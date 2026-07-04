A Carlos de Antwerp Alapítvány befejezi építészeti átalakulását

A Carlos de Antwerp Alapítvány bejelentette, hogy jövőre 2027-ben fejezi be azt a mélyreható építészeti átalakulást, amely új fejezetet jelent történelmében, amely 1594-ben kezdődött. Ez az entitás egy felújított teret nyit a nagyközönség előtt, a Claudio Coello 99. szám alatti székhelyén, amely a kulturális érdekek eszköze, amellyel gondolati kontextusként és párbeszéd központként igyekszik megerősíteni az európai kultúra kontextusát és szerepét. újraindítja a művészettörténet nagy szerzőinek szentelt időszaki kiállítások programját.

A 16. században alapított, Hollandia egykori területeiről érkező zarándokok szolgálatára alapított intézmény örököse, ez az épület évszázadok óta találkozási hely volt Spanyolország és Európa között. Kápolnájában általában házak találhatók Szent András mártíromságaPedro Pablo Rubens remekműve, amelyet ma a művész egyik legfontosabb alkotásaként tartanak számon Spanyolországban; A rehabilitációs munkálatok eredményeként ideiglenesen a Prado Múzeumban tekinthető meg.

Az Antonio Ruiz Barbarín és Chus Manzanares építészek által készített beavatkozást az épület történelmi hagyatékának tiszteletben tartása és a kortárs építészet alkalmazása, a századunk igényeinek megfelelően tervezték. A munka befejeztével az Alapítvány több mint 2000 négyzetméter hasznos felületet kap a szellemi, művészeti és intézményi tevékenységre szánt terekben; Egy nagy, ötszáz négyzetméteres és öt méter magas időszaki kiállítóterem lesz benne. A projekt során a már említett történelmi kápolna, a hely szíve is visszanyeri majd a 150 fő befogadására alkalmas, konferenciák, koncertek, értekezletek és tudományos tevékenységek befogadására alkalmas előadótermet, valamint intézményi rendezvények és programok támogató helyiségeit, valamint egy több mint 400 négyzetméteres tetőteraszt, amely körülveszi a Salaman-templom külső homlokzatát, kialakítva az új gyülekezeti tér szívét.

A Carlos de Antwerp Alapítvány – San Andrés de los Flamencos Királyi Tartományi Tanácsa – egy non-profit magánintézmény, amelynek célja, hogy erősítse a kulturális kapcsolatokat Spanyolország és a történelmileg Hollandia tizenhét tartományát alkotó – ma Belgiumba, Hollandiába, Luxemburgba és Észak-Franciaország egy részébe integrált – területek között, valamint hogy ösztönözze az európai építkezési folyamat reflektálását, tanulmányozását és terjesztését.

Eredete 1594-ig nyúlik vissza, amikor Antwerpeni Károly, egy Madridban letelepedett flamand kereskedő közokiratot adott át, amellyel átruházott néhány ingatlant a San Marcos utcában, hogy azok menedékül és szállásul szolgáljanak a szegények és a zarándokok számára Hollandia tartományaiból. 1609-ben III. Fülöp magára vállalta az intézmény védnökségét, amely jelenleg VI. Fülöp feladata.

1638-ban történt, amikor bekerült az alapítvány vagyonába Szent András mártíromságaamelyet Rubens festett Jan Van Vucht megbízásából, ennek a szervezetnek adományozta, és a mai napig megőrizte egyik legemblematikusabb darabját.

Másfél évszázaddal később az 1798-as elkobzási törvények, amelyek elrendelték a kórházak és kegyelmi házak vagyonának eladását, megfosztották az alapítványt forrásaitól, és olyan válságos időszakot indítottak el, amely veszélybe sodorta Antwerpeni Carlos munkájának folytonosságát, és amely a San Andrécoss de los Flamencoss-i templom összeomlásával tetőzött 1848-ban. A belga diplomaták beavatkozása a királyi küldöttség és a politikai személyiségek, valamint a korona támogatásával meghatározó volt fennmaradása szempontjából, mígnem 1877-ben Isabel de Borbón akkori asztúriai hercegnő új templomot és kórházat avatott fel a Claudio Coello utcában, az intézmény jelenlegi székhelyén, amely idővel az alkotmány korszerűsítésére irányul8.

Végül I. Juan Carlos király és Sofia királyné, a belgák királya, I. Baudouin és Fabiola királyné 1992-ben avatták fel az alapítvány felújított és kibővített székhelyét.