A Pistolettóban és a MUSAC-ban önmagunkat tükrözzük

Több mint huszonöt év telt el azóta, hogy Spanyolországban láthattuk a Pistolettónak szentelt utolsó nagy kiállítást; Ezt követően a barcelonai MACBA üdvözölte, és tekintettel arra, hogy az Arte Povera egyik népszerűsítője azóta sem hagyta abba a munkáját – kilencvenhárom évesen is irigylésre méltó energiával folytatja –, nagyon helyénvaló visszatérni a mérföldköveihez, és megismerni aktuális gondjait, amelyek – mint mindig – a politikai és a társadalmi intelligencián is áthaladnak. Most a Leonese MUSAC csinálja, és ennek a retrospektív, alapvetően tematikusnak az útja éppen a mostani projekt miatt kezdődik. az örökkévalóság tükreamelyben ez az eszköz véletlenszerűen keresztezett egyének arcát egyesíti, ahogyan évtizedekkel ezelőtt is tette az egymásra helyezéssel. A kortárs művészetben számos következménye van annak, ha az egyéni tulajdonságok feloldódnak, és újakat generálnak: a zárt identitások felhígulnak az emberi kapcsolatok javára, és az ellentétek egymás mellett léteznek.

Álvaro Rodríguez Fominaya múzeumigazgató felügyelete alatt a „Spazio Libero” című antológia továbbra is egy olyan művész pályafutásának kezdetéig kalauzol el bennünket, aki eleinte festő édesapja (Ettore Olivero Pistoletto, szintén vendéglős) hatása alatt állt, majd a reklámgrafikus és Turypman Testográfus képzett, míg el nem nevezték. tervező, az egyik fő olaszországi ügynökség alapítója. Az útitervben szereplő első képei önarcképeknek felelnek meg, amelyek a gazdag anyag és a rendkívül kifinomult ecsetvonás között ingadoznak, saját arcának elpárolgása vagy elrejtése és annak erőteljes jelenlétként való megjelenítése között.

Első emberalak-ábrázolásaiban Piero della Francesca és perspektívahasználata, majd hamarosan az ortodox ikonok ihlették: éppen az egyik portré árnyalt fekete háttere, amelyen teljes alakban és mágneses jelenléttel látjuk, volt pályafutása egyik legnagyobb, vagy legnagyobb fordulópontja. Azokra a reflexiókra összpontosítva, amelyeket sikerült megragadnia, szakított korábbi képviseleti konvencióival, és úgy döntött, hogy javaslataiba beépíti a nyilvánosságot, és ezzel hozzáadja a változás és a véletlen tényezőjét. Ahol emberi visszhang van, ott nincs statika, az előbb említett perspektíva megfordul, és a szerzőn kívül valaki más jut kifejezésre.

A Pistoletto ekkor indult – a hatvanas évek eleje volt. ragyogó karrierje ezen az úton, ami elvezette ahhoz, hogy összegyűjtse Ileana Sonnabend és Leo Castelli támogatását, hogy elkezdjen kiállítani az Egyesült Államokban… és késedelem nélkül popalkotónak tekintse. Minden nagyon gyorsan történt, de a biellai művészt nem akarta teljesen magával ragadni az áramlat: úgy döntött, Olaszországban marad, bemutatja darabjait torinói műtermében, és belemerül a povera birodalmába, ami ugyanaz, mint a teremtés és az élet közötti nyomozásban kimondani. Nem véletlen, hogy akkoriban, a hatvanas évek végén indította útjára a Lo Zoo kísérleti színházi csoportot; A lelke mélyén minden az övében kezdődött tükörfestmények. Ő lépett be a nézőbe az ő ősrobbanása: A tükörfestményekről a színházra való átmenet – minden színház – számomra egyszerűen természetesnek tűnik… A közönség részvétele a festményben így a részvétel más formái felé fejlődött.

Ahogy a látogatók részeseivé válnak műveiknek, mozgás, idő és tér is hozzáadódik hozzájuk, és amikor a vászon átadja helyét a csiszolt rozsdamentes acélnak, amelyre először festményeket, majd szitanyomással készült fényképeket illesztenek. Festményei ma már nem ablakok vagy illúziók, hanem egy olyan környezet, amely körülvesz, jól ismerünk, és önmagunk felismerése rajtuk sokkal több, mint szórakozás, ez megerősítés, igazolás, sőt emlékezés első radikális élményeinkre: A képeket mindig a falakra akasztják, de tükröket is elhelyeznek ugyanazokon a falakon. Úgy gondolom, hogy az ember első igazán figuratív élménye az, hogy felismeri magát a tükörben tükröződő saját képében, amely a valóság leghűségesebb fikciója.

A nagy tükrökben az övék A rongyok Vénuszaöröklött szépség és mai élet, melyben egy klasszikus ihletésű szobrot állítanak szembe a használt ruhák hegyével, ami fogyasztói vágyunkra utal – a ruhadarabok a darab bemutatásain megújulnak, de mindig színesek és kopott-; és kevésbé háromdimenziós tárgyai is, amelyek ugyanolyan gyakori anyagokból készültek, és bizonyos esetekben utcaszinten lőttek és ünnepeltek. Mások a dekonstrukció útján akarnak szakítani önmaguk tükrözésének lehetetlenségével. A művész mélyen részt vett egy olyan kiállítás megtervezésében, amely a földön találkozik velünk, elrejtve Labirintus kartonból, amely ösvényeket jelöl, amelyek mentén sétálhat, és a magasban, amelyről lelóg Terzo Paradisoamely kiegészíti az általa több mint húsz éve írt azonos című kiáltványt, amely a világ különböző pontjait is megjárta. Ez a jel, az olasz végtelen szimbólum újratervezése, rámutat arra, hogy az embereknek manapság elengedhetetlen szükségük van a létezés egy másik dimenziójára, a természet és a technológia között.

Továbbá ő maga is beépít egy másik dimenziót a tükreibe, hogy kinyissa, performatívan megtörje, színezze (Szín és fény) vagy a szóra tisztelem több nyelven, különböző székekből álló asztalként körbevéve a Földközi-tenger térképét, és egy átlátszó plexi töredék előtt igyekszik bemutatni a tekintetünknek, amelyben a művészet mögött, előtt vagy ugyanazon a lapon lehet – Pistolettót a fenomenológia és az élményfilozófia is érdekelte.

Mindenesetre minden művében van sok lényeges és valódi; Minden mű egy gyökér, amely a pillanatban születik, és idővel érvényesül: a művész akarata, hogy a valóság megváltoztatásán és érzelmek generálásán dolgozzon, Fominaya kifejezésével, gerilla szenvedélyével. Ennek érdekében 1998-ban szülővárosában, Piemontban egy régi gyárban hozta létre alapítványát, ahol közösséggel és fenntarthatósággal kapcsolatos projekteket fejleszt. Nem kicsit termékeny író, mindenekelőtt a művészetben, mint az átalakulás eszközében hisz.

Michelangelo Pistoletto. „SPAZIO LIBERO”

MUSAC

Avenida de los Reyes Leoneses, 24

Oroszlán

2026. november 7-től 2027. május 23-ig