Annecy bemutatja a 2026-os felállást

Az Annecy Nemzetközi Animációs Filmfesztivál bemutatta 2026-os kiadásának felhozatalát (a teljes felállást lásd alább), ezzel egy újabb széles körű bemutatót állítanak elő, amely kiemeli a játékanimáció gyors globális terjeszkedését és az európai produkció meglepő erejét.

A kedden meghirdetett hivatalos játékversenyen 11 film szerepel, és Franciaország ismét túlméretezett szerepet játszik – a címek közül hat francia alkotás vagy koprodukció –, még akkor is, ha a válogatás Ázsiára és Amerikára terjed ki. Összesen 26 ország képviselteti magát a listán.

„Ha megnézzük a hivatalos verseny teljes válogatását, a filmek nagy többsége európai producerektől származik” – mondta Marcel Jean művészeti igazgató. „Francia producerek, de spanyol, belga, olasz is. Skandináv országok, kelet-európai országok. Hallottunk az európai animációs gyártás válságáról, de ha megnézzük ezeknek a filmeknek a minőségét és a filmek mennyiségét, ez nem tűnik válságos iparágnak.”

A verseny főcímei között szerepel Éljen Carmen! Sébastien Laudenbachtól, aki visszatér Annecybe, miután 2023-ban megnyerte a Cristalt. Lindának csirkét!amelyet Chiara Maltával közösen rendeztek. Az új film, a klasszikus opera animációja, a Cannes-i rendezők kéthetében kerül bemutatásra.

Szintén a felállásban van In Waves Phuong Mai Nguyentől, AJ Dungo elismert képregényének adaptációjából, amely nyitja a Cannes-i kritikusok hetét. Mindkét film kiemeli Annecy szerepét a projektek hosszú távú inkubátoraként, mivel korábban a fesztiválon folyamatban lévő munkákként mutatták be.

„Egy projektet a kezdetektől követni akarunk” – mondta Jean. „[2025 Oscar winner] Folyik folyamatban volt Annecyben, [2026 Oscar nominee] Kis Amelie folyamatban lévő munka volt. Idén a versenyben, megvan Éljen Carmen! ami egy WIP volt. In Waves WIP volt.”

A verseny további kiemelkedő eseményei közé tartozik Decorado Alberto Vázqueztől, A Sunrise fájl Rupert Wyatttól és Émilie Phuongtól, és Gubancok Leah Nelsontól, valamint Kínából, Japánból és Szingapúrból.

Ezzel párhuzamosan megnyílik a Contrechamp oldalsáv – Annecy platformja a formálisan kalandosabb funkciókhoz – Üdvözöljük a Dolly's House-banSeven Ych, Rady Fu és Tree MutaIt rendezők tajvani filmje, amely a YouTube alkotóinak világát ötvözi fantasy elemekkel.

„Nagyon sokféle film, jellemző és képviselt ország van, de mindegyik kiváló minőségben” – mondta Jean a szekcióról. „A nem-versenyző szekciókban szereplő filmek már 10 évvel ezelőtt is helyet kaptak volna a versenyben.”

A versenyen túl Annecy az animáció két pillérét honorálja Honorary Cristal Awards díjával.

Termékeny animátor, író és producer Mike Judge, társ-alkotója A hegy királya és alkotója Beavis és Butt-Headtöbb mint három évtizedes pályafutását és a felnőtt animáció megformálásában játszott szerepét fogják elismerni. Judge mesterkurzust is tart, és bemutatja a közelgő 15. évad előzetesét A hegy királyaa társ-alkotó Greg Daniels és a showrunner Saladin K. Patterson mellett.

„Mike Judge sokáig célpont volt számomra” – mondta Jean. „Majdnem megvolt 2020-ban, amikor kitört a világjárvány. Azt hiszem, most, az általános politikai helyzet miatt, fontos volt, hogy legyen valaki, mint Mike Judge, aki a szólásszabadság és a szabad gondolkodás erős szószólója – az a fickó, aki

Idiokráciaprófétai klasszikus – fontos volt, hogy Annecyben legyen, hogy megvitassuk vele a felnőtt animáció szerepét a világról szóló diskurzusban.”

Annecy megünnepli a Brothers Quay-t is, a stop-motion szerzőket, akiknek munkássága filmesek generációira hatott, köztük Peter Greenawayre és Christopher Nolanre. A duó mindegyike Honorary Cristalt kap, és mesterkurzust tartanak.

„Észrevettük, hogy a stop motion animáció egyfajta újjáéledése van, és a Brothers Quay alapvetően forradalmasította a stop motion animáció világát az 1980-as években” – mondta Jean. Hatásuk teljesen hihetetlen volt több száz fiatal animátorra és fiatal filmesre. Tehát valóban 40 évet késtünk a tiszteletükkel.” Hozzátette, hogy Annecy számára „a Brothers Quay tisztelete egy módja annak, hogy megőrizzük az egyensúlyt a nagy stúdiók, az ipari óriások és a megrögzött független filmesek között. Azon a napon, amikor Annecy felhagy az ilyen típusú művészek ünneplésével, elveszítjük a kapcsolatot a származásunkkal.”

A 2026-os kiadásban a stop-motion lesz a fő hangsúly, tisztelegve az Aardman Animations, a film alkotói előtt. Wallace és Gromit és Shaun, a bárány50. évfordulója alkalmából, Travis Knight pedig most először vesz részt, hogy bemutasson egy felvételt a készülő filmből. Wildwood. A Hihetetlen család Brad Bird rendező is megjelenik, hogy megvitassa régóta várandós projektjét Ray Gunnmíg Ricky Gervais mesterkurzust ad majd a Netflix felnőtt animációjáról Alley Cats.

A fesztivál mellett az annecyi Mifa animációs piac ismét a fejlesztés és az üzletkötés kulcsfontosságú motorja lesz, és az Animációs Ipari Díjat hét francia producernek ítéli oda a közelmúlt nemzetközi sikerei mögött. Kis Amélie, Pillangó és Arco – olyan filmek, amelyek Annecytől eljutottak a César Awards-ig, a Golden Globe-díjig és az Oscar-díjig.

„Azért vagyunk itt, hogy segítsünk a művészeknek, népszerűsítsünk és reflektorfénybe helyezzük a projektet vagy az elkészült filmeket” – mondta az Annecy Fesztivál vezérigazgatója, Mickaël Marin. „Nem csak Annecy-n, hanem más fesztiválokon és piacokon is. Mivel az animáció gyártási folyamata hosszú folyamat. Lehet, hogy egy projektünk a Mifa-beli bemutatóról érkezik, majd Annecybe megyünk egy WIP-ülésre, majd a következő évben versenyeznek, majd támogatjuk őket az Oscarig.”

A Mifa emellett egy zárt ajtós műhelysorozatot indít a mesterséges intelligenciáról és a magánbefektetésekről, amelyek célja az iparági szakemberek közötti nyílt párbeszéd előmozdítása.

„Látjuk, hogy rengeteg félelem, kérdés és minden van minden szinten” – mondta Véronique Encrenaz, a Mifa piac vezetője. „Az ötlet az, hogy a szakemberek összegyűljenek, megvitassák, és elmondhassák a mesterséges intelligencia és a magánbefektetések megközelítését [and] hogyan tudunk együtt dolgozni ezen.”

A három éven át tartó ülések célja, hogy gyakorlati eredményeket hozzanak létre az iparág számára, beleértve a jövőbeli szabályozásra és együttműködésre vonatkozó ajánlásokat is.

Jean számára mind a fesztiválkínálat szélessége, mind a piaci aktivitás az elmúlt években gyorsan kiforrott közeget tükröz.

„Globálisan a legtöbb ország már rendelkezik olyan tapasztalattal az animációs funkciók létrehozásában, amelyek 10 évvel ezelőtt nem léteztek” – mondta. „A termelés fejlődése világszerte azt jelenti, hogy a minőség már mindenhol ott van.”

A teljes 2026-os Annecy felállás

Verseny

Éljen Carmen!dir. Sébastien Laudenbach (Franciaország)

Vasfiúdir. Louis Clichy, (Franciaország, Belgium)

Decoradodir. Alberto Vázquez (Spanyolország)

A Sunrise fájldir. Rupert Wyatt, Émilie Phuong, (Franciaország, Luxemburg)

In Wavesdir. Phuong Mai Nguyen (Franciaország, Belgium)

Lucy Lostdir. Olivier Clert (Franciaország)

Senkidir. Shui Yu, (Kína)

Tanadir. Ji Zhao, Ke Er Zhu, (Kína)

Gubancokdir. Leah Nelson (Kanada, USA)

A hegedűsdir. Ervin Han, Raúl García, (Szingapúr, Spanyolország, Olaszország)

Idegenek vagyunkdir. Kohei Kadowaki (Japán, Franciaország)

Contrechamp

58dir. Carl Joseph Papa, (Fülöp-szigetek)

Egy Új Hajnaldir. Yoshitoshi Shinomiya (Japán, Franciaország)

Blaisedir. Dimitri Planchon, Jean-Paul Guigue (Franciaország)

O filho da putadir. Érica Maradona, Otto Guerra, Tania Anaya, Sávio Leite, (brazil)

Muyidir. Julien Chheng (Franciaország)

Pelelui: Guernica of Paradisedir. Goro Kuji (Japán)

Kisebb műholdak pályájadir. Christopher Sullivan (Japán)

Téridő krónikákdir. Stefano Bertelli (Olaszország)

A megszállottdir. Wataru Takahashi (Japán)

Winnipeg, a remény magvaidir. Beñat Beitia, Elio Quiroga, (Spanyolország, Chile, Argentína)

Üdvözöljük a Dolly's House-bandir. Seven Ych, Rady Fu, Tree Muta, (Tajvan)

Folyamatban lévő munkák

Egy Gweidir. Hui Yi, (Kína)

Baahubali: Az örök háborúdir. Ishan Shukla, (India)

Kibonthatódir. Carlos Gómez Salamanca, (Kolumbia, Spanyolország)

Igidir. Natia Nikolashvili, (Grúzia, Görögország)

Killtubedir. Kazuaki Kuribayashi, (Japán)

A Farkasdir. Benjamin Massoubre, Fursy Teyssier, (Franciaország, Luxemburg)

Le Projet Shiatsungdir. Brigitte Archambault, (Kanada)

Monkey Questdir. David N. Weiss, (Japán, USA)

Ogressedir. Cécile McLorin Salvant, (Belgium, Kanada, Svájc, USA)

Snoopy Unleasheddir. Steve Martino (Kanada, Egyesült Királyság)

Lépésekdir. Alyce Tzue, John Ripa, (USA)

Séraphinedir. Sarah Van Den Boom, (Franciaország, Luxemburg, Svájc)

Astro Boy Rebootdir. Nicolas Hess, (Franciaország, Németország, Japán)

Autók: Lightening Racersdir. Nathan Chew, Travis Braun, Frank Montagna, (USA)

Gyakori mellékhatásokdir. Benjy Brooke, (USA)

Bújócskadir. Fabienne Giezendanner (Svájc, Franciaország)

Midnight Specials

Céges Sportnapdir. Yong-Seon Lee, (Dél-Korea)

Gregordir. Manu Gomez (Belgium, Franciaország)

Sekiro: Nincs vereségdir. Kenichi Kutsuna (Japán)

Lélekváltásdir. Christian Franz Schmidt, (Németország)

Zaturnnah Zsazsadir. Avid Liongoren, (Fülöp-szigetek, Franciaország)

Annecy bemutatja

Bátor Catdir. Gabriel Osorio, (Chile)

Juliándir. Louise Bagnall (Írország)

A dzsungelben születettdir. Edmunds Jansons (Lettország, Lengyelország, Csehország)

Dantedir. Linda Hambäck, (Svédország, Dánia, Norvégia)

Az óratorony ígérete, dir. Yusuke Hirota (Japán)

Dudley és az űrcsiga inváziója dir. Cherifa Bakhti, (Luxemburg, Belgium, Franciaország, India)

A szalaghősdir. Yuki Igarashi (Japán)

La Fille dans les nuagesdir. Philippe Riche (Franciaország, Belgium)

Kis Trang Quynh: Az aranybivaly legendájadir. Tranh Lam Tung, (Vietnam)

Az utolsó bálnaénekesdir. Reza Memari, (Németország, Cseh Köztársaság, Kanada)

Szörnyeteg Miadir. Verena Fels, (Ausztria, Spanyolország, Németország)

Szamuráj balerina – L'Étoile de Paris en fleurdir. Goro Tanigushi (Japán)

A kámforfa őrzőjedir. Tomohiko Ito (Japán)

Bájosdir. Yanis Belaid, Jérémie Degruson, (Belgium)

WTF

Babyface(Egyesült Királyság)

Broc!(Hongkong)

Örülök, hogy ezt most tudom. Köszönöm: Telefonok(Egyesült Királyság)

I Have an Van a(Egyesült Királyság)

Inkább Concorde lennék(Belgium, Finnország, Portugália)

King Kong vs. Pinocchio(Kanada)

Kicsit mások vagyunk(Kanada)

Galamb üzletember(Egyesült Államok)

Hat ujjú műhold „Simian Fever”(Egyesült Államok)

Skin Flick(Franciaország)

füstölt kutya(Ausztrália)

Nem vagy része a tortának(Tajvan, Egyesült Királyság)

Mi van, van most?(Hollandia)

cour.com(Egyesült Királyság)

Perspektívák

Acid City(Egyesült Államok)

Bucketman(Japán)

Azon az éjszakán(Irán, Egyesült Államok)

Véletlen(Irán)

Decaer bukása(Kolumbia)

Entelechia(Chile)

Papír lánya(Egyesült Államok)

Az Üstökös(Kanada)

A Boa nő(Peru)

Ajadi megpróbáltatásai(Nigéria)

Misofónia(Málta)

Mert ma szombat van.(Portugália, Franciaország, Spanyolország)

Pihenés(Japán)

Sundruð(Izland, Franciaország, Belgium)

Három pária macska(Kolumbia)

Egyszer egy testben(Kolumbia, Egyesült Államok)

Rózsák városa(Brazília)

Off-Limits

Példabeszéd(Egyesült Királyság)

Core Dump(Németország)

Almától a tojásig(Észtország)

A csillagok már régóta figyelnek minket(Egyesült Államok)

Merrimundi(Chile)

Szimbionták(Svájc)

XYZ(Portugália)

Kiürítések(Egyesült Államok)

Fiatal közönség

Egy kutya élete(Hollandia)

Körutazás(Olaszország)

Űrhajós(Svájc)

En, Ten, Týky!(Szlovákia, Csehország)

Éjszakai baglyok(Svájc)

Piccolo Piccolo(Franciaország, Svájc)

Felhőhal(Franciaország, Belgium)

Az ajtóm előtti lábtörlőn(Németország)

Az Erdő felé(Svájc)

Eltávolodás(ismeretlen)