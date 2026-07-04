A Cure a 2026-os Open'er Fesztivál főcímsorozatában játszik mélyen

Az Open'er Fesztivállal együttműködésben

Tegnap este (július 3-án) a The Cure volt a lengyel Open'er Fesztivál harmadik napjának főcíme, ritkán játszott deep cut-ok és ikonikus rajongói kedvencek keverékét adva elő – nézze meg a teljes szettlistát alább:

Az Open'er, Lengyelország legnagyobb és legváltozatosabb fesztiválja a hét elején (július 1-jén) vette kezdetét. Florence And The Machine, David Byrne, Halsey, Nick Cave And The Bad Seeds, Kneecap, Calvin Harris, The xx és mások már felléptek a Gdynia-Kosakowo Repülőtéren, tegnap este pedig a The Cure volt a harmadik nap főcíme.

A banda két és fél órás főcímsorozata alatt a The Cure leporolta a „Treasure”-t, ami egy ritkán játszott mély vágás az 1996-os „Wild Mood Swings”-ből, amelyet az elmúlt években csak néhányszor adtak elő. „A következő dal az, amit nem játszunk olyan sokat” – mondta Robert Smith énekes a közönségnek. A vers ihlette kamararockballada a veszteségről Emlékezz Christina Rosetti, elindított egy rövid részt a 'Wild Mood Swings' dalokból, a 'Want' pedig közvetlenül következett.

A rajongók kedvenc számai, a „Trust”, „Charlotte Once” és „Prayers For Rain” szintén felcsendültek a The Cure főcímének részeként az Open'er Fesztiválon, miután szórványosan másutt is felléptek a zenekar folyamatos európai fesztiválfutása során. „Tudtam, hogy nem kellett volna a Prayers For Rain-t játszanunk” – viccelődött Smith, amikor esni kezdett az eső a szett utolsó perceiben.

Az Open'er Fesztiválon a Cure főoldalán egy hangulatokba és korszakokba rendezett karriert átívelő készlet mutatta be. A könnyedebb pop szekciók között szerepelt a Push, az In Between Days és a Just Like Heaven, valamint a híresen felkapott 'The Walk', a 'The Lovecats' és a 'Friday I'm In Love' ráadás. „Jó alkalom játszani ezt” – mondta Smith a „Péntek…” előtt, és felhúzta a csuklyáját az eső ellen. Máshol a korai proto-goth dalok, a „Play For Today” és az „A Forest” domináltak a szekciók, valamint a fő szett végén az 1989-es „Disintegration” album.

A Cure's Open'er Festival setlistje a következő volt:

„Plainsong”

'Képek rólad'

'Magas'

„Egy ilyen éjszaka”

„Szerelmes dal”

'Akar'

'Éget'

„Fascination Street”

„alt.end”

'nyomd'

„Mint a mennyország”

'Bizalom'

„Charlotte néha”

„Játssz a mai napért”

„Egy erdő”

„A mély zöld tenger széléről”

„Ima az esőért”

'Szétesés'

'Altatódal'

„Rossz szám”

„A séta”

„The Lovecats”

„Péntek Szerelmes vagyok”

„A fiúk nem sírnak”

Olyan, mint a mennyország! A Cure na Orange nagyszínpad! 📷 Denys Didkivskyi / Maciek Czyżewski@thecure pic.twitter.com/Cr8wtgZuDk — Open'er Fesztivál (@opener_festival) 2026. július 3

A múlt hónapban Robert Smith felfedte, hogy a The Cure elkészült a 2024-es Songs For A Lost World folytatásával, miközben egy másik „poppy” albumon is dolgoznak. Smith a közelmúltban Olivia Rodrigo-val állt össze a What's Wrong With Me című filmben. Ez azután történt, hogy Smith elmondta, hogy „élvezt néhány emlékezetes éjszakát a stúdióban” Rodrigo-val az év elején, miután fellépett a 2025-ös Glastonbury-n.

„Nem hiszem el, hogy ez a dal létezik azzal a személlyel, akivel létezik” – mondta Rodrigo az együttműködésről. „Annyira kibaszott vagyok a Holdon (…) Úgy érzem, hogy sírni fogok. Nem hiszem el, hogy ez a való világban megtörtént, és nem csak a képzeletem szüleménye.”

Smith a The Rolling Stones hamarosan megjelenő, 'Foreign Tongues' című albumán is szerepel, közreműködik a 'Divine Intervention' gitárjában, valamint a 'Never Wanna Lose You' című dalban szintetizátor- és háttérénekes.

Az Open'er Fesztivál ma (július 4-én) ér véget egy pop-heay felállással, melynek főcíme JENNIE, Peggy Gou, JADE, PinkPantheress, Addison Rae, Teddy Swims és még sok más fellépésre készül.