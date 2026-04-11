Miért érzik úgy a fekete kreatívok, hogy sok múlik a Rom-Com „Te, én és Toszkána” sikerén?

A Universal új romantikus vígjátéka Te, én és Toszkána Sokan érzik úgy, hogy jövőbeli lehetőségeik a sikerhez köthetők – és még azok sem, akiknek közük van a filmhez.

Kat Coiro rendező filmjének főszereplője Halle Bailey séf, aki titokban egy üresen álló olasz villában kezd élni, és érzelmeket ébreszt benne a rezidencia tulajdonosának unokatestvére (Regé-Jean Page) iránt. A Hollywood Reporter A kritika szerint a film „tetszetős” menekülési fantasy, és valószínűleg a 10 millió dollár alatti pénztárak felé tart.

De már csak az a tény, hogy a filmet mozikban mutatják be, ünneplésre késztette a közösségi médiát, és a műfaj rajongói megjegyezték, hogy 2012 óta nem került a képernyőre fekete főszereplésével készült rom-com. Gondolkozz férfiként. A téma vitát váltott ki Nina Lee filmrendezővel, amely a múlt hónapban arról írt, hogy az iparági döntéshozók a jelek szerint használják. Te, én és Toszkána”a közelgő kasszaeredmény annak eldöntésére, hogy továbblépjen-e más romantikus projektekkel a Black Stars-szal: „Találkoztam egy stúdióval a már forgatott romcomomról, és addig nem vásárolják meg, amíg meg nem látják, hogyan Te, én és Toszkána igen.”

Will Packer, a film producere Te, én és Toszkána, Gondolkozz férfiként, Lányok utazása, Ride Along és más címek, mesél THR hogy az ilyen funkciók mozikba való eljuttatásának kihívása nem csak az iparág „nagyon csekély teljesítményéből fakad, amikor olyan filmekről van szó, amelyek kiemelik a különböző íveket”, hanem abból is, hogy a rom-com-okat olyan műfajnak tekintik, amely visszasorolható a Netflix streaming kínálatába vagy a Lifetime tévéfilmjébe.

„Ne tévedés: emlékszem a rom-coms aranykorszakára, sőt még a fekete-rom-com-okra is… Szerelem és kosárlabda, A Legjobb Ember, Gondolkozz férfiként, Barna cukor, Ezt a játékot ketten játszhatjáknevezd meg – mondja Packer. „A közönség a mozikban jelent meg, és élvezte ezeket a filmeket. Tehát az embereknek meg kell érteniük, hogy Hollywood egy reaktív iparág, és lehetőségünk van kijelenteni, hogy az ilyen típusú filmek – ilyen típusú főszerepekkel, az ilyen típusú filmeket kedvelő közönséggel – nyereségesek és érdemes elkészíteni, és Hollywood többet fog készíteni belőle.”

Regé-Jean Page és Halle Bailey Te, én és Toszkána. Giulia Parmigiani/Universal Pictures

Lee elmondja THR hogy a film, amelyre hivatkozott – Ő azamelyet ezen a héten jelentettek be, mint jövő hónapban a miami amerikai fekete filmfesztiválon – a film főszereplője, Kountry Wayne tartalomkészítőként ismert DeWayne Colley önfinanszírozója. Lee rámutat arra, hogy a feltörekvő filmeseknek azt tanácsolják, hogy önállóan forgatják le saját projekteiket, de a következő lépésekre nincs egyértelmű út.

„Igazán csalódott voltam, mert akár fekete, akár nő, az emberek mindig azt mondják nekünk: „Ha egyik stúdió sem akarja felvenni a forgatókönyvet, forgatja le saját maga” – mondja a rendező. „Vel Ő azmi is ezt tettük, de a beszélgetésnek messzebbre kell mennie, mint hogy önmaga lője le. Mi történik ezután? Mindenki azt mondja: „Lődd le magad, és jönnek a stúdiók”, és nem ez történt. Még mindig azt gondolom, hogy ez meg fog történni, de meg kell változtatnunk a tanácsokat, amelyeket az embereknek adunk. Már nem elég saját kezűleg lelőni.”

Brandy Monk-Payton, a Fordham Egyetem kommunikációs és médiatudományi professzora és a könyv közreműködője Néz, miközben Black újraindulmegjegyzi, hogy Hollywoodot látszólag folyamatosan emlékeztetni kell az alulreprezentált csoportok vásárlóerejére. Kiemeli a közelmúltban elért színházi sikereket olyan eredeti, fekete főszereplésével készült filmeknél, mint pl Bűnösökamely a pénztáraknál és az Oscar-díjátadón is nyert, a Keke Palmer vezette vígjátékkal együtt Az egyik nap készül a folytatás.

„Bizonytalanul megvan ez a képviseleti teher, hogy mindezt a súlyt és a nyomást egyetlen filmjárműre helyezi annak érdekében, hogy lehetőséget biztosítson mások számára” – mondja Monk-Payton. „Ez egy olyan dolog, ami nagyon ismerős a fekete kreatívok számára, ahol úgy érzik, hogy reményeik, álmaik és törekvéseik egy egyedi projekten lovagolnak.”

Lee megjegyzi, hogy miközben foglalkozott a közösségi média trolljaival, akik azt állították, hogy próbál tenni Toszkána'A saját magáról szóló közleményében hálás a filmes társainak, akik nagyra értékelték, hogy hallottak személyes tapasztalatairól.

„Soha nem állt szándékomban, hogy ez elhagyja a kis résszel rendelkező Twitter-közösségemet” – mondja Lee első vírusos bejegyzéséről. „De beszéltem Will Packerrel és néhány másik emberrel, és mindannyian hálásak a beszélgetésért, hogy ez elkezdődött. Csak meg kell enyhülést találnom ebben, és mozgásban kell tartanom.”