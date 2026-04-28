A férfi bűnösnek vallja magát, amiért közreműködött Run DMC Jam Master Jay-jének meggyilkolásában

Egy férfi bűnösnek vallotta magát a Run DMC Jam Master Jay-jének több mint két évtizeddel ezelőtti meggyilkolásában.

Jam Master Jay, valódi nevén Jay Mizell, úttörő rapsztár volt, aki Joseph “Run” Simmons és Darryl “DMC” McDaniel mellett megalakította a csoportot, és olyan slágerekkel segített meghatározni a 80-as éveket, mint az Aerosmith-együttes, a Walk This Way.

Még 2002-ben fejbe lőtték egy queensi hangstúdióban, és az ügy két évtizeden keresztül megoldatlan maradt, mígnem a szövetségi ügyészek vádat emeltek három férfi ellen.

A most 52 éves Jay Bryant ellen 2023-ban vádat emeltek, és az ügyészek azt állították, hogy DNS-ét egy kalapban találták meg abban a stúdióban, ahol Mizellt halálosan lelőtték. Akkoriban ártatlannak vallotta magát.

A következő évben Mizell keresztfiát, Karl Jordan Jr-t és gyermekkori barátját, Ronald Washingtont elítélték az ügyben, és azzal vádolták, hogy „kivégzést” terveztek, miután állítólag kivágták őket egy 200 000 font értékű drogügyletből.

Az ügyészek azt állították, hogy a gyilkosságot „kapzsiság és bosszú motiválta” BBC News), de Washington és Jordan is tagadta, hogy bármi köze lenne. 2025-ben Jordan ítéletét hatályon kívül helyezték, amikor az ügyvédek nem tudtak bizonyítani az indítékot. Washington továbbra is vitatja meggyőződését.

Nos, Bryant tegnap (április 27-én) megváltoztatta a beadványát „nem bűnös”-ről „bűnös”-re, és azt mondta a bírónak, hogy segített másokat bevinni egy épületbe, hogy lesből csapjanak le és megöljék Jam Mastert.

Ez azután történt, hogy már megvádolták azzal, hogy bűnsegédként viselkedett Washingtonban és Jordániában – állítólag segített nekik csendesen bejutni abba az épületbe, ahol Mizell hangstúdiója volt.

Amikor először vádat emeltek ellene, Bryant tagadta a vádakat, és az ügyészek azt állították, hogy kinyitotta a hátsó tűzajtót, hogy bejusson Washingtonba és Jordániába az épületbe anélkül, hogy a kaputelefont berregnie kellett volna.

Tegnap (április 27-én) a bíróságon megváltoztatta a beadványát, és azt mondta, hogy tudta, hogy fegyvert fognak használni a Run DMC rapper lelövésére. Elnézést kért a részvételéért, de nem nevezte meg a többieket, akik részt vettek Mizell meggyilkolásában.

A közlemény szerint 15-20 év börtönre számíthat a gyilkosság, valamint a kábítószerrel és fegyverrel kapcsolatos vádak miatt. CBS Newsés a bírósági dokumentumok a múlt héten jelezték, hogy Bryant azt tervezi, hogy megváltoztatja a beadványát, hogy alkut tudjon kötni a szövetségi ügyészekkel.

A gyilkossági per 2024 elején kezdődött, és a tárgyaláson egy, a lövöldözés helyszínén tartózkodó szemtanú is megjelent a bíróságon – azonosította a gyanúsítottat és felidézte a Run-DMC sztárjának utolsó pillanatait.

A 2024-es per során Jordan és Washington védőügyvédje a záróbeszédben különösen Harry Potterre hivatkozott, és korábban az eljárás során egy bíró úgy döntött, hogy a vádlottak által írt dalszövegek nem használhatók fel bizonyítékként.