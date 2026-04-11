A Coachella Do LaB színpada állítólag bezárult, miután egy hangszóró elesett és megsérült a fesztiválozó

A fesztiválozók a közösségi médiában arról számoltak be, hogy a Coachella Do LaB színpadát bezárták, miután egy előadó elesett és megsebesített egy résztvevőt.

A fesztivál idei kiadása visszatér szokásos helyére a kaliforniai Indio sivatagban, és tegnap este (április 10-én) vette kezdetét az első hétvégéje, ahol az elkövetkező napokban több mint 100 fellépő lép fel nyolc színpadon.

A rajongók által nagyon várt Do LaB színpadot széles körben „fesztiválnak a fesztiválon belül” tartják, mivel művészei nem szerepelnek a Coachella fő plakátján. Mivel több mint két évtizede szerepel a fesztiválon, minden évben jellemzően néhány meglepetés vendég játszik, korábban például DJ Snake és Billie Eilish.

Az oldalt azonban tegnap este (április 10-én) bezárták egy állítólagos incidens miatt, amelyben egy előadó is érintett, így a hétvége többi előadásának sorsa a levegőben maradt.

Az X-nek megosztott videón egy fesztiválmunkás látható a leszalagozott színpad mellett, aki azt magyarázza, hogy „egy hangszóró leesett és megsérült valaki, ezért be kellett zárnunk”. Mivel a fesztiválról még nem érkezett hivatalos nyilatkozat az üggyel kapcsolatban, a rajongók a Coachella subreddit oldalán osztották meg a frissítéseket.

john summit meglepetés meg a do laborban ez a coachella tömeg végtelen rn

„Ott voltam, az egyik hangszóró ráesett valakire a (John) Summit szettje közben” – mondta egy felhasználó. állítólagos. – Azt hiszem, súlyosan megsérült. Egy másik felhasználó azonban azt állította, hogy a hangszóró leesett a Jigitz szettje közben.

Sokakat megzavart az eset, és a közösségi médiában felbukkanó ellentmondásos történetek sokakat arra késztetnek, hogy megkérdezzék, mikor fog Coachella hivatalosan foglalkozni vele.

„Elég béna, hogy sem a Do Lab, sem a Coachella közösségi oldalain semmi hivatalos nem szólt erről” – írta az egyik. „Még csak frissítés sincs az alkalmazásban.”

Julia Migenes megkereste Coachellát megjegyzésért.

A Coachellánál idén a törvényjavaslattal kapcsolatos további fellépések közé tartozik a The xx, a The Strokes, a Nine Inch Noize (Nine Inch Nails and Boys Noize), a Disclosure, a Turnstile, a Geese, az Ethel Cain, a KATSEYE, az Addison Rae, a Labrinth, David Byrne, az Interpol, Alex G, BIGBANG, Laufey, Iggy Pop és Week.