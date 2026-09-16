A Friendly Fires bejelentette régóta várt negyedik albumát, a 'Dig Deeper'-t – hallgassa meg az új kislemezt, a 'Magnetic'-t alább.

A 11 számból álló projekt január 15-én jelenik meg a LAB Records gondozásában, a 2019-es „Inflorescent” után. Megteheti előrendelés/előmentés itt.

„A vonzalom olyan erős erő, hogy az nem befolyásolható. Amit akarunk, és amit tennünk kell, az nem mindig ugyanaz” – magyarázta a banda a legújabb daluk mögött meghúzódó jelentésről. – Át tudod valaha venni az irányítást valami ilyen erős dolog felett?

A csillogó kórusban Ed Macfarlane frontember kifejezi, milyen nehézségekbe ütközik, ha nem enged a kísértésnek a tagadhatatlan kémia mellett: „Vedd le/ Ez minden, amit akarok, de nemet kell mondanom / Vedd le / Amikor mágnesek vagyunk, olyan nehéz elengedni.”

Később kijelenti, hogy „ideje elengedned, el kell engednedA Talking Headsnek is vannak olyan árnyalatai, amelyekről a Friendly Fires úgy hivatkozott, hogy hatással voltak a hamarosan megjelenő nagylemezére.

A „Dig Deeper” további dalcímei közé tartozik a „Leap Of Faith”, „Gold Dust”, „Orbital” és „Catherine Wheel”. Az album első kislemeze, a Lose All Your Friends a múlt hónapban érkezett meg.

„100 ötletünk volt, amelyek soha nem láttak napvilágot, és olyan dalaink, amelyek elkészültek, de mégsem érezték jól magukat” – magyarázta Macfarlane, hogyan követte a lemez egy bizonytalan időszakot a duó számára. „Nem voltunk biztosak abban, hogy mi ennek a lényege, és miről van szó.”

Az énekes elmondta, hogy az elkészült album „az általunk írt legjobb zenék közül néhányat tartalmaz”, és hozzátette: „Valami igazán őszinte dolgot csinálni, közzétenni, és remélni, hogy kapcsolatba kerül az emberekkel – ez egy hatalmas hitugrás számunkra.”

Edd Gibson így nyilatkozott: „Barátságunkat az a tény vezette, hogy egy együttesben vagyunk, és sok más dologra koncentrálunk.”

Macfarlane megosztotta: „Voltak dolgok, amiket Edd és én még soha nem beszéltünk meg, például egy barátunk fiatalabb korunkban elhunyt. Aztán egy kedves barátom is meghalt a lemez készítése közben.”

Amellett, hogy keményebb, személyesebb témákkal foglalkoztak, a pár feltárta a Friendly Fires középpontjában rejlő kulcsfontosságú hatásokat. Beleástak a dalötletek és -szárak hatalmas tárházába, és olyan anyagokból merítettek, amelyek a csoport legjavát képviselték.

„Visszafutottunk az archívumban, és emlékeztettük magunkat, miről is szól a Friendly Fires” – mondta Gibson. „Határozottan tudatos erőfeszítés volt, hogy visszatérjünk ahhoz, amiről először voltunk szó.”

A lemez további hatásai közé tartozik a New Order, a 80-as évek végének baleári és zsákos hangjai, valamint a 2000-es évek közepén a 'nu-rave' halcyon napjai, amelyekből a Friendly Fires először jött ki.

„Képesek voltunk átnézni ezen a származáson, és annak részeként láthattuk magunkat” – magyarázta Macfarlane.

„Nagyon törődünk ezzel a fajta zenével. Mindig ezen a kontinuumon belül működünk, mert ez az, ami inspirál minket, és ez az identitásunk, és ezt teljes mértékben magáévá tesszük a „Dig Deeper”-en.”

A közösségi médiában a banda ezt írta: „Teljes szerelem és újrafelfedezés volt számunkra. Visszatérni a garázsba, szívből írni, visszatérni a gyökereinkhez. Tiszta öröm, hogy újra felidézzük, mitől is olyan izgalmas az FF írása számunkra, és alig várjuk, hogy megosszuk veletek.”

Egy sajtóközlemény megjegyzi: „A „Dig Deeper” a Friendly Fires eddigi legambiciózusabb, legrobbanásszerűbb keverékeit tartalmazza: vannak jelentős, elsöprő kórusok, derűs falsettók, hipnotikus táncbarázdák és tehéncsengő edzések által alátámasztott feltöltött eufória, amelyek készen állnak arra, hogy egzotikusabb csúcspontok felé tereljenek el.

A Friendly Fires 'Dig Deeper' számlistája a következő:

1. „Vesítsd el az összes barátodat”

2. „A hit ugrása”

3. „Aranypor”

4. „Mágneses”

5. „Dig Deeper”

6. „Orbital”

7. „Ezüst bélés”

8. „Kubai sarkú cipő”

9. „SYOTOS”

10. „Catherine Wheel”

11. „Kedd ki”

A zenekar nemrég bejelentette, hogy jövő csütörtökön (szeptember 24-én) meghitt koncertet ad a londoni Moth Clubban. Regisztráljon itt hogy lehetőség legyen jegyet szerezni.

A Friendly Fires három európai dátumot is megerősített januárra, Berlinben, Amszterdamban és Párizsban. Itt tudsz jegyet vásárolniés tekintse meg alább a közelgő címsorok teljes listáját.

A Friendly Fires 2026/27-es főcímei:

2026. SZEPTEMBER

24 – Moth Club, London

2027. JANUÁR

27 – Frannz Club, Berlin

28 – Paradiso Tolhuistuin, Amszterdam

29 – La Maroquinerie, Párizs

Eközben a Friendly Fires megnyílik a Two Door Cinema Clubban, a hónap végén New Yorkban és Bostonban. Támogatták a TDCC-t a Cardiff Castle-ben tartott hatalmas koncertjükön ezen a nyáron, és felléptek néhány brit fesztiválon, mint például a Lovebox és a Truck.

2023-ban a Friendly Fires kibővítette debütáló albumának 15. évfordulójára vonatkozó terveit, és bejelentette, hogy a 2008-as nagylemez ünneplése alkalmából teljes brit turné indul. Ez egybeesett klasszikus „Paris” kislemezük újbóli kiadásával.