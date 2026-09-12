A heliogravure és a halál, Casa de Méxicoban

Nagyon kevés olyan műhely van, amely nemzetközi viszonylatban továbbra is hagyományos technikájával, azaz fényérzékeny zselatinnal, savakkal és akvatintagyantával harapja a rézlemezeket a modernebb polimerlemezek helyett – olyan kevés, hogy még saját anyagot is gyártanak. Európában és az Egyesült Államokban nagyon kevesen vannak – Madridban, Ogami Press -ben, Mexikóban pedig, ahol a grafikai alkotásnak bejáratott hagyományai vannak, máig olyan központok végzik, mint a Helio TM, amely immár öt éve és a fővárosban is felelős a XIX.

A mechanizmus – általánosságban véve, mivel számos lehetséges változata van – a fényképes kép rézmátrixsá alakításából áll, majd gravírozási eljárással kinyomtatják, és ebben a mexikói térben minden tudományágat képviselő művészek, bejáratott és fiatal művészek alkalmazzák, mivel rendkívüli kifejezési lehetőségeket kínál, pontosan a kézműves jellegéből fakadóan.

Közülük tizenkilencen vesznek részt most a madridi Casa de México Alapítványnál a Pilar Goutas és Edgar Alejandro Hernández által rendezett „Mindennapi halálunk: kortárs nézet a heliogravure” című csoportos kiállításon. Körülbelül harminc, kifejezetten erre az alkalomra készült, vagy egyéni archívumból átvett műből áll, hogy egymással rokoníthatóak legyenek: a mexikói kultúrába oly módon beágyazott halálkérdéssel foglalkoznak, de nem feltétlenül szó szerint, inkább az emlékezethez, a veszteséghez és a gyászhoz kapcsolva. Mélyen az az érzésünk, hogy ezeknek a kompozícióknak nagy részét szellemek népesítik be, mint például azokat, amelyek a központban, a szeptember 13-ig nyitva tartó „Spectros. Enigmas of the gaze” című kiállításon összeállított képeket rejtik magukban.

Néha ezek a részletek víziói, mások szinte metaforikus vagy allegorikus konstrukciók: Cristina Kahlo vagy Miguel G. Counahan magányos tárgyai mögött a halál tudata áll; Maya Goded összetekeredett és töredezett kígyójában; Gerardo González fénysugár a tenger felett; és természetesen Graciela Iturbide halott menyasszony portréjában.

A halál ezen a kiállításon aktuálissá válik és jelen van a vér és az erőszak nyomaiban vagy a temetési szertartásokban, a vándorlás jeleneteiben vagy a teltházas szobákban való távollétekben (Mexikói drámaYvonne Venegas). A Casa de México további szerzői Andrea Aspe, Ángela Arziniaga, Arturo Fuentes, Carmen Mendoza, Cristóbal Gracia, Fernanda de Icaza, Guillermo Espinosa, Héctor García, Martín Soto Climent, Piguame, Santgiago Borja, valamint Pilar és Tamara Goutas.

A montázsban a folyamat különböző fázisait, de ezen anyagok plasztikus erejét is reprezentáló lemezeket és papírokat is láthatunk majd a montázson, elméletileg másodlagos: a tinták és a rézek, a nyomásfokozatok és nyomok, ennek az eljárásnak az alapjai, kiváló források arra, hogy a szökevényt sugallják, mi marad meg abból, ami eltűnt, ha kétszer megnézzük.

Annak ellenére, hogy a gravírozásnál nem túl primitív módszer megnyilvánulásai ezek a darabok, a mexikói grafikai hagyatékkal rokonítanak a halottasházhoz való állandó vonzalom miatt, amelyet az élők kritikai áttekintésére is használtak. Ezekben a művekben nincs mimézis, hanem mechanizmusok a veszteséggel való szembenézésre és a memória és ezáltal a kollektív képzelet építésére.

A kurátor a kiállítást kísérő szövegben, a mexikói metszet halállal való mély kapcsolatát példázva megemlíti José Guadalupe Posadát, aki Vanegas Arroyo-i műhelyében számtalan koponyát formált meg, amelyek munkáiban a városi rendetlenségre, Porfirio Díaz korának társadalmi feszültségeire utalnak, és olyan népszerű történeteket közvetítettek vagy csak azok.

Ezekben a darabokban, mint oly sok mexikói alkotásban, a halál nem csak egy kimenetel vagy elszigetelt esemény, hanem egy jelenlévő tapasztalat a mindennapi életben, amely képes átalakítani azt, és módosítani a tárgyakhoz, érzelmekhez és emlékekhez fűződő kötődésünket, amelyek olykor kemények, mint a réz.

„Mindennapi halálunk: kortárs kép a heliogravúrból”

CASA DE MÉXICO ALAPÍTVÁNY SPANYOLORSZÁGBAN

C/ Alberto Aguilera, 20

Madrid

2026. szeptember 9-től november 15-ig