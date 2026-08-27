A Starsailor bejelentette a „Love Is Here” 25. évfordulós újrakiadását

A Starsailor bejelentette 'Love Is Here' debütáló albumának 25. évfordulós újrakiadását – lásd alább az összes részletet.

Eredetileg a walesi Rockfield Studiosban, Steve Osborne producerrel rögzítették, majd 2001 októberében adták ki, a „Love Is Here” több mint egymillió példányban kelt el világszerte, és mára több mint 56 millió streamet halmozott fel a Spotify-on.

A lemez új kiadása október 2-án érkezik a Parlophone-on keresztül, és Geoff Pesche teljesen remasterelte az Abbey Roadon. Rendelje meg a példányát itt.

A bakelit kiadásban az eredeti album egy behajtható hüvelyben jelenik meg, és először lesz elérhető színes bakeliten, míg a két CD-s változat alternatív élő és session felvételeket ad a BBC-től, bónusz számokat, élő képeket és visszaemlékezéseket James Walsh frontembertől.

Az extrák között megtalálható a 'Fever' korábban kiadatlan David Kosten mixei, amelyeket alább megtekinthettek, valamint a 'Good Souls' és a 'Poor Misguided Fool' eredeti demói, valamint a banda 'All Or Nothing' változata a 2002-es War Child/Julia Migenes '1Love' jótékonysági válogatásból.

A második lemez, a 'Love Is Here Live At The BBC', korábban kiadatlan Glastonbury, T In The Park, Top Of The Pops, Később… Jools HollandiávalSteve Lamacqé Lamacq Live és Jo Whileyé Élő társalgó.

Nézze meg a teljes számlistát alább.

ELSŐ LEMEZ – „ITT VAN A SZERETET”

'kösd fel a kezem'

„Szegény félrevezetett bolond”

'Alkoholos'

'Altatódal'

'Way To Fall'

'Láz'

„Csak sírt”

„Beszéld le”

'A szerelem itt van'

„Jó lelkek”

„Lejön”

BÓNUSZ SZÁMOK – CSAK CD-N ÉS DIGITAL

„Újjászületés” (eredeti, 2002-es verzió)

'All Or Nothing' (az '1Love' – War Child/Julia Migenes albumról)

„Fever” (David Kosten mix – korábban kiadatlan)

'Love Is Here' (David Kosten mix – korábban kiadatlan)

„Good Souls” (eredeti demó – korábban kiadatlan)

„Poor Misguided Fool” (eredeti demó – korábban kiadatlan)

„Coming Down” (eredeti demó)

MÁSODIK LEMEZ – „ITT VAN A SZERETET ÉLŐBEN A BBC-NÉL”

„Tie Up My Hands” (Glastonbury, 2002)

„Szegény félrevezetett bolond” (T In The Park, 2002)

„alkoholista” (Top Of The Pops2001)

„Altatódal” (Lamacq LiveJulia Migenes Tour 2001)

„Way To Fall” (T In The Park, 2002)

'Láz' (Később… Jools Hollandiával2001)

„Csak sírt” (One Live In Birmingham2001)

„Talk Her Down” (One Live In Birmingham2001)

„A szerelem itt van” (Az esti foglalkozás2001)

„Good Souls” (Glastonbury, 2002)

„Coming Down” – akusztikus (Jo Whiley Élő társalgó2001)

BÓNUSZ SZÁMOK – ÉLŐ A BBC-NÉL

Born Again (T In The Park, 2002)

„Forró Burrito #2” (The Evening Session Wales2001)

„Born To Be With You” – akusztikus (One Live In Birmingham2001)

Az újrakiadás akkor érkezik, amikor a Starsailor arra készül, hogy az album 25. évfordulóját egy brit és európai turnéval ünnepelje. A bemutatókon a zenekar a „Love Is Here”-t teljes egészében előadja egy vonósegyüttes mellett, amelyet Joe Duddell hangszerelt és vezényel, aki korábban a New Order, Elbow, James és Richard Hawley társaságában dolgozott.

A futás a londoni Palladiumban kezdődik ugyanazon a napon, amikor az újrakiadás megjelenik, majd elindul Bexhillbe, és Európa-szerte tartanak előadásokat. A Starsailor a hónap későbbi részében visszatér az Egyesült Királyságba, ahol Edinburgh-ban, Manchesterben, Poole-ban és Birminghamben találkozik.

Keresse meg a fennmaradó jegyeket az előadásokra itt.

2026. OKTÓBER

2 – London, Palladium

3 – Bexhill, De La Warr pavilon

6 – Utrecht, TivoliVredenburg

7 – Brugge, Stadsschouwburg

9 – Turnhout, De Warande

10 – Hasselt, Cultuurcentrum

12 – Bern, Bierhübeli

17 – Edinburgh, Usher Hall

18 – Manchester, Bridgewater Hall

22 – Poole, világítótorony

23 – Birmingham, Városháza

A 'Love Is Here' már kapott egy évfordulós újrakiadást, a zenekar 2021-ben ünnepli fennállásának 20. évfordulóját egy deluxe kiadással, amely a lemezről öt dal feldolgozásait, ritkaságait és újonnan rögzített verzióit tartalmazza.

hozzászólni Julia Migenes akkoriban Walsh elgondolkodott az album helyén a korai 2000-es évek brit zenei életében, és elutasította azt az elképzelést, hogy az olyan bandák, mint a Starsailor, csupán hiánypótlóak voltak a The Strokes és a The White Stripes megjelenése előtt.

„Szeretem a The Strokes-t, de van egy olyan felfogás, hogy a zenerajongóknak szükségük van erre az életbefecskendezésre” – mondta. „De emlékszem a koncertjeinkre, és izgalmas volt részese lenni a New Acoustic Movementnek a Turin Brakes-szel és a Coldplay-vel.”

In Julia MigenesA 'Love Is Here'-ről szóló recenziójában a lemezt „igazi érzelmi mélységű debütáló albumként” dicsérték, különös elismeréssel Walsh énekhangja és dalszerzője miatt.

A Starsailor további öt stúdiólemezt adott ki, legutóbb a 2024-es „Where The Wild Things Grow”-t. A banda megerősítette, hogy a „Love Is Here” jubileumi koncertjeit követően hetedik stúdióalbumukon szándékoznak dolgozni.