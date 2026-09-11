A hirdetők szerint a transzlobby „igazságfóbiás”, és Graham Linehant védi

A Proklaimerek „igazságfóbiának” titulálták a transz-jogi aktivistákat, és megvédték a vitatottakat. Ted atya Graham Linehan alkotónak a témával kapcsolatos megjegyzéseiért

Az 'I'm Gonna Be (500 Miles)' skót duó, amelyet az ikertestvérek, Craig és Charlie Reid alkotnak, megosztotta a megjegyzést egy új interjúban The Timesreklámozzák új albumukat, a „You May Offend”.

A testvérek megosztották nézeteltérésüket a A nemek elismerésének reformjavaslata 2022-ben a Skót Nemzeti Párt fogadta el Skóciában, ami megkönnyítette az ott élő transz emberek számára a nemük törvényes megváltoztatását.

Craig szerint úgy véli, hogy a lépés „valós kárt okozott”, és azt állította, hogy „erőszakos férfiakat, köztük elítélt erőszaktevőket” női börtönökbe küldtek.

Hozzátette, hogy „nem transzfób”, hanem éppen az ellen, hogy „az emberek elvesztették a karrierjüket” azzal, hogy „a nő felnőtt nő”. Azt is elmondta, hogy aki ezt megpróbálja, azt „0,5 százalék lekiáltja”, aki „férfi, és aki azt hiszi, hogy azért, mert felveszi a ruháját és sminkeli magát, ettől lesz nő”.

– Gondolatszabadságra van szükség. A provokatív új album, a You May Offend előtt Craig és Charlie Reid az SNP-vel szembeni haragjukról, a nyugati háborúskodásról és a szólásszabadság veszélyéről beszél. Olvassa el a The Proclaimers-szel készült interjút itt ⤵️https://t.co/UFFUUzSIJG pic.twitter.com/dzVmgNXv71 — The Telegraph (@Telegraph) 2026. szeptember 9

Craig hozzátette: „Nem vagyok transzfóbiás. Nem vagyok az ellen, hogy egy férfi nőként azonosítsa magát, nőnek öltözködjön. Nem vagyok semmi ellene. Csak annyit ellenzem, hogy ő valójában nő, miközben nem nő.

„Sok ilyen ember alapvetően igazságfóbiás. Tagadni fogják a biológiai valóságot. Aztán ha ragaszkodsz hozzá, azt mondják, hogy megbántod az érzéseiket. Nem tiszteled őket. De én a valóságot és a tudományos tényt tisztelem, nem a mítoszt.”

Hozzátették azt is, hogy új albumukat arra reagálva írták, hogy „az emberek félnek kimondani, amit gondolnak, mert az embereket lemondják”, majd megvédték. Ted atya alkotója, Graham Linehan – aki a transzneműség-ellenes nézeteinek köszönhetően került a címlapokra, és hangos ellenzője a nemi önazonosítást is beleértve.

„Egyik haverja sem állt ki mellette. Nem értenék egyet mindennel, amit Linehan mond, mint ahogy JK Rowlinggal sem (Harry Potter szerző, aki szókimondta a transz jogok ellen), de joga van kiállni a tudomány és a logika mellett – osztotta meg Charlie. „És az ő esetében ez tragédia. Elvesztette a karrierjét, mert igazat mondott.”

Linehant még 2022-ben ideiglenesen kitiltották a Twitterről, mert sokak szerint transzfóbnak tartott tweeteket osztott meg – többek között a Women's Institute egyik bejegyzésére válaszolva azt írta: „A férfiak nem nők”, és boldog Pride hónapot kívánt transztagjaiknak.

2018-ban a rendőrség szóbeli zaklatás miatti figyelmeztetést kapott, miután online vitába keveredett egy transznemű aktivistával, 2022-ben pedig megjegyzései miatt Ted atya zenei lény baltázva.

2023-ban fej-fej mellett állt a Lambrini Girls-szel, miután felhívták a színpadon tett megjegyzései miatt. „Kezdj el egy ürügyen gondolkodni, miért támogattad a gyerekek sterilizálását” – osztotta meg a Twitteren, megcímkézve a zenekart, miután fellépéseiken a transz jogokért szólítottak fel.

A Lambrini Girls így válaszolt: „Ha a „mi a helyzet a gyerekekkel” kártyával játszunk, akkor íme egy statisztika: a Su*c*de a legmagasabb a transznemű fiatalok között a többi ifjúsági csoport között – az olyan emberek gyűlölete miatt, mint te, és azért, mert nem férhetnek hozzá a nemi hovatartozást megerősítő műtéthez. A gyerekek meghalnak.

Tavaly Chris O'Dowd – aki Roy Trennemant alakította a sitcomban Az IT Tömegamelyet Linehan készített, írt és rendezett – az író vitatott kommentjeit is mérlegelte, mondván, szeretné, ha a sajtó inkább megvitatná vele Linehan nézeteit, nem pedig „megosztottságot”.

„Akár egyetértek velük, akár nem – nem perifériák” – mondta. „Tudom, hogy a sajtó rengeteg pénzt próbál kihozni az egész divízióból, de valójában nem akarok elmenni és beszélni vele erről, és szerintem ez szégyen.”

A 'You May Offend' most megjelent, és a The Proclaimer 12. stúdióalbuma, a 'Dentures Out' folytatása, amely 2022-ben jelent meg.

Segítségért, tanácsért vagy a transz jogokkal kapcsolatos további információkért látogasson el a webhelyre Sellők – egy brit jótékonysági szervezet, amely transznemű, nem bináris és nemileg eltérő fiatalokat és hozzátartozóikat támogatja.