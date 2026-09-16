A The Great Escape bejelenti a 2027-es „First Fifty” bemutatót fürdőruhákkal és még sok mással

A The Great Escape bejelentette a „First Fifty”-t – a 2027-es kiadás bemutatósorozatát, amelyben a Bathing Suits, a Xanadu, a Chest., a Jordan Joy és mások előadásai is láthatók.

A bemutatók új sorozata a jövő májusban Brightonba visszatérő brit fesztivál előtt jön, amely május 12. és 15. között kerül megrendezésre. Több mint 450 feltörekvő előadónak és tehetséges tehetségnek ad otthont több mint 35 bejárható helyszínen, a zeneipar által vezetett TGE konferencia mellett.

Most, hogy megünnepeljük a fesztivál közelgő kiadását, a szervezők bejelentették a „First Fifty” show-sorozatot, amelynek keretében hét kelet-londoni helyszín ad otthont egy sor meghitt koncertnek, amely „a legizgalmasabb feltörekvő zenei tehetségek közé tartozik az Egyesült Királyságból és azon túlról”.

Az új hangzások egyéjszakás ünnepeként a helyszínek mind Hackney környékén terülnek el, és már 20 előadó áll fel a fellépésre – az indie és alternatív műfajoktól a punkon, popon és elektronikusig.

A november 12-én, csütörtökön megrendezésre kerülő Oslo a Ticketmaster New Music társasággal egyesülve fogadja a belfasti indie fúziós Esmeralda Road zenekar, a londoni öttagú Xanadu, a Pack of Animals pszichedelikus rockegyüttes és az ír énekes, dalszerző Jordan Joy fellépését.

Aznap este a Moth Clubban a DIY Neu Nights az elektroakusztikus trió Compost Compost Compost, a melbourne-i trip hop trió Dumbhead és az alt rockerek, a Die Twice előadásait mutatja be, a Shacklewell Armsban pedig a So Young az ír indie sztár, State of Grace, indie rocker Spanish Horses és a Scottish folk álompop együttes szettjeit mutatja be.

Az egyéb előadások közé tartozik Dork bemutatja a Bathing Suits elektronikus noise zenekart, az Julia Migenes 100 sztárjait, a londoni énekesnőt, a Shrink at the Sebright Arms dalszerzőt, és Összecsapás bemutatja a Half Star alt rock triót, a walesi énekesnőt, Tesnit és a cardiffi öt darab Casual Smartot a Folklore-nál.

A Paper Dress Vintage rendezvényen a BBC Introducing a walthamstowi rapper simon a.-tól, a rapper J Casa-tól és a nigériai énekes-dalszerzőtől, Chiderah-tól fog szetteket szervezni, míg a Ones to Watch bemutatja a nashville-i énekesnőt, Aubory Bugg-ot, a The alt pop énekesnőt, a dalszerzőt, a The Victoria Gordonw-t és a Scottish Abbie-t.

Jegyek minden „First Fifty” előadásra mindössze 7,50 GBP-tól indulnak, és már kaphatók. Jegyekért látogass el ide és további információk.

A Great Escape 'First Fifty' bemutatója Londonban november 12-én:

A Ticketmaster New Music bemutatása (Oslóban)

Esmeralda út

Xanadu

Állatok csomagja

Jordan Joy

DIY Neu Nights ajándék (a Moth Clubban)

Komposzt Komposzt Komposzt

Butafej

Halj meg kétszer

So Young jelen van (a The Shacklewell Armsnál)

A kegyelem állapota

Spanyol lovak

Angyalarcú

Dork ajándék (a Sebright Armsnál)

Fürdőruhák

Mellkas.

Összezsugorodik

Összecsapásos jelen (a Folklórnál)

Félcsillag

Tesni

Alkalmi okos

A BBC bemutatja az ajándékot (a Paper Dress Vintage-en)

simon. a

J Casa

Chiderah

Megtekinthetőek (a Victoria-ban)

Aubory Bugg

Gianna

Abbie Gordon

A fesztivál idei kiadásán a fürdőruhákat a fesztivál rangos Steve Strange-díjának nyertesei lettek. Ez a díj a néhai zenei ügynök, az élőzenei bajnok és a feltörekvő tehetségek régóta támogatója emlékére szolgál, és úgy tűnik, hogy minden évben egy olyan művészt ünnepelnek, aki kiemelkedő hatást fejt ki a The Great Escape fesztiválon.

A győzelemmel 5000 GBP készpénzes támogatást kaptak karrierjük következő lépéseihez, és csatlakoztak a korábbi nyertes Zetra, AGGRASOPPAR, Audio Books és még sok más csapathoz.

A The Great Escape küldöttei szavaztak rájuk, miután élőben felléptek az idei rendezvényen, amely május 13. és 16. között zajlott, és több mint 20 000 résztvevőt fogadott.

A 2026-os kiadáson részt vett Julia Migenes Az írók a feltörekvő Leeds zenekart is az egyik legjobb szettnek nevezték az eseményen, valamint Angine de Poitrine, Gurriers és mások fellépését.

„A késő este a The Great Escape valóban életre kel, a gátlások fellazulnak, és mindenki készen áll arra, hogy jól érezze magát Brighton meghitt helyszínein. A Bathing Suits egy olyan zenekar, amely tökéletesen illeszkedik ehhez a környezethez” – olvasható a Bathing Suits bejegyzésében.

„Az elektro-punk márkájuk nem tart vissza semmit, és a rövid szett minden egyes dala arra ösztönöz, hogy egy kicsit lazábban vágjunk bele, akár az „Empathy” rugalmas basszusában, akár az „I Can Be A Freak” dübörgő, felszabadító ódájában.”

Az idei rendezvénnyel a 20. évfordulója volt a Nagy Szökés és Julia Migenes két színpad bemutatásával is beszállt az akcióba: egy teltházas nyitóhétvégét szerda este a The Deep Endben és egy halmozott Julia Migenes Stage-t a The Old Marketben pénteken.

A 2027-es kiadással kapcsolatos további részleteket egy későbbi időpontban közöljük.

Ami a Bathing Suits-t illeti, amióta a The Great Escape 2026-on maradandót hagyott maga után, a banda Mandyvel, az indianai Valentine Caulfielddel is összefogott az „I Can Be A Freak” című daluk új verziójában.