelenése után. „És ami még ennél is fontosabb” – tette hozzá – „az ön szeretete, imái és jókívánságai az egészségemhez. Éreztem ezt, és ez jelenti a világot. Otthon voltam, lábadozom, és jól vagyok, és jobb és erősebb leszek, mint valaha.”

A turné teljes amerikai szakaszát és az első két brit fellépést törölték, az egyiket május 24-re, a manchesteri AO Arénában rendezik. Hivatalos honlapján az áll, hogy „minden jelenlegi jegy érvényes marad az új manchesteri dátumra”, és az át nem ütemezett előadásokért visszatérítésre kerül, vagy Jegymester vagy egy alternatív vásárlási hely.

Alább megtekintheti Malik hátralévő turnédátumait.

Zayn Malik 2026-os „Konnakol” turnéjának fennmaradó dátumai:

MÁJUS

23 – London, The O2

24 – Manchester, Anglia, AO Arena

JÚNIUS

14 – Monterrey, Mexikó, Estadio Borregos

17 – Guadalajara, Mexikó, Arena VFG

20 – Mexikóváros, Mexikó, Estadio GNP Seguros

OKTÓBER

2 – Santiago, Chile, Movistar Arena

6 – Buenos Aires, Argentína, Movistar Arena

10 – São Paulo, Brazília, Allianz Parque

14 – Lima, Peru, Costa 21

A törölt időpontokról szóló hírek azt követik, hogy egy Malikról és egykori bandatársáról, Louis Tomlinsonról szóló dokumentumfilmet állítólag leselejteztek egy állítólagos fizikai veszekedés miatt.

Tavaly októberben derült ki, hogy a Netflix egy háromrészes dokumentumsorozatot készít a One Direction egykori énekesei nyomán, amint „spontán kalandra” indultak szerte az Egyesült Államokban.

Úgy volt, hogy a rajongók „ritka bepillantást” engedjenek az életükbe, miközben újra barátok lettek, a rendező pedig Nicola Marsh lett volna, aki a film Netflix-verzióján dolgozott. Song Exploder.

A Netflix hivatalosan soha nem jelentette be a projektet, és a legutóbbi jelentések azt sugallják, hogy a dokumentumfilmet Malik és Tomlinson állítólagos fizikai viszálya miatt leselejtezték.

Beszámoló A Nap pénteken (április 17-én) azt állította, hogy hat hónappal ezelőtt Malik megütötte Tomlinsont, miután megjegyzést tett Tomlinson anyjára, Johannah-ra, aki 2016-ban, 43 évesen leukémiában halt meg.

Az újság egy forrásra hivatkozott, aki azt mondta, hogy Malik „egyenesen arcon ütötte”, gyűrűjével pedig vágott Tomlinson fején. A forrás azt állította, hogy Tomlinson „döbbenten és sokkos állapotban” maradt, és állítólag agyrázkódás miatt vitték orvosi ellátásra.

Csak néhány óra múlva A NapA jelentés megjelent, Marsh megosztotta az újság főcímét az Instagram Stories oldalán, a következő felirattal együtt: „És megy az utolsó munkaév”.

Sem Malik, sem Tomlinson nem kommentálta nyilvánosan a jelentéseket.

A dokumentumfilmet Tomlinson 2025 januárjában, Malik Los Angeles-i show-jában való megjelenése követi, ami Liam Payne előző novemberi temetése óta az első nyilvános találkozás.