Sebastian Stan azt mondja, hogy „Meghívás, hogy legyünk negatívak” a társadalomban: „A csúcson kezdődik”: „Ez csak olyan lusta”

Sebastian Stan a növekvő „negativitás” ellen emelt szót, miközben közelgő filmjéről beszélt a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon pénteken.

A színész, aki konzervatív apaként és férjként szerepel a Cristian Mungiu által rendezett filmben Fjordfelfedte, hogy a jelenlegi klíma az egyik olyan dolog, ami „igazán nyomja a gombjaimat”.

„Sajnos jelenleg csak ez a negativitás normalizálódik” – mondta Stan A Hollywood ReporterStúdió az 1 Hotelben a TIFF alatt, a Canada Goose szponzora által. „A legkirívóbb példa az online. Ez annyira lusta, és annyira sajnálatos, mert látod, hogy az emberek egyszerűen reagálnak. Nem tudják, miről beszélnek. Nem reagálnak – az esetek felében nem kínálnak megoldást rá. Nem kínálnak ellenérvet. Mindez csak ítélet.”

Míg Stan nem mondta meg konkrétan, honnan ered a negativitás, azt megosztotta, hogy szerinte „a negatívra való felhívás… a tetején kezdődik”. A színész korábban Donald Trump elnököt alakította 2024-ben A Tanítványamiért Oscar-jelölést kapott.

– Nyilván tudja, hol kezdődik – folytatta Stan. „Nem akarok visszamenni, és időt szakítani arra, hogy ujjal mutogassam senkire, tudod. De ez sajnos a legtetején kezdődik ezzel a negatív felhívással. És olyan, mintha kibaszottul különlegesek vagyunk, mint emberek. Tudod, mire gondolok? Ez olyan, mintha csak kíváncsiak lennénk rá. Csak lehetőséged van arra, hogy bátoríts véleményt. főleg a fiatalokról van szó.”

A Marvel színész a továbbiakban arra buzdította az embereket, hogy „legyenek más”, és kerüljék el, hogy „mindennek az egész megjelenése maximalizálja”.

„Isten ments, hogy felemeld a kezed és menj: „Megkérdezhetem, miért érzel így, vagy bármi más?” Erre nincs bátorítás, és csak ezt kell tennünk, csak ezt kell bátorítani” – mondta.

Norvégiában játszódik, Fjord egy vallásos román családot követ, akik egy haladó kis faluba költözésük után vizsgálatokkal szembesülnek. Mungiu igazgató elmondta THR hogy a film „meghívás, hogy legyünk toleránsabbak” és fedezzünk fel különböző nézőpontokat. Stan megismételte igazgatója érzéseit, és hozzátette Fjord a modern társadalom gyermeknevelésének bonyolultságait is érinti. Ez egy olyan kérdés, amelyet Stan saját életében keresett, miután állítólag júliusban üdvözölte első gyermekét.

„Ezen a gondolatokon, amin már egy ideje gondolkodtam a saját életemben a gyereknevelésről, és arról, hogyan csináljuk ezt a mai világban” – osztotta meg Stan. „Mi működik többé, mi nem. Hogyan juthatunk el kölcsönösen, remélhetőleg, a döntéshez, ahol ők? [children] haszon. Ahol nem a saját előítéletünk, a saját egónk áll ennek útjába.”

„Most már nagykorú vagyok – úgy értem, most született egy gyerekem” – tette hozzá. „Szóval, számomra ez az egész nagyon eleven és nagyon nyers, még a film is. … Nyugodtan kijelenthetem, hogy nem tudok annyit, mint gondoltam. Ránézhetek a szüleimre; nézhetem az üzeneteket, amelyeket kaptam, de nem tudom, [I] ezt feltétlenül át akarom adni a gyerekeimnek. Ugyanakkor a kultúra továbbra is számít. A történelem még mindig számít, tudod, ezek a családi hagyományok. Az egyik ok, amiért a film olyan releváns, mert szerintem sokan el fognak jönni, és minden ember számára más-más visszhangot fog okozni.”

A Cannes-i Filmfesztivál Arany Pálmája díjazottja, Fjord a tervek szerint október 9-én kerül a mozikba.