A „Godzilla Minus Zero” belezuhan a Tokiói Filmfesztiválba Ryunosuke Kamiki és Minami Hamabe sztárjaival.

A szörnyek királya vasárnap végre belépett Japán legnagyobb moziünnepségébe, miközben Takashi Yamazaki vadul várta. Godzilla mínusz nulla telt házas vetítésen játszott a Tokiói Nemzetközi Filmfesztiválon.

A teltházas bemutatók könnyedén vonzották az idei tokiói fesztivál legélénkebb tömegét – a legújabb Toho által támogatott szörnyeposz csak november 3-án jelenik meg Japánban –, ahol számos megrögzött kaiju-rajongó vett részt jelmezben vagy saját Gojira figuráit viszi be a színházba.

Godzilla mínusz nulla A tokiói fesztivál idei programjának „centrumfilmjeként” játszik, és kétségtelenül örvendetes energiát hozott a rendezvény második felében. Amikor a Hulic Hall Tokyoban a második vetítésen elgurultak a filmek, a tömeg szokatlanul elragadtatott tapsban tört ki, a mindig tisztelettudó, de tipikusan visszafogott japán fesztiválozók mosolyogva és izgatottan csevegve a kedvenc szörnyeteg pillanatairól, miközben belecsaptak az őszi estébe Tokió Ginza kerületében – ahol a vásznon zajlik a vérengzés nagy része.

Godzilla mínusz nulla közvetlen követése Godzilla Mínusz Egy (2023), amelyet Yamazaki híresen írt, rendezett és VFX felügyelt. A film a kritikusok és a mainstream mozilátogatók körében is nagy sikert aratott, és történelmet írt, mint a valaha volt legtöbb bevételt hozó élőszereplős japán film Észak-Amerikában (57,1 millió dollár), és később az első film lett a több évtized alatt. Godzilla franchise-t, hogy hazavigye az Oscar-díjat, elnyerve a legjobb vizuális effektusok díját, annak ellenére, hogy a kategóriában a hollywoodi sátorfák ellen versenyez, sokkal nagyobb költségvetéssel.

A folytatás 1949-ben kezdődik, két évvel az események után Mínusz Egymiközben Japán küzd a háború pusztításaiból és Godzilla támadásából való újjáépítésért. A Shikisima család nehezen megszerzett békéjét új csapás fenyegeti, a film a franchise ikonikus riválisát, Ghidorah királyt, a háromfejű kaijut is behozza Yamazaki háború utáni világába.

Yamazaki visszatérése az élre a nyomon követés során világszerte megemelte a várakozásokat – és az eddigi kritikus reakciók, valamint a vasárnapi tokiói otthoni lelkes fogadtatás azt sugallja, hogy teljesítette. Godzilla mínusz nulla szeptemberben mutatták be a New York-i Filmfesztiválon, ahol A Hollywood ReporterA film főkritikusa, David Rooney üdvözölte a filmet, „radioaktív robbanásnak” és „roppanós kaiju-eposznak” nevezve, amely legalább annyira izgalmas, mint elődje. A film jelenleg 92 százalékos pontszámot tart a Rotten Tomatoes-on 52 értékelésből.

Godzilla mínusz nullaA két főszereplő, Ryunosuke Kamiki és Minami Hamabe a színpadra lépett, hogy bemutassa a tokiói fesztivál vetítéseit, és megosszon néhány szót a rajongókkal.

Kamiki elmondta a közönségnek, hogy „izgatott” és „egy kicsit fél” is, mert „érezte, ahogy az emberek várakozása erősödik, mivel már nagyon közel van a film nyitánya”.

Hamabe hozzátette, hogy az első filmet „annyira szerették a rajongók szerte a világon, hogy most a folytatáshoz még nagyobbra és jobbra van szükségünk”.

„Csak kíváncsi vagyok, hogyan fogadják majd az emberek” – tette hozzá.

A Godzilla Minus Zero főszereplője Ryunosuke Kamiki, Sae Nagatani és Minami Hamabe.

A duó ezután a színpadon üdvözölte a gyermekszínésznőt, Sae Nagatanit, aki figuráik fogadott lányát, Akikót alakítja.

„Együtt a Shikishima családot játsszuk, és ez nem lenne teljes a mi Akikónk nélkül” – mondta Kamiki, amikor a kislány csatlakozott hozzájuk, és köszöntötte a közönséget.

„A család általában erősebbé tesz minket, de kiszolgáltatottá is tehet minket” – mondta Kamiki, és egy kis cselekmény előzetesébe kezdett. „[Our family] igyekszik először mindig a családra gondolni. De amikor Godzilla megjelenik, meg kell próbálnunk megvédeni a családot, és ez nagyon nehéz döntésekhez vezet.”

Hamabe hozzátette: „Nagyon örülök, hogy ma itt találkozhattam Önökkel, és remélem, élvezni fogja a Shikishima család történetét – és természetesen a Godzilla-élményt is!”

Megnyílik a GKIDS Godzilla mínusz nulla Észak-Amerika mozikban november 6-án, az Imax november 3-i korai vetítését követően.