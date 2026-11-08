A „Godzilla Minus Zero” hordók a történelmi 32 millió dolláros pénztárak felé indulnak a „Cat in the Hat” 2. helyen

Godzilla mínusz nulla a nyitóhétvégén a kasszák királya, mivel úgy tűnik, hogy a folytatás uralja azt a keretet, amely a filmek debütálását is látja. A macska a kalapban, Rámájana, Wild Horse Nine és Club Kid.

3254 észak-amerikai moziban a GKids és a Toho, Godzilla mínusz nulla 14,5 millió dollárt hódított el pénteken, a csütörtöki előzetesekkel együtt, miközben a becslések szerint 32 millió dollár felé tart a hétvégére. 2004 óta ez a legnagyobb bevételt hozó idegen nyelvű élőszereplős műsor a jegypénztáraknál. Hős 17,8 millió dollárral indult. (A tavalyi animációs debütálás mögött van Demon Slayer: Infinity Castle 70,6 millió dollárral, míg a 2004-es Krisztus szenvedése és hatalmas, 83,8 millió dolláros nyitása nem tartozik a kategóriába, mint amerikai gyártású projekt). Takashi Yamazaki filmrendező a 2023-as Oscar-díjas folytatása Godzilla Mínusz Egy A CinemaScore-t szerzett a közönségtől, és jóval meghaladja a forgalmazó tervezett nyitását, a 20 millió dollár közepén.

Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe és Min Tanaka a főszereplők az új filmben, amelynek költségvetése a tizenévesek közepén jár. A középpontjában a háború utáni Japán áll, amely a háromfejű Ghidora támadásaival és Godzilla visszatérésének lehetőségével foglalkozik. Godzilla mínusz nulla a Rotten Tomatoes lenyűgöző, 90 százalékos kritikus jóváhagyásával rendelkezik A Hollywood Reporter David Rooney vezető filmkritikus „a portyázó szörnyakció izgalmas lökésének” nevezte.

A folytatás még ennél is nagyobb nyomot hagy Godzilla Mínusz Egyamely 2023 decemberében nyitotta meg kapuit 11,4 millió dollárral belföldön, és elérte az 57,1 millió dollárt a futamban, nemzetközi szinten 56,9 millió dollárral. A film hatalmas sikert aratott, és Japán első filmje lett, amely elnyerte a legjobb vizuális effektusok Oscar-díját.

A macska a kalapban Warner Bros. Pictures

Warner Bros. A macska a kalapban 4003 észak-amerikai helyszínről 6 millió dollár hazai bevételt hozott pénteken, beleértve a csütörtöki előzeteseket is, és körülbelül 18 millió dollárra rúg a nyitókeretre. A stúdió előrejelzése szerint a 92 millió dolláros költségvetésű film, amely A CinemaScore-t szerzett, 20 millió dollárral indul, és reméli, hogy a szóbeszéd segít végigjátszani a hálaadás ünnepén és egészen decemberig.

A rendezők, Erica Rivinoja és Alessandro Carloni Dr. Seuss 1957-es, klasszikus gyerekkönyvének animációs adaptációja arról szól, hogy a címzett macska utolsó esélyt kapott arra, hogy bizonyítson egy testvérpár segítésével. Bill Hader vezeti a stábot, amelyben Matt Berry, Quinta Brunson és Xochitl Gomez is szerepel. A film a Warner Bros. Pictures Animation első címe azóta, hogy 2023-ban Bill Damaschke átvette az elnöki posztot és kreatív igazgatói posztot.

A kritikusok kissé tartózkodóak a filmmel kapcsolatban, mivel a Rotten Tomatoes 45 százalékos pontszáma van a bírálóktól. THR Frank Scheck kritikus szerint „inkább megterhelő, mint élvezetes”. Ez minden bizonnyal jobban felfigyelt rá, mint a Universal 2003-as élőszereplői A macska a kalapban Mike Myers főszereplésével, amely 11 százalékos pontszámmal rendelkezik a Rotten Tomatoes-on. Ez a film 38,3 millió dollárra nőtt belföldön, miközben egy 101 millió dolláros észak-amerikai költemény felé indult a 109 millió dolláros költségvetés mellett.

Ranbir Kapoor be Ramayana: Rise of a Legend. Sony Pictures

A Sony Pictures kiadja a Prime Focus Studios Ramayana: Rise of a Legend 1433 észak-amerikai helyszínen, a film pénteken 2,4 millió dollárt hozott, a hétvégére pedig nagyjából 7,3 millió dollárt, a négy napra pedig 10,8 millió dollárt hozott. Az indiai filmek valaha volt legszélesebb hazai bemutatásával büszkélkedő Nitesh Tiwari rendező vallási eposzának középpontjában Rama herceg élete áll, a kétfilmes projekt költségvetése 420 millió dollár vagy annál nagyobb. A Rotten Tomatoes kritikusai 76-os pontszámmal rendelkeznek, a közönség pedig 89-et kapott.

Valószínűleg az első öt között debütál az Angel Studios is Dobos fiúBen és Joel David Smallbone rendező történelmi drámája 3,5 millió dollár bevételt hozott pénteken 2850 észak-amerikai helyszínről egy hétvégi nyitásért, amely 7,9 millió dollár körül alakul. A CinemaScore-t kereső hitalapú film egy valószínűtlen kötelékre összpontosít az amerikai forradalom idején, a főszerepben pedig Joel David Smallbone látható. A Rotten Tomatoes-on 50 kritikus pontszáma van, és 93 a közönségtől.

Az Oscar-díj reményében Wild Horse Nine 1100 észak-amerikai moziban nyílt meg pénteken körülbelül 2,4 millió dollárral, 5,5 millió dolláros kerettel. John Malkovich, Sam Rockwell és Steve Buscemi vezeti Martin McDonagh író-rendező komikus thrillerét két CIA-ügynökről, akik 1973-ban a chilei Santiago-ból Húsvét-szigetre utaznak. A Searchlight Pictures kiadása 94 kritikus pontszámmal rendelkezik a Rotten Tomatoes-on, Rooney kritikája pedig „kifejezetten leírja”.

Wild Horse Nine Diego Araya Corvalán/A keresőfényképek jóvoltából

A legjobb 10-be szeretne bekerülni a Burns & Co és a Fathom Entertainment Jimmya Jimmy Stewart életrajzi filmmel pénteken 832 000 dollárt gyűjtött be 1470 észak-amerikai moziból, valószínűleg 2 millió dolláros képkockáért. Scheck kritikája szerint a sztár KJ Apa „legjobb”, de Aaron Burns rendező filmjét „szívből jövő hibának” tartja.

Az A24 debütálásaként egy másik Oscar-várományos is megjelent a platform kiadásában Club Kid hat képernyőn, a cannes-i rangadó 175 398 dollárt hozott pénteken. A filmrendezőként debütáló Jordan Firstman egy bulipromoterként is szerepel, aki megtudja, hogy van egy 10 éves fia. A Hálaadás napjáig terjedő 100-as pontszámmal büszkélkedhet a Rotten Tomatoes értékelőitől. THR Richard Lawson kritikus „győztesnek és okosnak” hirdette.

Megjelent az Amazon MGM Studios Rocky-val játszom hét helyen, pénteken pedig 160 000 dollár körüli bevételt hozott. Anthony Ippolito játssza Sylvester Stallone-t Peter Farrelly rendező 1976-os klasszikushoz készített történetében. Sziklás. Rooney kritikájában azt írta, hogy a film – amely 88 Rotten Tomatoes pontszámot kapott a kritikusoktól – „meleg nosztalgiahullámot kelt”.

A megszállottak között szerepel az A24 sokat vitatott Elizabeth Holmes dokumentumfilmje Mindent láthatsz úgy néz ki, hogy körülbelül 8 millió dollárt húz a hétvégére, mivel versenyez Rámájana és Dobos fiú a harmadik helyért. Nathan Fielder és Lance Oppenheim rendező filmjének hazai ára 73,4 millió dollár volt péntekig.

A következő hétvégén a Johnny Depp stúdió visszatérő járműve érkezik Ebenezeregyütt Hogyan raboljunk ki egy bankot és Papírtigris.