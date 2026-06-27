Peggy Gou megragadja a „nyár felemelő energiáját” a fertőző kislemezhez, a Wo,manhez Ayra Starr közreműködésével.

Peggy Gou összeállt Ayra Starrral új, nyárra kész kislemezén, a „Wo,man”-en – nézze meg alább.

A dél-koreai születésű, londoni székhelyű DJ, producer és előadó ma (június 26-án) adta ki a számot az XL Recordings gondozásában, ezzel a 2024-es „I Hear You” című debütáló albuma óta a legutóbbi megjelenése.

Egy tipikusan eufórikus nyári táncparketthimnusz Goutól, a 'Wo,man' Gou nyugtalanul energikus produkcióját párosítja a nigériai afrobeat művész, Starr énekével, amely magában foglalja a fülférges kórushorgot is.Adigidang dang dang di dang”.

Nézze meg az Onda által rendezett Wo,man című videót itt:

A kislemezről Gou így nyilatkozott: „Amikor a „Wo,man”-n dolgoztam, tudtam, hogy olyan hangot szeretnék, amely megfelel a dal felemelő energiájának a nyárra. Abban a pillanatban, hogy megosztottam Ayrával, azonnal megkapta. Teljesen természetesnek tűnt a két világ egyesítése, és a szexualitás és a szórakoztató mókás egyensúlyt hozta a lemezre.

Starr hozzátette: „Imádom Peggy-t – nagyon klassz előadó. Nagyon szórakoztató volt vele elkészíteni ezt a dalt. Olyan nyári hangulat volt – remélem mindenki annyira élvezi, mint én az elkészítését!”

Az együttműködés a pár korábbi kreatív kapcsolatát követi, miután Gou újrakeverte Starr 'Where Do We Go' című kislemezét az év elején.

A „Wo,man” megjelenése alkalmából Gou Londonban is nyit egy pop-up butikot „The Gou,tique” néven, ma éjjel-nappal. A kelet-londoni Kingsland Roadon, a Dream Bags Jaguar Shoes címen található 16:00 és 21:00 óra között, a belépés érkezési sorrendben ingyenes.

Gou 200 rejtélyes tárgyat ajándékoz személyes gyűjteményéből, valamint 100 tárgyat az archív Peggy Gou árucikkekből, míg a Gudu Records névsorából származó DJ-k adják majd az eseményt.

Gou mozgalmas nyárra készül az élő fellépésekkel, beleértve a főshow-t a londoni Old Royal Naval College-ban, Greenwichben augusztus 2-án.

Az év elején Gou is remixelte Madonna 'I Feel So Free' című dalát, amely Madonna hamarosan megjelenő Confessions II című albumának első előzetese. A '90-es évek táncos ízvilágát adta a számhoz, amely csattogó dobokra és csikorgó szintetizátorokra épült.

Starr eközben Jorja Smith és Tems találkozóján játszik majd az All Points East 2026-on, olyanokkal, mint a Nia Archives, Elmiene és Kwn.