Hot Docs: Marjolein Busstra „A remény háza” palesztin ellenállási képe kapta a zsűri fődíját

Marjolein Busstra A Remény Házaegy palesztin házaspárról szóló film, akik fiatal diákokat erőszakmentes ellenállásra tanítanak egy általános iskolában a megszállt ciszjordániában, péntek este átvette a legjobb nemzetközi nagyjátékfilm díjat a Hot Docs Kanadai Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon.

A zsűri fődíja a fesztiválon azt jelenti, hogy Busstra filmje, Palesztina-Hollandia koprodukciója, amelyet az amszterdami IDFA-n mutattak be, bekerül a legjobb dokumentumfilm kategóriában az Oscar-díjátadón.

A Hot Docs további nyertesei közé tartozik a legjobb kanadai dokumentumfilm díja is Saigon történet: Két lövöldözés az erdei királyságban, film két családról, amelyeket Eddie Adam ikonikus fotója köt össze, Kim Nguyen Oscar-díjra jelölt rendezőtől. A legjobb feltörekvő nemzetközi filmes trófeát pedig megkapta Paikar Dawood Hilmandi rendező, egy másik holland film, ahol az amszterdami száműzetésből származó filmrendező menekültként elmélkedik, miután Iránból és Afganisztánból kellett elmenekülnie.

A további nyertesek közé tartozik a zsűri különdíja egy kanadai nagyjátékfilmért, amelyet Banchi Hanuse kap ceremónia, egy film egy észak-kanadai bennszülött közösségről, amely közönségdíjat kapott az SXSW-n, míg a nemzetközi nagyjátékfilmes zsűri különdíját Heidrun Holzfeind kapta. A 49. évahol egy 1980 óta bebörtönzött anarchista levélben reflektál radikális múltjára.

Máshol a legjobb társadalmi hatású dokumentumfilm trófeát Chul Young Cho, Shin Wan Kim és Jong Woo Kim rendezők kapták. A szöuli őrzők, egy dél-koreai film, amely a 2024-ben kihirdetett hadiállapot és a káoszos kollektív polgári ellenállás éjszakai tiltakozása körül játszódik.

A Hot Docs május 3-án leplezi le közönségdíjasait.