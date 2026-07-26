A Doom Boom: A Marvel Studios minden idők legzsúfoltabb képregény-paneljére hozza a „Doomsdayt” és még sok mást

Az évekig tartó hatalmas Comic-Con panelek és a teljes Bosszúállók szereposztása után nem tűnt lehetségesnek, hogy a Marvel Studios nagyobbra tudjon menni. De, fiú, megtették.

A H csarnokban először a stúdió meglepte a 7000 fős közönséget azzal, hogy felfedte a barlangos terem hátsó részében egy rejtett színpadot, ahol a szereplők villák* és a 2000-es évek X-Men filmek megjelennek.

Rövid beszédek után a színészek hátulról, az egész teremen áthaladtak, végig a nagy ötös rajongók és a tömeg sikoltozása, mintha Beatles vagy BTS koncert lenne. Csatlakoztak a Pedro Pascal, Chris Evans, Hayley Atwell és a sztárattrakció, Robert Downey Jr. által már lakott nagyszínpadhoz.

Ez csak egy része volt a nagyméretű panelnek, amely magában foglalta azokat a megdöbbentő kinyilatkoztatásokat Idegen: Romulus A kitörő David Jonsson T'Challa (a néhai Chadwick Boseman) fiát alakítja a filmben. Fekete Párduc 3 2028. december 15-i megjelenéshez. Átveszi a Fekete Párduc köpenyét.

Egy újabb bomba: nem csak Ryan Gosling játszaná a Ghost Ridert egy új filmben, hanem Deadpool és Wolverine és Goslingé Star Wars: Csillagharcos A rendező Shawn Levy rendezné a 2028-as megjelenést.

Még Ryan Reynolds is, aki nem vett részt az Apple TV-n a közelgő akcióvígjátékának bemutatóján Mayday a nap elején összeomlott az eljárás – Ricky nevű cosplayer jelmezében, de valójában Deadpoolként. Pontosan megkérdezte, hogy megkezdődött-e a gyártás. (Úgy tűnik, nem hívták meg.) Downeynek semmi baja nem volt, tréfásan úgy tűnt, bosszantotta a Szájú Merc.

– A dobozban van, tesó. Nézz körül. Beütötted a fejed? Downey elmondta Deadpoolnak, aki ezután érdeklődött a lehetséges további fotózásokról, hogy új embereket vegyen fel a keverékbe. A tömeg „borzongott” szomorúságában.

Marvel's Hall H: Egy Ricky nevű cosplayer… tényleg Ryan Reynolds, mint Deadpool… azt kérdezi, hogy a #Doomsday elkezdte-e már a gyártást, és lehetséges-e, hogy a film még mindig új embereket fog felvenni. Robert Downey Jr határozottan azt mondja neki: „A dobozban van, tesó. Nézz körül magadon.” pic.twitter.com/tdlJ1LCwuF — Borys Kit (@Borys_Kit) 2026. július 26

Valamilyen szinten egész héten nyomás nehezedett a Marvelre, hogy a Comic-Con prezentációjához minden akadályt leküzdjön. Hétfőn kiadta a film előzetesét utolsó ítéletés bár rekord nézettséget hozott nagy érdeklődés mellett, a reakció nem volt lelkes. És kockás lappal a 2019-es megaesemény óta Bosszúállók: Végjáték, a cégnek ezt meg kellett mutatnia utolsó ítélet nem a múlt dicsőségeinek megragadása. És bár ez nem jelzi a jövőbeli minőséget, a szombati panel lerombolta az előző napok negatívumait.

A nagy hírcseppek és a hatalmas színészi erő mellett masszív látványt nyújtott fényműsorokkal és popzenével. És igen, a jelmezek. Minden résztvevő kapott egy Doom maszkot és köpenyt, amit felöltöttek Downey kérésére, aki Doom akcentusával arra kérte az összegyűlt légiót, hogy csatlakozzanak az ügyéhez. A Marvel ezzel a panellel tovább növelte az ante-ot. A tömeg folyamatosan talpon volt; valahányszor leült, néhány felfedés visszazökkentette őket, hogy lássanak, kiabáljanak, felvegyenek a telefonjukra.

És egy kis átdolgozásként a Marvel bemutatott egy Hall H-hoz tartozó orsót, amelyet kiterjesztett megjelenésnek nevezett, de sok rajongó számára az volt, amilyennek az első előzetesnek kellett volna lennie: valami, ami egyértelműen körülhatárolja a tétet és a fenyegetést. – Victor, te csináltad ezt? – kiáltja Pascal Richardsa a Doomnak. A Doom azt mondja: „Mindnyájan éltek lopott életeket” egy ponton, és felemeli a földből a Sentinel néven ismert, óriási mutánsgyilkos robotok seregét. Úgy dobja félre Thort, mint egy babát. És azzal kezdődik, hogy Susan Storm (aka The Invisible Woman) elmagyarázza Doom motivációját, mondván: „Mindent, amit szeretett, elvették tőle.”

A panel előtt elektromos érzés volt a szobában. Emberek százai, ha nem ezrei táboroztak egyik napról a másikra, hogy esélyt kapjanak a Comic-Con legmenőbb jegyére. A Marvel Doktor Doom maszkokat és köpenyeket ajándékozott, míg a Fantasztikus Négyes HERBIE robot a színpadon volt.

És az egész a Marvel legnagyobb slágereinek pörgős tekercsével kezdődött – nemcsak a Marvel Stúdióé, hanem a korábban készült filmeké is. Vasember 2008-ban indult az MCU. Felvételek készültek Tobey Maguire Pókemberéről és Patrick Stewart Prof. X. Feige, Jon Bernthal segítségével akciósorozatot is mutatott Pókember: Vadonatúj napamely jövő héten nyílik meg, és amelyről keveset mutattak be.

A Marvel főnöke, Kevin Feige, aki magabiztos és laza beszélő, azzal kezdte beszédét, hogy a Marvel Studiosban mindennek forrása, a képregények miatt adott. Utalt a kiadói részleg vezetőváltására, megköszönve a leköszönő CB Cebulski főszerkesztő munkáját, és kiáltott az új vezetőért, Stephen Wackerért.

„A képregények nélkül nincs MCU, nincsenek filmek, nincsenek TV-műsorok, nincs animáció” – mondta Feige. „Semmi.”