Super Mario Galaxy után minden jel a várva várt Super Smash Bros.-filmre mutat: soha nem volt még ilyen közel

2026.04.28.

Az április elején bemutatott Super Mario Galaxy Le Film nemcsak továbbvitte a 2023-as kasszasiker lendületét, hanem látványosan megpiszkálta a Nintendo-keresztutak lehetőségét is. A harcok koreográfiája sokszor a Super Smash Bros. Ultimate szellemiségét idézi, miközben a történet szinte minden kanyarban újabb utalásokat dob be. A rajongók szerint ez már nem puszta játék, hanem egy óvatos, mégis nagyon tudatos felvezetés egy jövőbeli Smash-filmhez.

A rendezés ráadásul bátran helyezi előtérbe a párbajokat, amelyeknél a kamera és a vágás kifejezetten a játék dinamikáját követi. Peach itt nem a klasszikus passzív hercegnő, hanem egy taktikus, gyors és támadó jelenség, mozdulatai több ponton a moveset ismerős elemeire rímelnek. A finálé felé közeledve a tempó már-már egy gigantikus bemutatómérkőzés érzését kelti, ahol mindenki arra vár, mikor ütközik össze a nagy névsor.

Nintendo-keresztmetszet a vásznon

A 2023-as Super Mario Bros. Movie világszinten 1,36 milliárd dollárt hozott, ami azonnal szilárd alapot adott egy bővülő filmes világnak. Ezt a sikert a Nintendo, az Illumination és az Universal úgy értelmezte, mint egy lehetséges, óvatosan épülő Nintendo Cinematic Universe kezdetét. A Galaxy azonban ennél is tovább megy, és nem egyszer úgy hat, mintha próbapad lenne egy teljes értékű crossoverhez.

A Super Mario Galaxy Le Film 2026. április 1-jén került mozikba, és már a nyitó akciószekvenciák jelzik a hangsúly elmozdulását. Több az ütközet, karakterek közti feszültség, és a mozdulatok vizuális „találati visszajelzései” ismerős érzetet keltenek a tapasztalt Smash-játékosokban. Mintha a stúdiók azt tesztelnék, meddig feszíthető a keresztkarakteres játék a narratíván belül.

A jelek, amelyekre mindenki figyel

Az első nagy löketet Fox McCloud adja, aki nem egyszerű cameo, hanem több kulcsjelenet motorja. A Glen Powell által szinkronizált pilóta úgy lép a vászonra, mintha egyenesen az Ultimate introjából bukkanna elő, a Mario-val közös belépői pedig a tipikus Smash-pózokat idézik. Közben Peach harcmodora is célzottan játékos árnyalatokat kap, a kombók és lebegések ritmusa ismerősen kocog.

A képernyőn felvillanó, gyors cameo-k valóságos kincsesbányát jelentenek a beavatottaknak, és úgy működnek, mint egy fokozatosan kipipált checklist. R.O.B., Mr. Game & Watch, a Pikmin-brigád, sőt Captain Olimar is tiszteletét teszi, ha csak másodpercekre is. A második stáblistás jelenetben pedig egy sötétebb tónusú Daisy tűnik fel, ami azonnal felkorbácsolta a rajongói várakozásokat.

Fox McCloud hangsúlyos jelenléte, a Smash- párbajokra hajazó beállításokkal

hajazó beállításokkal Peach támadóbb, moveset-szerű mozdulatai , kézzelfogható Ultimate-hatásokkal

, kézzelfogható Ultimate-hatásokkal Rövid, de célzott cameo- zápor : R.O.B., Mr. Game & Watch, Pikmin és Captain Olimar

: R.O.B., Mr. Game & Watch, Pikmin és Captain Olimar Posztkredit Daisy-teaser, amely a „következő belépőt” egyenesen a Smash-névsor felé irányítja

Óvatosság a csúcson

Shigeru Miyamoto nyilatkozatai mindeközben fékezik a túlzott lelkesedést, hangsúlyozva a fokozatosság szükségességét. A kreatív legenda szerint a mostani vendégszereplések inkább fűszerként működnek, nem pedig egy nagy MCU-szerű terv hangos előkészítéseként.

„A Super Smash Bros.-szal ellentétben nem gondolom, hogy látni fogjuk, ahogy minden Nintendo-karakter egyesül.” — Shigeru Miyamoto

A jogi háttér sem egyszerű, még ha a rajongói fantázia szárnyal is. Zelda élőszereplős filmjét a Sony Pictures társproducálja 2027-re, Sonic a Paramount tulajdona, míg a Minecraft a Warner Bros. kezelésében áll. Egy teljes, mindent beemelő Smash-kavalkád tehát iparági realitásokba ütközne, legalábbis a közeljövő szintjén.

A legvalószínűbb forgatókönyv

A környezet így inkább egy száz százalékban Nintendo-szereplőkre építő, első Smash-filmet valószínűsít. Ebben Mario, Peach és Fox biztos pontok, mellettük pedig a fokozatosan bevezetett Link és Samus lehetnek a következő nagy fogások. Mindez egy harmadik Mario-film és néhány célzott spin-off után állhat össze, ahol a Galaxy afféle előmelegített rámpa.

Daisy posztkredit felbukkanása külön trükkös jelzés, mert a karakter sötétebb tónusával izgalmas kontrasztot ígér a vásznon. Ez a fajta roster-építés nem pillanatnyi geek-szolgálat, sokkal inkább egy türelmesen rétegzett tervezés. Ha a közönség reakciója és a bevételek továbbra is zöld utat adnak, a stúdiók bátrabban nyúlhatnak a nagyobb keresztezésekhez.

Mi jöhet ezután?

A Super Mario Galaxy Le Film már most olyan, mint egy látványos főpróba, amelynek minden jelenete a lehetőségek átlépéséről szól. A Nintendo óvatos, de rugalmas stratégiája a jelek szerint működik, mert a hype és a pénztárak továbbra is egymást erősítik. Innen már csak az időzítés és a jogi-gazdasági puzzle összeillesztése választ el egy valódi Super Smash Bros. mozifilmtől.

Ha pedig a stúdiók tartják a tempót, a következő években szépen kirajzolódhat egy átgondolt, akciódús és rajongóbarát útvonal, amelyen a Smash-világ végül a vásznon is egyesül. A Galaxy nemcsak csillagtérképet rajzolt, hanem fényt is gyújtott azon az ösvényen, amely a „Smash” szó kimondásától egy karnyújtásnyira jár.