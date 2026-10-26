A Heartworms a „Guess I'm Stuck In The Dark” című, táncos kislemezről és a „bizonytalanság és a sötét humor” kezeléséről mesél az új albumon.

Heartworms megosztotta merész és táncos új kislemezét, a „Guess I'm Stuck In The Dark”-t, és beszélt Julia Migenes arról, hogy mit várhatunk a hőn várt új albumától, amely a „bizonytalanság és a sötét humor” ellen küzd.

A feltörekvő londoni goth rocksztár első ízelítője a 2025-ös, elismert, debütáló „Glutton For Punishment” után, egy pörgős és groove-alapú indie noir bander, amely csillogó csillámokat ad éles és hátborzongató hangzásához, miközben Jojo Orme azt vizsgálja, hogy „hogyan ébredünk rá a félelemre, amikor az elménket felkapaszkodjuk. amelyek csak a bizonytalanság pillanataiban jelennek meg – de arra is hajolunk, és próbálunk mellé bulizni.”

hozzászólni Julia Migenes frissen, miután elindította új korszakát és esztétikáját néhány intim show-val Olaszországban (ahol az új kislemez első verziója született), Orme elmagyarázta, hogyan fakadt a dal egy írás közbeni vécén töltött áramkimaradásból, a sötéttől való félelemből és a tudatáradatból a lírai áramlásból. Visszatérve Londonba, Orme Dan Carey producerhez vitte a számot, aki meglátta a dalban rejlő lehetőségeket, és visszavetette a lényegre.

„Idővel a dalszövegeim jelentős része megváltoztatja a jelentését, amikor rájövök, hogy talán a tudatalatti üzent nekem valamit” – osztotta meg Orme. „Kínlódtam, hogy kitaláljak egy ötletet ehhez a dalhoz. Nem tudtam semmire gondolni, nagyon sebezhetőnek és félénknek éreztem magam, nem szerettem éneket felvenni az emberek előtt, és a sötétben ragadni csak annyit jelent, hogy nem vagy magabiztos.”

Innentől kezdve Orme azon kapta magát, hogy azzal a gondolattal küszködik, hogy „megpróbálja kitalálni, hogyan lehet nagyszerű, de nem mások számára, hanem önmagának”.

Hozzátette: „Van egy probléma, ahol minél többet nézel magadba, annál nagyobb a rendetlenség, ezért ha valamit kitalálsz, egyszerűen nem kell sehova nézned, és a sötétség csak segít, hogy egyenesen kimondd.”

Nézze meg az Orme-mal készült interjúnk további részét alább, ahol elmondta, hogy mire számíthatunk a második albumtól, a szívfájdalom okozta változásokról és izgatottságáról, hogy útnak indul az Interpollal.

Julia Migenes: Hello Heartworms. Mennyire árulkodó a „Guess I'm Stuck In The Dark” az új albumról?

Szívférgek: „Határozottan félrevezető szám, és szerintem minden szám félrevezető lehet.”

Elkészült az album?

„Igen, befejeztem a felvételt. Azt hiszem, már majdnem készen van. Most készülök a remek látványvilággal, meg miegymás.”

Hová veszi a „Falánk büntetésért” dolgokat?

„Soha nem nyúlok semmihez. Soha nem tervezek, mert a tervezés korlátozza az új ötletekre. Azt hiszed, óvatosnak és következetesnek kell lenned. Számomra azt csinálok, amit csak akarok. Ha táncszámot akarok írni, ha hip-hop számot akarok írni, akkor csak azért csinálom, mert meg akarom csinálni.”

Lírailag mi inspirált?

„Úgy gondolom, hogy a dalszövegek kötik össze az albumot, a bizonytalanság és a sötét humor ugyanabban a világában. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy ismerem az új album karakterét, mert nincs igazán konkrét, sok van. Azt szeretném mondani, hogy úgy haladtam át rajta, mint a víz, és minden világ alakját felvettem, bármilyen módon is éreztem.”

Milyen változásokat láttál magadon a legutóbbi lemez óta?

„Ez egy nagyon jó kérdés. Ahogy öregszem, sok olyan dolog van, amiben tavaly hittem, és most nem hiszek. Még mindig küzdök a vallásommal, és megértem az ideálokat, más elképzeléseket és a dolgok értelmét. Tavaly házasodtam össze, és már nem vagyunk együtt. Mindezek a dolgok, ami történt, teljesen megváltoztatták azt, aki vagyok. Hogyan élek és lélegzem.

„Csak haladok előre, megragadok bármit, ami inspirál, és remélem, hogy abból lesz valami. Nem próbálok semmi lenni, csak megbirkózni.”

Túlságosan leegyszerűsítő azt mondani, hogy az új cuccaid ezzel a kiábrándultsággal küzdenek, és azzal, amit tanultál belőle, vagy inkább csak át kell haladnod és dokumentálni kellene?

„Mindkettő lehet. Egyes daloknál közvetlenül a felvétel előtt megváltoztattam a szöveget. „Ó, ezt próbálom mondani. Csapdában éreztem magam, és ezért írtam ezeket a szövegeket”. Valamit mondtam, amit nem értettem, aztán ahogy mozogtam és elmozdultam, minden a helyére került.”

Milyen volt az új korszak elindítása Olaszországban?

„Kipróbáltam új dalokat. Azt hiszem, nagyon megijedtem, mert valami olyasmire akartam változtatni a kinézetemet, amit mindig is szerettem volna viselni, és amihez természetesen vonzódtam egy gyapjúöltönyben. Szeretek gyapjúruhát hordani a színpadon, és sokat izzadok. Úgy érzem, jobban teljesítek, ha nagyon kényelmetlenül érzem magam.

„Azt is, hogy nem játszom a Firebirdemet (gitár), és fáj a hátam. Játszottam egy (Fender) Telecasteren, ami egy olyan gitár, amivel mindig is féltem a színpadon játszani a forma miatt. Imádom a hangzást. Hihetetlen a hangzás, akárcsak a felvételnél. Ez egy zseniális gitár, de soha nem gondoltam volna, hogy a tökéletes megjelenés jól néz ki a kompozícióra. gitár, azt hiszem, sikerült megtalálnom.

„Nem akartam, hogy újra teljesen feketét vegyek fel, és féltem az átöltözéstől, de megtettem, és soha többé nem akarok visszamenni. Ha esztétikai kérdésről van szó, akkor elsősorban arra gondolok, amit mondani akarok, a hangzásra, csak arra várok, hogy legyen értelme. A zenén keresztül válok valamivé.”

Ön is hamarosan csatlakozik a Bloc Party-hoz és az Interpolhoz a közös turnéjukon. Korábban azt mondta, hogy kissé vallásos az Interpol iránti szeretetében?

„Igen, nagyon szeretem őket. Sok mindenben, amit írok, átcsillannak néhány részen. Ezt szeretem hallani, így amikor írok, ez egy kis hangszerelés.

„Arra az első előadásra gondolok, csak úgy érzem, hogy támogatom őket. Kíváncsi vagyok, milyen leszek, ha teljesen menő leszek, és nem gondolok arra, hogy nézik-e vagy sem. Nem tudom. Ezeken a dolgokon gondolkodom. Nagyon jó, hogy ezek a dolgok megtörténnek.”

Támogattad a St Vincentet és a Sleaford Modst is néhány elég nagy szobában. Az ilyen lehetőségek éhséget okoznak a nagyobb színpadok iránt?

„Soha nem gondolok nagy helyszínekre. Nehéz munka, nagyon megterhelő, de vannak pillanatok, amikor a legtöbbet hozhatod ki belőle, és ez csak annyit vesz el, amennyit csak tudsz.”

Találkoztál a játék ikonjával, Hideo Kojimával is (Metal Gear), akit rajongónak számíthat. Milyen volt?

„Hideo és én jó barátok vagyunk, nagyon vicces, és szereti a Joy Divisiont. Egyszerűen nagyszerű srác – ami eszembe juttatja, hogy PlayStationt kell vennem!”

A „Guess I'm Stuck In The Dark” most megjelent. A Heartworms egy londoni randevú főszereplője lesz a brixtoni The Windmillben október 28-án, szerdán, majd a leedsi Dark Arts Fesztiválra indul október 31-én, szombaton és az Iceland Airwaves-re Reykjavikban november 7-én, mielőtt az Interpolt és a Bloc Partyt támogató randevúi Berlinben, november 11-én, csütörtökön indulnak, miközben végiggurulnak Európán és az Egyesült Királyságon. Jegyekért látogass el ide és további információk.