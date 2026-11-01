Nézze meg a Gracie Abrams csatorna „Rómeó + Júlia” című műsorát a „Hit The Wall” és a „Here You Come, There You Go” előadásában az „SNL”-n.

Gracie Abrams két dalt adott elő Saturday Night Live tegnap este (október 31.), tisztelegve Baz Luhrmann 1996-os filmje előtt Rómeó + Júlia egy pár Halloween jelmeztel.

Az énekes-dalszerző visszatért a régóta futó amerikai szkeccsműsorba a Halloween-i különlegesség miatt, melynek házigazdája Megszállottság sztár Inde Navarrette.

Abrams a „Hit The Wall” című dallal nyitott, amely a júliusban megjelent „Daughter From Hell” harmadik stúdióalbumának vezető kislemeze és nyitódala.

Az előadásra Claire Danes karakterének, Julietnek öltözött Rómeó + Júliaa film híres díszes bulisorozatában látható angyalkosztümöt viseli.

A dalt egy akvárium mögött állva kezdte, újraélve azt a pillanatot, amikor Júlia és Rómeó, akit Leonardo DiCaprio alakít, először megpillantották egymást egy akváriumon keresztül.

Nézze meg az előadást alább:

Abrams később visszatért a „Here You Come, There You Go” epizódhoz, egy új dalhoz, amelyet október 29-én, csütörtökön adtak ki, és a „Daughter From Hell” hamarosan megjelenő deluxe kiadásában is szerepelni fog.

Ezúttal DiCaprio Rómeójának öltözött, újraalkotva a karakter hawaii ingét, és a filmben szereplő lovagjelmez fémes ujját viselte.

Nézze meg a második előadást alább:

A megjelenés Abrams másodszor is an SNL 2024 decemberi debütálása után zenei vendég volt, amikor előadta a „That's So True” és az „I Love You, I'm Sorry” című második albumát, a „The Secret Of Us”-t.

Abrams legutóbbi fellépésére néhány nappal azután került sor, hogy bejelentette a „Daughter From Hell” bővített kiadását, amely november 20-án érkezik az Interscope-on keresztül, és öt további dalt tartalmaz: „Here You Come, There You Go”, „Lost In It”, „Crazy Girl”, „Love Letter” és „Out Of Nowhere”.

Az eredeti 'Daughter From Hell' július 17-én jelent meg, és Abrams ismét sokat dolgozott a The National régi munkatársával, Aaron Dessnerrel.

Abrams a következő hónapban indul a 2026-2027-es „The Look At My Life Tour”-on, amely december 2-án a Denver's Ball Arénában tart.

A kiterjedt arénaturné jövő tavasszal éri el az Egyesült Királyságot és Írországot, két éjszakát Dublinban, hármat Manchesterben, kettőt Glasgow-ban és négyet a londoni O2 Arénában. A turné során támogatást nyújt Rachel Chinouriri, Holly Humberstone, Del Water Gap, Jensen McRae, a The Japanese House és mások.

Mindeközben a The Strokes lesz a következő zenei vendég SNL november 7-én, Druski műsorvezető mellett, majd Phoebe Bridgers november 14-én megjelenik John Mulaney műsorvezetővel.