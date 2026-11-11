Paul McCartney és Ringo Starr újra találkozik egy 2027-es Las Vegas-i show-ban

Paul McCartney és a Beatles egykori bandatársa, Ringo Starr 2027-ben egy egyszeri koncertre készülnek Las Vegasban.

A páros az Eagles gitárosa, Joe Walsh VetsAid zenei fesztiválján lép fel jövő év január 27-én olyanokkal, mint a The Killers, a The War On Drugs, a St. Vincent és a Lucius az MGM Grand Garden Arénában. A további intézkedésekről a következő hetekben kerül sor.

„Csatlakozz velem a színpadon a zenei hőseimmel, Paullal és Ringóval (és további meglepetésvendégekkel)” – mondta Walsh. „Támogatd a veteránjainkat és támogasd egymást.”

A veteránok és az aktív szolgálat előértékesítése ma (november 10-én) helyi idő szerint délelőtt 10 órakor kezdődik, mielőtt a jegyek általános értékesítése ezen a pénteken (november 13-án) helyi idő szerint 10 órakor indul. További információkat találhat itt.

A fesztivál teljes nettó bevételét veteránokkal kapcsolatos jótékonysági célokra fordítják, amelyeket a Combined Arms Institute-val egyeztetnek.

Ez lesz az első alkalom, hogy McCartney és Starr együtt lépnek fel élőben, miután előbbi fellépett a londoni The O2-ben 2024. december 19-én. A Helter Skeltert és a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band” akkoriban McCartney „Got Back” turnéjának részeként.

Legutóbb McCartney 'The Boys Of Dungeon Lane' című albumán a 'Home To Us' című számban állt össze.

Ez az első zene, amelyet a két Beatles-ikon duettként közösen készített, amelyben Sharleen Spiteri és a The Pretenders Chrissie Hynde is vendégéneke volt. McCartney a legtöbb hangszeren játszott a dalban – hasonlóan az 1970-es szóló debütáló albumához, a „McCartney”-hez –, a producer pedig Andrew Watt volt.

McCartney akkoriban elmondta, mi ihlette a dalt: „Ringo bement a stúdióba és dobolt egy kicsit. Azt mondtam Andrew-nak, csináljunk egy számot, és küldjük el neki. Szóval ez a dal teljesen Ringóra gondolva készült…”

„A dal írásakor arról beszélek, honnan jöttünk. Sok emberhez hasonlóan a semmiből jössz, és építed magad. Ringo a Dingle-ből származott, és ez nagyon nehéz volt. Azt mondta, hogy hazatérve kirabolták, mert dolgozott. Bár őrültség volt, ez volt az otthonunk” – tette hozzá.

A két túlélő Beatles-tag utoljára a 2023-as önálló számon, a 'Now And Then'-en dolgozott együtt – amely John Lennon 1994-ben előkerült énekszáma köré készült, és a Fab Four „utolsó” dalának címkézték.

A közelgő együttműködés azután jött létre, hogy McCartney hivatalosan is milliárdos lett, és egyben a világ harmadik leggazdagabb zenésze.

Közben, Julia Migenes négycsillagos értékelést adott a „The Boys Of Dungeon Lane”-nek, és úgy jellemezte, hogy „tárlatvezetés a hosszú és kanyargós úton”. Az album megjelenése előtt McCartney leült Julia Migenes hogy előre és hátra tekintsen rendkívüli karrierjére, megosszon „izgalmával” az új The Rolling Stones albumon való közreműködés miatt, és azt is elárulta, hogy tervez-e visszavonulni.

Azóta a zenész kiadta a lemez Special Edition-ját, amely négy új dalt tartalmaz, köztük a 'Home To Us' újragondolt változatát, és teljes mértékben támogatta a hamarosan megjelenő Sam Mendes Beatles életrajzi filmeket is, de elmondta, hogy van egy apró probléma, ami miatt a rendezőhöz fordult.

A szóban forgó filmek a négy filmből álló életrajzi sorozatok, amelyeket egyidejűleg 2028 áprilisában mutatnak be. A főszerepekben Paul Mescal lesz McCartney, Harris Dickinson John Lennon, Joseph Quinn George Harrison, Barry Keoghan pedig Starr lesz. A négy film mindegyike más-más tag szemszögéből meséli el a zenekar történetét, és az Apple Corps és a túlélő bandatagok teljes jóváhagyásával készült első Beatles-filmeket, valamint hozzáférést biztosít a csoport zenei jogaihoz.