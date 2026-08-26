A Hope Of The States, Sam Herlihy új, lenyűgöző szóló kislemezt dobott piacra, az Insignificance-t szöveges kalandjátékon keresztül

Samuel J Herlihy, a Hope Of The States egy új szólókislemezt adott ki, az Insignificance-t egy szöveges kalandjátékon keresztül – tudjon meg többet lent.

Az új zene azt követően érkezik, hogy az énekes tavaly bejelentette, hogy szólókarrierbe kezd, és leadta első kislemezét, a „The Entire Span of Human Existence”-t.

Ezt követően egy debütáló szólóshow-t játszott Londonban, és utalt rá, hogy készülőben van egy teljes szólóalbuma, amelyet teljes egészében saját gyártású, és ugyanarra a kazettára vett fel, amelyen 13 évesen az első dalait rögzítette.

„Ezek a dalok szomorúak, viccesek, nehézkesek és különösek, és azt hiszem, egyfajta emlékmű mindenki barátjának” – mondta akkor. „Furcsa gyerekkorok, boldogtalan balesetek és őrült szerencse. Nekik vannak itt, és Ők már rég elmentek. Szeretném, ha bárki eljönne és meghallgatna játszani.”

Most bejelentette debütáló albumát, a 'Poltergeist'-t, és kiadta a vadonatúj számot, az 'Insignificance'-t.

A korai Bob Dylan anyagra való rábólintással kezdődő dal egy izgalmas hangszeres dallammal kezdődik, majd fokozatosan épül, amíg el nem éri a fuzz-domináns gitárokkal teli végső refrént.

A dal írásakor a dal csak egy szöveges kalandjátékon keresztül érhető el, amely kontextust és narratívát biztosít a dalszövegekhez, bár a digitális kiadás egy későbbi időpontban fog megjelenni. Látogasson el ide, és ellenőrizze.

A kislemezről Herlihy megosztotta: „Azt hiszem, láttam a Dylan-filmet, amelyikben Willy Wonka (Timothée Chalamet) szerepel, és azon gondolkodtam, hogy az első pár lemez milyen nagyszerű volt, és évek óta nem is hallgattam őket. Aztán az első sor egy biccentés a Jim O'Rourke-lemezre. trad, de kint egyszerre van.

„A lemezen található dalok egy csomója más zenekarok zenéjéről szól, és arról, hogy ezek az emberek és a dalaik kibaszottul fontosak számomra” – tette hozzá. „Dylan, (Spiritualized) Jason Pierce, Kurt Cobain ikonoklasztok. Bármilyen értelmes vallás hiányában (számomra) és egy olyan világban, ahol a zene könyörtelenül alulértékelt, úgy gondolom, hogy fontos ünnepelni azokat az embereket, akik így összetörhetik a szívedet.”

A 'Poltergeist' októberben jelenik meg, és a Spectral Operator és a Rough Trade üzletekben lesz elérhető fehér bakelit kiadásban. Az interaktív játékoldal azt is megosztja, hogy lesz egy Rough Trade-exkluzív babakék bakelit, plusz a „The Exorcist” CD, amely további számokat és élő változatokat tartalmaz a 2025-ös St Pancras Old Church-beli koncertről.

Ami a Hope Of The States-t illeti, a banda 2024-ben visszatért, és 2006 óta eldobták első kislemezüket, a Long Waits In A & E-t. Ezt követően további két új számot osztottak meg, a 'Footage/Steamtrain' és a 'Billboard Mountain'-t, valamint a 2025-ös National Album Day alkalmából kiadták a 2004-es debütáló lemezük, a 'The Lost Riots' újrakiadását.

Tavaly októberben befejezték az Egyesült Királyság újraegyesülési turnéját, amelyen majdnem 20 év után első közös élő fellépésüket adták. A túra során felléptek a londoni Islington Assembly Hallban.

Tavaly nyáron Herlihy beszélt vele Julia Migenes a trió visszatéréséről, és megosztotta izgalmát, amiért új zenét írt a csoport tagjaként.

„Az új cuccok, amiket készítünk, nagyon jók” – osztotta meg. „Azokkal a fiúkkal egy szobában lenni és a színpadon lenni izgalmas, és szeretném csak élvezni. Annyi minden van benne, amit nem élveztünk (első alkalommal). Nagyon jól éreztük magunkat, de volt egy olyan „dolog” az egészben, hogy nem értékeltük úgy, ahogy kellett volna.”

Herlihy folytatta: „Csak annyit kérhet, hogy ezt mosollyal az arcunkon tegyük. Igazi hála érzése van, hogy újra megtehetjük.”