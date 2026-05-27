SXSW London: Michelle Obama, Claire Foy és Piers Morgan a legújabb előadók között a Fest felállásában

Az SXSW London bejelentette a hangszórók legújabb hullámát a 2026-os fesztiválsorozathoz, amely június 1. és 6. között kerül megrendezésre.

Június első hetében kezdődik a második SXSW London a kelet-londoni Shoreditchben, amely egyedi, informatív élményeket ígér az üzleti életben, a technológiában, a zenében, a filmekben és a tévében.

Szerdán jelentették be, hogy Michelle Obama volt First Lady és bátyja, Craig Robinson készülnek podcastjuk élő felvételére. IMO Michelle Obamával és Craig Robinsonnal. Felszólal többek között Sadiq Khan londoni polgármester, Claire Foy színésznő, Piers Morgan újságíró és műsorvezető, az Oracle Red Bull Racing vezérigazgatója és csapatfőnöke, Laurent Mekies, az Oracle Dave Rosenberg vállalati marketingért felelős vezetője, Max Whitlock OBE olimpikon, valamint Zara Rahim stratégiai kommunikációs tanácsadó és kulturális stratéga.

További felszólalók a felállásban: Misan Harriman, fotós, társadalmi aktivista és Oscar-jelölt filmes; Miquita Oliver, műsorvezető és podcast műsorvezető, Hiányzol?; Amelia Brown, vezérigazgató, Fremantle; Ryan Condal, A Sárkány Háza showrunner és társalkotó; Steve Toussaint, Harry Collett, Abubakar Salim, Jefferson Hall, Abigail Thorn és Jim Clay produkciós tervező.

Katarina Sherling, az SXSW London konferenciavezetője közleményben nyilatkozott: „Kevesebb, mint egy hét van hátra az idei fesztivál megnyitásáig, ezért nagyon izgatottak vagyunk, hogy üdvözöljük az előadók legújabb csoportját. Ez valóban tükrözi a 2026-os SXSW Londonban zajló beszélgetések körét. Arról van szó, hogy a platformok különböző perspektíváit tükrözik, ezek az SW kiegészítések, amelyek egyben tükrözik az SW-t, és az egyben konvergál. a változás erőteljes eszköze.”

A 2026-os Fesztiválkonferencia korábban bejelentett előadói között szerepel a Neon alapítója, Tom Quinn, a Hinge vezérigazgatója, Jackie Jantos, a Bluesky operatív igazgatója, Rose Wang, Sophia Bush színésznő, Markiplier YouTube-sztár, Jill Scott brit futballista, a WPP vezérigazgatója, Cindy Rose, Nick Clegg volt miniszterelnök-helyettes. Chelsea-ben készült és az édes üzlettulajdonos, Jamie Laing, a The Streets zenésze, Mike Skinner, a British Film Institute filmalap igazgatója, Mia Bays és a Tottenham Hotspur Football Club vezérigazgatója, Vinai Venkatesham.

Ben Cohen, a Ben & Jerry's fagylalttól szintén megjelenik, hogy megvitassa társadalmilag orientált márkáját az Unilevertől, és arról, hogy a társadalmi küldetés hogyan marad a kereskedelmi siker középpontjában.

A többszörös BAFTA-díjas színésznőt, írót, producert és rendezőt, Sharon Horgant, valamint Russell T Davies díjnyertes forgatókönyvírót és producert is korábban bejelentették.

Két nyüzsgő premierre készül a Screen Festival programja: Tizenéves szex és halál a Miasma táborban és Olivia Wilde-é A Meghívás. Virginia Woolf éjjel és nappalHaley Bennett, Jack Whitehall és Lily Allen főszereplésével nyitja meg a filmsort. Jane Schoenbrun Tizenéves szex és halál a Miasma táborban zárja a rendezvényt.

Az SXSW London a közelmúltban bejelentette, hogy jelentős partnerségeket köt olyan szervezetekkel, mint a Waymo és az AGBO, valamint a fesztivál konferencia ágát meghatározó kulcsfontosságú témákat: „A mesterséges intelligencia, mint az új hatalmi struktúra”, „Élj tovább, élj jobban”, „A kultúra megmentheti az emberiséget”, „A társadalom újrahuzalozása”, „Kreativitás az algoritmikus korban” és az „Fénytani korszak”.

Lily Ford hozzájárult ehhez a jelentéshez.