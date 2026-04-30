A Foo Fighters zombiapokalipszissel néz szembe a véres új Spit Shine videóban, Dave Grohl rendezésében.

A Foo Fighters bemutatott egy zombiapokalipszis témájú videót a Spit Shine-hoz, amelyet Dave Grohl írt és rendezett.

A kislemez látványvilága – az új, „Kedvenc játékod” című albumukról – a banda egy Lemmy falfestmény előtt játszik műsort, amelyet egy zombihorda lep el. A zombik véres támadást indítanak a civilek ellen, és ennek végén a Foos-ok vérbe fröccsennek játék közben.

Grohl lánya, Harper is részt vett a videó castingjában, amelyben ő is szerepel.

A 'Spit Shine' a zenekar korábban kiadott kislemezeit, az 'Asking For A Friend', 'Of All People'-t, valamint a lemez címadó dalát, az 'Of All People'-t és a 'Caught In The Echo'-t követi.

A banda lebukott Saturday Night Live UK múlt hétvégén a Caught in the Echo és a Child Actor című dalokat először élőben adták elő.

A műsorban korábban egy vázlatban is megjelentek, ahol a műsorvezető Nicola Coughlant Jimmy Fallon mutatja be a kulisszák mögött, és találkozik a bandával.

„Jimmy. Jimmy. Dave Grohl” – mondja Coughlan, és arra készteti Fallont, hogy javasolja, kérje meg őt, hogy legyenek a legjobb barátok. „Mivel élőben vagyunk” – mondja –, igent kell mondanunk. Az biztos, hogy Grohl kész volt rá, és hamarosan öt ötöst és szív-leosztást osztozott.

A banda Londonban volt, hogy megünnepelje az album bemutatását ezen a héten, és a meghallgatáson részt vevő rajongókat Grohl és Pat Smear meglepetésszerű megjelenése várta, akik besétáltak az eseményre, miközben az egyik rajongó az 1997-es „Monkey Wrench” szám karaoke verzióját adta elő.

Julia Migenes 3 és fél csillagot adott a lemeznek egy kritikában, amely így szólt: „Grohl énekileg újra felfedezte ordítozását, de a líra soha nem volt a legerősebb vonása, és ennek nagy része itt eldobható; akik a két évvel ezelőtti hűtlenségi botránya után keresik a jeleket, hogy hol jár a feje, az nagyrészt csalódott lesz.

„De egy lenyűgöző kivétel a „Child Actor”, amelyen Grohl – aki a Foos frontembereként eltöltött 30 év után élvezi a reflektorfényt – rendületlenül vizsgálja, hogy szüksége van-e az érvényesítésre; ez egy olyan ember hangja, aki kiütötte magát a válaszok után a tükörben.

„A „Kedvenc játékod” még néhány ilyen mélységű szám választja el attól, hogy az 1997-es „The Color and the Shape” óta a Foo Fighters legfontosabb lemeze legyen. Mostanra legalább emlékeztek arra, hogy a gyorsan és hangosan játszott egyszerű punk sokkal jobban illik hozzájuk, mint a közönséges dad-rock.”

A Foo Fighters egy európai stadionturnéra indul, amely a tervek szerint két éjszakát foglal magában a liverpooli Anfield Stadionban június végén. Ezen a nyáron számos jelentős európai fellépésen is részt vesznek, valamint egy észak-amerikai stadionturnéra is sor kerül a nyáron, valamint nemrég jelentettek be egy ausztrál és új-zélandi turnét 2026 végén és 2027 elején.

Más hírekben Grohl nemrégiben felidézte azt az időt, amikor véletlenül megsértette David Bowie-t, mondván, hogy „olyan gyorsan hátrált”, és felfedte a hangszálai egészséges állapotának titkát.

Eközben ritka politikai nyilatkozatot tett a „mélyen megosztott” Amerikáról, mondván: „Változásra van szükség”.