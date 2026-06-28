A „Supergirl” 38 millió dolláros pénztárral megnyílik, a „Toy Story 5” pedig 70 millió dolláron marad a csúcson

Toy Story 5 tovább szárnyalt a pénztáraknál, míg Szuperlány hétvégi debütálása során némi turbulenciát élt át 38 millió dollárral belföldön és 68 millió dollárral globálisan.

A Pixar Oscar-díjas animációs sorozatának legújabb része a második évfolyamon 70 millió dollárt bontott ki Észak-Amerikában, hogy megőrizze az első helyet. 56 százalékot esett a múlt hétvégi erős kezdés után, amikor 160 millió dollárral 2026 eddigi legnagyobb hazai nyitását érte el. Tom Hanks és Tim Allen visszatérő sztárjaival, Toy Story 5 ma már 297,2 millió dolláros hazai és 585 millió dolláros globális pénzösszeget tartogat, mivel Andrew Stanton filmrendező és Kenna Harris társrendezőjének folytatása továbbra is tömegeket és családokat vonz.

Megjelenése előtt a Warner Bros. Szuperlány 50 millió dollár körüli indulással készült, mielőtt egy kicsit a földre szállt a hétvégén. Milly Alcock vezeti Craig Gillespie rendező szuperhősfilmjét, amely a DC Studios főnökei, James Gunn és Peter Safran második nagyképernyős projektje, amely egy évvel később érkezik. Felsőbbrendű ember 618 millió dollárt szedett fel világszerte. Szuperlány B- CinemaScore-t kapott a közönségtől, míg Felsőbbrendű ember A-t ért el.

Szuperlány Középpontjában Kara Zor-El, az Acélember unokatestvére áll, amint találkozik Jason Momoa Lobójával és más DC-kapcsokkal. Költségvetése 170 millió dollár, ami kevesebbet emel, mint Felsőbbrendű ember'225 millió dolláros összeg. A következő a DC Studios számára az októberi body horror cím ClayfaceTom Rhys Harries főszereplésével a főszerepben, míg Felsőbbrendű ember nyomon követése A holnap embere jövő júliusban kerül a mozikba.

Vélemények a Szuperlány keveredtek, -val A hollywoodi riporter”David Rooney vezető filmkritikusa „inspirálatlan szlogennek” tartja, bár dicséri, hogy „Milly Alcock kemény teljesítménye vonzóan punk főszereplővé tette őt”.

Szintén ezen a hétvégén debütált széles kiadásban a Paramount's Jackass: Legjobb és utolsóa bruttó vígjáték franchise legújabb részével a negyedik hely felé tart. Jeff Tremaine rendező ötödik és állítólag utolsó filmje a borzasztó, Johnny Knoxville által vezetett sorozatban 8,4 millió dollárt szedett fel belföldön, 10,3 millió dolláros globális költségért. Míg az előző franchise bejegyzés Jackass: Örökké 2022 februárjában 23,1 millió dollárral nyílt meg, az új pedig mindössze 10 millió dolláros költségvetéssel rendelkezik.

Hímszamár Úgy tűnik, a rajongók elégedettek az ünnepléssel, amely ötvözi a klasszikus mutatványokra való visszatekintést egy sor új felvétellel. Legjobb és utolsó egy A-CinemaScore-t kapott, amelyet a franchise az eredeti óta nem kapott meg Jackass: A film még 2002-ben.

Hetedik hétvégéjén a Focus Features horrorfilmje Megszállottság a 3. helyen végzett 9,8 millió dollárral belföldön. Curry Barker rendező filmje mindössze 27 százalékos visszaeséssel Észak-Amerikában 233,9 millió dollárt, világszerte pedig 370,1 millió dollárt gyűjtött be erős teljesítményéért.

Az első ötöt a Universalé zárja A nyilvánosságra hozatal napjaEmily Blunt és Josh O'Connor főszereplésével. A Steven Spielberg által irányított UFO-film 8,1 millió dollár bevételt hozott, ami 54 százalékos csökkenést jelent a 94,3 millió dolláros hazai és 193,6 millió dolláros globális bevételhez képest.

Az A24 bemutatta Olivia Wilde rendező párkapcsolati vígjátékát A Meghívás hét képernyőn ezen a hétvégén a Sundance-premier után. A Wilde, Seth Rogen, Penélope Cruz és Edward Norton szereplőgárdával az Annapurna által készített film 379 104 dollárra nyitott, képernyőnként átlagosan 54 158 dollárra.

Michael A hétvégén jelentős mérföldkőhöz érkezett, mivel globálisan elért 977,4 millió dolláros összértéke meghaladta Oppenheimer hogy a valaha volt legtöbb bevételt hozó életrajz legyen. Antoine Fuqua Michael Jackson-központú filmje, a néhai zenei szupersztár unokaöccsével, Jaafar Jacksonnal, április 24-én került az amerikai mozikba a Lionsgate-től.

Toy Story 5′Az erős indulás segített a Disney-nek csütörtökön átlépni a 3 milliárd dolláros határt a globális pénztáraknál, és ezzel az első stúdió lett, amely 2026-ban elérte ezt a bravúrt. A Disney korábbi idei kiadásai között szerepel Star Wars: The Mandalorian and Grogu, Az ördög Pradát visel 2 és Tölcsérekélőszereplőivel Moana a láthatáron a következő hónapban.

Ezenkívül Ijesztő film A Paramount és a Miramax átlépte a 100 millió dollárt a hazai pénztáraknál csütörtökön, és ez lett az első R-besorolású vígjáték, amely 2017 óta elérte a mérföldkövet. Lányok utazása.

Ez a történet először június 27-én, 10:50-kor jelent meg