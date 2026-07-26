A Green Day Billie Joe Armstrongja bejelentette a limitált kiadású Radiant Red Les Paul Junior Epiphone gitárt és a Marshall Artist Signature erősítőt

A Green Day Billie Joe Armstrongja egy limitált kiadású Radiant Red Epiphone gitárt és első Artist Signature erősítőjét jelentette be Marshallal.

Az új Epiphone Billie Joe Armstrong Les Paul Juniort a zenésszel együtt fejlesztették ki, és a lecsupaszított hátú gitármodell élénkpiros változatát kínálja, amely több mint két évtizede segített meghatározni a hangzást.

A korlátozott ideig elérhető gitár egy kivágott mahagóni testtel, egy szett mahagóni nyakkal, jelentős '50-es évek Vintage profillal és egy rózsafa fogólappal rendelkezik, 22 közepes jumbo szalaggal.

Az Armstrong egyszerű megközelítésének megfelelően csak egy Epiphone P-90 PRO hangszedővel és két vezérlővel – fő hangerővel és hangszínnel – rendelkezik, valamint egy nikkelezett Lightning Bar körbefutó híddal.

A fejrész hátulján Armstrong aláírásának reprodukciója jelenik meg, míg a gitárhoz egyedi fekete keményhéjú tok tartozik, amely leopárdmintás belsővel rendelkezik.

Az Epiphone leírása szerint a modell az „egy hangszedő, két gomb és semmi zavaró” egyszerű punk-rock formula köré épült.

A gitár világszerte elérhető a hivatalos Epiphone-kereskedőknél, a londoni és nashville-i Gibson Garage-ben, valamint az Epiphone webhelyén. Jelenleg 489 GBP-ért jegyzik az Egyesült Királyság kiskereskedőinél. Tudjon meg többet itt.

Armstrong az 1959-es BJA Artist Signature-en is együttműködött Marshall-lal, amely az erősítőgyártó cég első művészekre jellemző modellje 14 év után.

A babakék erősítőfejet először Armstrong mögött észlelték, amikor a Green Day fellépett a 2026-os Super Bowl nyitóceremóniáján szülőhazájukban, Bay Area-ben.

A Marshall kézi vezetékes 1959HW platformján alapuló új modell egy egyedi „Dookie Mod”-ot tartalmaz, amelyet Armstrong gitárhangja ihletett, amelyet Rob Cavallo producerrel fejlesztettek ki a Green Day 1994-es áttörést jelentő albumának készítése során.

A dizájn tisztelgés első gitárja, a „Blue” előtt, babakék borítással, sárgaréz és ezüst panelrészletekkel, valamint Armstrong aláírásával az első és a hátsó panelen egyaránt.

„Nagyon örülök, hogy saját, jellegzetes Marshall erősítőm van” – mondta Armstrong. „Ezek az erősítők a zenei életem részét képezték, a hőseimtől kezdve egészen a kis öregemig. Tekerd fel a fenébe!”

A hónap elején a Green Day bejelentette a július 31-én megjelenő Nimrods című vígjátékuk filmzenéjét.

A 22 számból álló gyűjteményben megtalálhatóak a karrier kedvencei, négy korábban kiadatlan élő felvétel a Hollywood Palladiumból és az új dal, az „I'm Never Gonna RIP”.

Maga a film három barátot követ nyomon, akik útnak indulnak, miután tévesen azt hitték, hogy támogatást szereztek a Green Day szilveszteri koncertjén. A banda önmagaként jelenik meg, a film várhatóan augusztusban érkezik.

Armstrong a közelmúltban a The Coverups nevű feldolgozást végző zenekarával is fellépett. Ebben a hónapban két fellépésen csatlakozott hozzá az Iron Maiden frontembere, Bruce Dickinson David Bowie All The Young Dudes című dalának feldolgozására. A csoport foglalkozott a Nirvana Drain You című dalával is, amelyet Armstrong a néhai L7 basszusgitárosnak, Jennifer Finchnek dedikált.

A Green Day eközben 2024 januárjában kiadta legújabb stúdióalbumát, a „Saviors”-t. Julia Migenes „American Idiot” óta a legjobb munkájuknak nevezték, és dicsérték a zenekart, amiért „a Green Day legjobbjait” egy megújult céltudattal ötvözték.