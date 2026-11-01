A „Green Room” rendezője emlékeztet arra, hogyan mentette meg Patrick Stewart filmjét a selejtezéstől

Zöld szoba A rendező, Jeremy Saulnier Patrick Stewart előtt tisztelgett a film pénteki Los Angeles-i vetítése előtt, és felidézte, hogy a sci-fi ikon „csak lecsapott, belevágott a durva seggfejű filmünkbe, és megmentett minket”.

A film 10. évfordulóját ünnepelve Saulnier beszédet mondott a tömeghez, és tudomásul vette Stewart 86 éves korában bekövetkezett halálát.

„Ki a kurva szomorú, hogy tegnap elveszítettük Patrick Stewartot? Én” – mondta a Film Updates X fiókon közzétett videóban. „Azért jöttem ide, hogy szégyentelenül népszerűsítsem Slaygroundde ehelyett csak Patrick Stewartot fogom ünnepelni. Nem volt dolga ezzel a filmmel. Mindent megtesz, hogy másként tegyen.”

A rendező emlékezett a produkció menetére Zöld szoba „azon a ponton volt, ahonnan nincs visszatérés, készleteket építettek, és Darcy nélkül a fegyver alatt”, megjegyezve, hogy Darcy Banker főszereplőjét még nem alakították ki. Ekkor azonban a Star Trek sztár lépett be.

„El vagyunk szarva, és közel álltunk a leállításhoz. Patrick Stewart pedig hirtelen érdeklődést mutatott a projekt iránt” – mondta Saulnier. „És egy forgószélben, körülbelül egy héttel később, telefonáltam vele. Elmentem a színpadról. [thinking,] – Lehet, hogy szét kell bontanunk a díszleteket, és le kell zárnunk az egész filmet. Ehelyett ez a csávó a semmiből jött elő, jóval a mi zónánk felett, és lecsapott, belevágott a durva seggfej filmünkbe, megmentett minket, és igent mondott. És a film azonnal zöld színűvé vált.”

„Előre mentünk, és köszönöm neki, hogy megtette ezt az ugrást, és megtette Zöld szoba egy dolog – tette hozzá. – Patrick Stewart miatt még mindig tudok filmeket készíteni. Megmentette a napot. Túl szép, hogy igaz legyen.”

A Rebel Ridge A rendező úgy emlékezett Stewartra, mint egy „kibaszott kedvesem, igazi úriember, [who was a] nagyon kedves vezető az egész stábunknak.” Arról is megosztott egy történetet, hogy egy nap a színész odament hozzá, és azt mondta, hogy „szeretne hozzátenni egy kis valamit” egy jelenethez.

„Azt kérdeztem: „Mi az, Patrick? Azt mondja: „Nos, a jelenetnek ebben az egy részében, amikor a kamera bemegy oda, azt szeretném mondani, hogy baszd meg!” És azt kérdeztem: „És?” – Bassza meg. olyan voltam. „Az engedély megadva, uram” – mesélte Saulnier. „És csak azt tudtam, hogy teljesen igazodik a filmhez, annak esztétikájához, szándékaihoz és hozzám, mint filmeshez, és ez csak ez a kedves, kedves dolog.”

Stewart szerdán halt meg Los Angeles-i otthonában, miután „egy rövid és megrendítő utat járt be az Alzheimer-kórral és a Lewy-testi demenciával” – jelentette be Kelly Bush Novak, régi szóvivő. Halála után egykori sztártársai és hollywoodi hírességek ömlenek a tiszteletadásban.

Azok között, akik tisztelegtek a X-Men A sztárok többek között Ian McKellen, Kevin Feige, William Shatner, Seth MacFarlane, Hugh Jackman, Minnie Driver, Rebecca Romijn, Halle Berry és James Marsden.