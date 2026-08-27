A Curry Barker és a Universal „megszállottságot” hoz a Halloween Horror Nightsba – egy csavarral a rajongóknak

A Halloween Horror Nights folyamatosan erőlteti az elvárásokat. De ez a legújabb erőfeszítés még inkább hagyja a megrögzött rajongókat Megszállottan.

A hónap elején az LA park HHN kreatív igazgatója és executive producere, John Murdy meglepetésszerű bejelentést tett, amelyben felfedte a MegszállottságNikki a 2026-os esemény részeként. Murdy most további részleteket oszt meg azzal kapcsolatban, hogy mire számíthat az Universal Destinations & Experiences népszerű, munkaidőn túli rendezvényén, amely szerinte „fejlesztésünk szempontjából nagyon későn jött össze a játékban”.

Az augusztus 8-i panel során Murdy azt a verziót ugratta, amelyet Nikki rajongói láthatnak majd, és megjegyezte, hogy az a Curry Barker-filmben szereplő végső megjelenésén alapul, amispoiler figyelmeztetés!) egy csúcssorozat, amelyben egyszerre szerepel egy Nikki (Inde Navarrette), akinek az önrendelkezését és autonómiáját megrontotta Medve (Michael Johnston) torz vágya, és egy igazi fiatal nő, aki az átok következtében a saját testében rekedt. Az esemény kapcsán Murdy megerősíti, hogy a rajongók kapcsolatba lépnek majd Nikki verziójával, mielőtt a „kívánság” visszavonásra kerülne.

Akkoriban Murdy úgy jellemezte Nikki megjelenését, mint egy interaktív „Hol van Waldo?” lehetővé teszi a rajongók számára, hogy a park különböző pontjain kapcsolatba lépjenek a karakterrel. A HHN rajongói gyorsan összekapcsolták az élményt a barangoló Art the Clownnal a 2025-ös esemény részeként Rettegés együttműködés.

„Hasonlít a tavalyi Arthoz, ahol azért hoztuk létre ezt a dolgot, hogy aktiváljuk a vidámpark azon területeit, ahol soha nem számítana fellépőt látni. Ide tartozik a kiskereskedelmi üzletünk is” – mondja. A Hollywood Reporter. „Számos különböző helyet azonosítottunk, ahol megjelenhet. Soha nem tudhatod, hol találkozhatsz vele.”

Ellentétben Art-tal, akit az esemény történetében először adott elő egy csapat „ijesztő színész”, Nikkit hagyományos színészekkel alakítják majd. A Murdy által írt és „egyenesen Curry filmjéből” vett párbeszédek segítségével ezek az előadók olyan vendégeket is kiválasztanak, akikkel kapcsolatba kerülhetnek. „Általában az ijesztő színészeink nem beszélnek” – magyarázza Murdy. „De nagyon fontosnak tűnt, hogy Nikkinek azt az autentikus hangot adjam meg, amelyet Curry adott neki a filmben. Így hát kivettem a filmből az összes párbeszédet, és összeállítottam egy kreatív kezelést, amelyet elküldtem Currynek.”

Ha a vendégek el akarják kötni Nikkit, meg kell nézniük az USH közösségi médiáját, beleértve az Instagram Story-t is, ahol megosztanak egy jelszót, amely interakciót vált ki az előadóval. „Arra ösztönzi vendégeinket, hogy találják meg Nikkit, és ha megadják neki a jelszót, talán kapnak valamit” – mondja.

Ez magában foglalja a One Wish Willow telefonszámát, amelyet Bear hív, hogy megpróbálja módosítani kívánságát. „Imádom azt a jelenetet, amikor Bear megpróbálja felhívni az ügyfélszolgálatot, és amikor a film készítéséről olvastam, rájöttem, hogy Curry ezt a hangot adta” – mondja. „Megkértem, hogy rögzítsen egy különleges üzenetet a rajongóinknak, mintha ő lenne a One Wish Willow ügyfélszolgálati képviselője. Így lesz rajta egy telefonszám, és felhívhatják a számot, és exkluzív üzenetet kaphatnak Currytől.”

A park nappali és éjszakai karakterekkel kapcsolatos szabványos protokollja részeként Nikkinek egy produkciós asszisztens lesz a felvezetője, aki mozgás közben gondoskodik az előadók és a vendégek biztonságáról. Murdy a film néhány vonalát is felhasználta oly módon, hogy a karakter és az előadó irányítani tudja a résztvevőkkel való interakciókat. „Curry párbeszéde felhasználható egy vendég bevonására vagy elszakítására” – mondja Murdy. „Annyi nagyszerű sora van, mint például: „Nem, nem, nem, nem” abból a vacsorasorozatból, vagy mondhatja azt, hogy „Azt hittem, jól éreztük magunkat”, és egyszerűen megfordul, és távozik.

A HHN Hollywood kreatív igazgatója azt mondja, hogy ezt az utolsó pillanatban készült eseménykiegészítést eredetileg egy rajongó ihlette, aki elküldte neki „a Curry által készített interjú videóját arról, hogy közeleg a Halloween-szezon, és hogy Nikki lesz az első számú jelmez”.

A Barker és az újságíró közötti beszélgetés végül a Halloween Horror Nights-hoz nyúlik vissza, amelynek útvesztői sok horror TV-alkotó és filmkészítő számára kitüntető jelvényekké és a popkulturális relevancia jelzőivé váltak. Tehát amikor Barker felfedte, hogy minden évben elmegy, Murdy azt gondolta: „Tennünk kell valamit.” Miután felhívták a Focus Features-t, felhívtak Barkerrel, ahol Murdy egy ötletet adott annak alapján, amit a kitörő filmes megosztott az interjúban.

„Vágyát fejezte ki, hogy ebben az évben láthassa őt az eseményen, és ezt kombináltam azzal, amit korábban a jelszóval tettünk, hogy új aktiválást hozzunk létre a rajongótáborunk számára” – mondja. „Nagyon támogatta az ötletet, és ez az, aminek fejlesztése a közepén tartunk.”

A nyár elején Navarrette, akit a közelmúltban bejelentettek a Marvel közelgő filmjének szereplőgárdájának X-Men filmben a kitörési szerepét követően Megszállottságabban is reménykedett, hogy Nikkit a HHN-nél láthatom. Abban az interjúban a színésznő megosztotta azt a vágyát, hogy a karakternek öltözve jöjjön el – valami más színészek, mint például Minket sztár Lupita Nyong'o, az esemény hivatalos része.

Amikor az esemény szeptember 3-án kezdődik, a HHN rajongói látni fogják, hogy a Nikki-élmény hogyan hat vissza a 2011-es „Eli Roth's Hostel: Hunting Season” labirintusra. „Csináltam Szálló Eli Roth-tal, és Eli nagyon szerette volna azokat a lányokat, akik becsalogatták a srácokat a „művészeti bemutatóba” – ami csak egy kínzókamra Szálló – a ház részeként. Azt szoktam mondani: „Na, tényleg szükségük van valami elfoglaltságra, valami interaktívra a vendégekkel.” Eli mindent elhallgatott Szállótehát nála volt az Elite Hunting összes névjegykártyája, amely a film titkos társasága volt.”

Az interaktív elemek generálásához Murdy kidolgozta a jelszórendszert, megosztva azt X-en (akkor Twitteren). „Ez a húsvéti tojásos underground dolog volt az igazi nagy rajongóknak” – meséli THR. „Én csak elkezdtem minden este jelszavakat Twitteren tweetelni, és azt mondtam: „Ha megadod a jelszót a lányoknak Szállókaphatna valamit cserébe.'”

Az évek során különféle formákban újra megtenné az IP-hez kötődő együttműködések részeként Szellemirtók és alattomos. Míg néhány évvel ezelőtt leállította, a buzgó rendezvényrajongók gyakran feltették a kérdést, hogy mikor jön vissza. A fejlesztési élmény része a HHN nagyobb erőfeszítésének, hogy a horrorban zajló események gyorsan bővülő – és fejlődő – pulzusán maradjon. Murdy szerint most egy 24 éves filmrendező történik, aki 750 000 dolláros költségvetésű független filmjét rekordot döntögető kasszasikerré változtatta.

„Olyan ez, mint a New Hollywood a '60-as évek végén és a '70-es évek elején, de most a YouTube-gyerekek lépnek az arénába” – mondja Murdy, miközben a horror újbóli felemelkedéséről beszél, amelyet a munkaidő utáni esemény az elmúlt évtizedben kamatoztatni tudott. „Azt hiszem, azzal kezdődött Menj ki. Ez volt az első pillanat, amikor mindenki azt mondta: „Hú!” Bűnösök beleesik abba a nagy időbe, de ott van a kettős csapás Megszállottság és Hátsószobákamelyek úgy érzik [tonally] különbözik attól Bűnösök és Menj ki.”

Murdy számára a műfajon belüli árnyalatok, eltolódások és trendek megérintése része annak, ahogy a kétparti esemény folyamatosan bővül és friss marad. Nikki mellett a HHN 2026-ban a Evil Dead Burn házat, amely először tartalmaz majd animatronikus beszélőfejet. Az „Ozzy Osbourne: Prince of Darkness” labirintusban – amely tisztelgés a néhai rocker élete és diszkográfiája előtt – a rajongók egy „Crazy Train”-t és egy óriási denevért fognak tapasztalni, amely leharapja a Black Sabbath frontemberének fejét.

A Hellraiser Murdy szerint a sorban egy óriási rejtvénydoboz található, „mint egy pastiche festmény a pokol minden szintjével”, és egy középső kör, amely „eltűnik, miközben sorban állsz és felvillanyozod, mielőtt meglátnád Pinheadet körben, ahogy sorokat ír a filmből”. És most először a Bűnösök ház felé fordul Vízi Világ kaszkadőrök egy lebegő légi mutatványhoz, amely egy repülő szerelék segítségével ejti be az ír vámpírt, Remicket, elég hosszú ideig ahhoz, hogy lebegjen, miközben bemutatja immár ikonikus „Sammie” vonalát.

Nikki tehát csak a legújabb módja annak, hogy a Halloween Horror Nights – a floridai Universal Orlando Resortban augusztus 28-án indul 35. évfordulóján – „mindig arra törekszik, hogy lássuk, merre vihetjük tovább a márkát” – mondja Murdy.