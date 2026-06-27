A „Five Nights at Freddy's 3” Gary Daubermant a tollszkriptre koppintja

Öt éjszaka Freddynél új szőrös barátja van.

Gary Daubermant, aki az elmúlt évtized legnagyobb horror franchise-jainak elkészítésében is közreműködött, megírták a forgatókönyvet a Blumhouse Atomic Monster és a Universal videojátékos horrorfilm-sorozatának harmadik részéhez.

Azóta ez az első ismert kreatív lépés a projektben Öt éjszaka Freddyben 2 decemberben nyitotta meg kapuit, és világszerte 240 millió dollár bevételt hozott.

Emma Tammi, aki az első két filmet rendezte és az elsőt társszerzőként írta, várhatóan visszatér a rendezőként. Scott Cawthon, aki létrehozta a játékot, társszerzője volt az első filmnek, és egyedüli nevéhez fűződik a második, továbbra is producerként vesz részt.

Az sem világos, hogy visszatérnek-e olyan sztárok, mint Josh Hutcherson, Piper Rubio és Elizabeth Lail, de sokan várhatóan visszatérnek. A második film úgy ért véget, hogy legalább két karakterszálat nem kötöttek meg íjak.

A játék és az első film egy gondterhelt biztonsági őrt követett, amint elkezd dolgozni a családbarát Freddy Fazbear's Pizza étteremben.

Fazbear, a pizzázó kabalája, valamint Bonnie, a nyuszi, Chica, a csirke és Foxy, a kalózróka voltak a vezető animatronik a 2014-ben megjelent eredeti játékban. A 2023-ban bemutatott első film 291,5 millió dollárt ijesztett meg világszerte.

A filmeket, bár nagy pénzkeresők, kritizálták, mert hiányoznak a forgatókönyv-osztályból. Úgy tűnik, a producerek meghallották a rajongók üvöltését, és legális horror-tapasztalattal rendelkező forgatókönyvírót fogadtak.

Dauberman írta a Warner Bros. Stephen King szeretett regényének 2017-es filmadaptációja Aztrendezte Andy Muschietti. A New Line film kasszarekordokat döntött meg, beleértve a valaha volt legnagyobb horror nyitást. Dauberman írta és az ügyvezető készítette a film kasszasikerű folytatását, Ez: Második fejezet

Dolgozik a Varázslás univerzum, írta Dauberman Varázslás spinoffok Annabelle, Annabelle: Teremtés és Annabelle hazatérvalamint Az Apácaamely a legnagyobb bevételt hozó bejegyzése lett a Varázslás franchise annak idején.

Következő egy videójátékos akciófilmben kapott sztorit Street Fighteramely október 16-án nyílik a mozikban. Daubermant a WME, Kathleen Remington és Toczek Suddleson repp.

Dread Central elsőként jelentette be Dauberman felvételének hírét.