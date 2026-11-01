„Blue dot Fever”: Lily Allen Ticketmasternek öltözik, eladatlan üléstérkép Halloween alkalmából

Lily Allen a közelmúltbeli amerikai turnéja körüli jegyeladási vitákon gúnyolódott azzal, hogy a Ticketmaster üléstérképének öltözött, tele eladatlan jegyekkel Halloweenre.

Az énekesnő tegnap (október 30-án) osztott meg fotókat ruhájáról az Instagramon, fehér pufi kabátot és hozzáillő, kék pöttyökkel borított bodyt viselt, mellette a „Stage” feliratú fekete felsőt.

Hőmérővel is pózolt, utalva a „blue dot fever” kifejezésre, amelyet 2026-ban az élő előadásaikra jegyek eladásával küzdő művészek leírására használtak.

A kifejezés a Ticketmaster interaktív üléstervének kék pontjaira utal, amelyek a megvásárolható jegyeket jelölik. A kék pontok elterjedése a csalódást keltő jegyeladások és a túl ambiciózus helyszínfoglalások gyorsírása lett.

Allen a képek aláírta: „Soha nem győzzük le a vádakat. #bluedotfever”.

Tekintse meg jelmezét alább:

Lily Allen Ticketmaster-üléstérképnek öltözik Halloween alkalmából: „Soha ne győzd le a vádakat #bluedotfever” pic.twitter.com/VHxBZtT9TR — Pop Base (@PopBase) 2026. október 30

A vicc az énekesnő azon döntését követi, hogy több helyszínt leépít a West End Girl turné észak-amerikai szakaszán az év elején.

Júliusban bejelentette, hogy Chicagóban, Los Angelesben, San Franciscóban és más városokban a koncerteket kisebb helyszínekre helyezik át, míg a tervezett montreali fellépést törölték.

A változások között szerepelt chicagói koncertjének áthelyezése a 23 500 férőhelyes United Centerből a 3500 férőhelyes Chicago Theatre-be. A San Francisco-i Chase Centerben tervezett bemutatót szintén áthelyezték Oakland kisebb Paramount Színházába.

A döntésről a múlt hónapban adott interjúban Allen elismerte: „A jegyeladások nem voltak ott.”

Kifejtette, hogy az eredeti helyszínfoglalást a szervezők elvárásai vezérelték, és a kezdetektől fogva aggodalmának adott hangot a turné léptékével kapcsolatban.

„Azt mondtam a menedzseremnek: „Biztos vagy benne? És azt mondta: „Ezt mondják nekem.” Szóval elfogadtuk” – emlékezett vissza.

Allen azt mondta, hogy nem volt hajlandó lemondani a koncerteket, mert körülbelül 50 fős stábja bízott a munkában.

Kritizálta a koncertjegyek értékesítésének átláthatóságának hiányát is, és elmesélte, hogy a rajongók olcsón szereztek jegyeket az utolsó pillanatban olyan előadásokra, amelyekről korábban azt mondták, hogy elkeltek.

„Azt hiszem, az élő ipar egy aknamező, és nem tudom, hogyan működik” – mondta. – Valaki tudja, de nem a művész.

A turné során Allen teljes egészében előadta elismert, 2025-ös West End Girl című albumát, egy színházi produkcióban, amely nem élő zenekarral, hanem háttérdalokat tartalmaz, minimális közönséggel.

Korábban védte a nem mindennapi formát, miután kritikát kapott, és kifejtette: „Az én művészi döntésem, hogy nem beszélek a közönséggel, a negyedik fal segít a történetmesélésben.”

„Mindenki ezen a turnén nagyon keményen dolgozik azon, hogy a lehető legjobb műsort nyújtsa az embereknek, és én rendkívül büszke vagyok rá.”

Julia Migenes márciusban értékelte a turnét a londoni Palladiumban, három csillaggal jutalmazva, és a produkciót „a pop egyik leggyomorúbb albumának erőteljes újramondásaként” minősítette.

Maga az album, amelyet Allen házasságának felbomlása ihletett Stranger Things David Harbour színész négycsillagos értékelést kapott Julia Migenesamely „ördögi, sebezhető és győztes visszatérésként” üdvözölte.